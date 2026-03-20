أضف الدراما إلى حوض الاستحمام الخاص بك القائم بذاته مع فكرة ستارة من تشيب وجوانا جاينز

في حين أن أحواض الاستحمام المدمجة تعود من جديد، قد يجد بعض أصحاب المنازل أنهم يفضلون السحر العتيق لحوض الاستحمام القائم بذاته. إذا كنت مستعدًا لإجراء الترقية الأخيرة إلى حمامك، فقد ترغب في التفكير في ما اقترحته نجوم “Fixer Upper” جوانا جاينز وتشيب جاينز لهذه التركيبة الفاخرة. لأنه بالإضافة إلى اختيار نمط الحوض المستقل المثالي لمساحتك الخاصة، فإنك تحتاج أيضًا إلى التصميم المناسب الذي يتناسب مع مظهره العام ووجوده في الحمام أو حتى تحسينه. بالنسبة لجوانا وتشيب، إحدى أفضل الطرق لإضفاء الدراما على هذا النوع من الأحواض هي وضعها في ستائر معلقة.
عندما عمل مؤسسو شركة Magnolia والزوجان الواقعيان في قلعة كوتونلاند عام 1913 لصالح فيلم Fixer Upper في عام 2022، تم تكليفهم بإحياء المبنى الحجري المهجور في واكو، تكساس. تضمن جزء من مشروع الترميم إعادة جمال الحمام الفسيح المزود بحوض استحمام قائم بذاته. بدا موقع الحوض صعبًا بعض الشيء، حيث كان يواجه نافذتين كبيرتين على الجدران المجاورة، مما يشكل مشكلات تتعلق بالخصوصية لأي شخص كان يستخدم التركيبات. لمعالجة المشكلة مع تحسين مظهر الحوض أيضًا من الناحية الأسلوبية، قامت جوانا وتشيب بتثبيت قضيب ستارة بيضاوي ذهبي فوق الحوض ووضع ستائر بيضاء فوقه. كتبت جوانا، وهي تشارك لقطة للستارة الإضافية بين أعمال التجديد والتحسين الأخرى في القلعة على إنستغرام: “هناك مكافأة عظيمة في استعادة الجمال في الأماكن المنسية. وهذا النوع من العمل يستحق الانتظار دائمًا”.
لماذا يعتبر اختراق ستارة جوانا وتشيب لأحواض الاستحمام القائمة بذاتها أمرًا منطقيًا
في حين أن السبب الذي دفع جوانا جاينز وتشيب جاينز إلى تركيب ستارة ملفوفة فوق حوض استحمام قائم بذاته بدا مرتبطًا بمخاوف تتعلق بالخصوصية، إلا أنه قد يتجاوز ذلك أيضًا. إن وجود ستائر مقاومة للماء حول الحوض سوف يحافظ على الماء بداخله، ويمنع الانسكابات العرضية خارج التركيب ويحافظ على جفاف الأرضية. تؤدي إضافة هذه الستارة أيضًا إلى إنشاء مساحة مخصصة، وهي مثالية لأصحاب المنازل الذين يأخذون وقتهم حقًا للاستمتاع والاسترخاء أثناء الاسترخاء داخل الحوض. إذا كان حمامك يمكنه التعامل مع حوض استحمام قائم بذاته، خاصة الموجود في منتصف الغرفة، فهذا يعني أنه واسع جدًا. ومع ذلك، فإن وجود مساحة كبيرة غير مستخدمة في التصميم المفتوح يمكن أن يجعل الغرفة تبدو معقمة أو باردة، مما يجعل من الصعب عليك الشعور بالدفء والاسترخاء أثناء الاستحمام في حوض الاستحمام.
إذا كنت مستعدًا للارتقاء بتجربة الاستحمام الخاصة بك في كل مرة تستخدم فيها حوض الاستحمام القائم بذاته، فقد حان الوقت لاتباع نصيحة جوانا وتشيب والحصول على قضيب دش مثبت في السقف. لا يوجد نقص في الخيارات على أمازون. على سبيل المثال، يعتبر قضيب ستارة الدش على شكل طوق من Sikaiqi مثاليًا لأحواض الجاكوزي القائمة بذاتها، وأحواض القدم المخلبية، وغيرها من الأحواض المستقلة التي عادة ما تكون في منتصف الغرفة. لدى Sikaiqi أيضًا قضيب ستارة الدش البيضاوي المصنوع من سبائك الألومنيوم لأحواض الاستحمام الممتدة من الخلف إلى الحائط، والتي يتم وضعها بشكل متدفق على الحائط. أفضل جزء من هذه الترقية هو أنه يمكن طي الستائر بسهولة عند عدم استخدامها، بحيث يظل التصميم المفتوح موجودًا عندما تحتاج إليه.