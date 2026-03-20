أضف الدراما إلى حوض الاستحمام الخاص بك القائم بذاته مع فكرة ستارة من تشيب وجوانا جاينز

في حين أن أحواض الاستحمام المدمجة تعود من جديد، قد يجد بعض أصحاب المنازل أنهم يفضلون السحر العتيق لحوض الاستحمام القائم بذاته. إذا كنت مستعدًا لإجراء الترقية الأخيرة إلى حمامك، فقد ترغب في التفكير في ما اقترحته نجوم “Fixer Upper” جوانا جاينز وتشيب جاينز لهذه التركيبة الفاخرة. لأنه بالإضافة إلى اختيار نمط الحوض المستقل المثالي لمساحتك الخاصة، فإنك تحتاج أيضًا إلى التصميم المناسب الذي يتناسب مع مظهره العام ووجوده في الحمام أو حتى تحسينه. بالنسبة لجوانا وتشيب، إحدى أفضل الطرق لإضفاء الدراما على هذا النوع من الأحواض هي وضعها في ستائر معلقة.

عندما عمل مؤسسو شركة Magnolia والزوجان الواقعيان في قلعة كوتونلاند عام 1913 لصالح فيلم Fixer Upper في عام 2022، تم تكليفهم بإحياء المبنى الحجري المهجور في واكو، تكساس. تضمن جزء من مشروع الترميم إعادة جمال الحمام الفسيح المزود بحوض استحمام قائم بذاته. بدا موقع الحوض صعبًا بعض الشيء، حيث كان يواجه نافذتين كبيرتين على الجدران المجاورة، مما يشكل مشكلات تتعلق بالخصوصية لأي شخص كان يستخدم التركيبات. لمعالجة المشكلة مع تحسين مظهر الحوض أيضًا من الناحية الأسلوبية، قامت جوانا وتشيب بتثبيت قضيب ستارة بيضاوي ذهبي فوق الحوض ووضع ستائر بيضاء فوقه. كتبت جوانا، وهي تشارك لقطة للستارة الإضافية بين أعمال التجديد والتحسين الأخرى في القلعة على إنستغرام: “هناك مكافأة عظيمة في استعادة الجمال في الأماكن المنسية. وهذا النوع من العمل يستحق الانتظار دائمًا”.