أضف تخزينًا إلى حمامك المشوش مع اختراق الشجرة الأنيقة بالدولار

يجب أن يكون الحمام أحد أصعب المناطق للحفاظ على النظام – خاصة عندما يتعلق الأمر بتلك الضروريات اليومية التي تريدها في متناول اليد. لحسن الحظ ، يعد الذهاب إلى الرأسي مع التخزين أحد أفضل النصائح للمساعدة في الحفاظ على فوضى الحمام ، وهذا الاختراق يمنحك طريقة بسيطة للقيام بذلك. باستخدام عنصرين من الأشجار-شموع شموع ومرايا-يمنحك هذا DIY رفًا للتخزين متعدد الطبقات جميل بما يكفي لكسب مكانه على كونترتوب.

ستحتاج إلى أربعة شموعات من الزجاج 4 بوصة ، وثلاثة مرايا سداسية (أسود) ، وطلاء زجاجي أكريليك أسود. إن استخدام الطلاء الذي تم تطويره خصيصًا للعمل على الزجاج سيضمن عصي الطلاء ويمنحك الانتهاء من اللمعان. تأكد أيضًا من استخدام الغراء المناسب للزجاج ، مثل E6000 أو Gorilla Glue.

يعد التخلص من كونترتوبك باستخدام أرفف DIY المرآة هذه واحدة من أفضل أفكار الحمام الصغيرة التي ستجعل مساحتك تبدو أكبر. النتيجة النهائية هي رف أنيق من ثلاثة مستويات لا يشغل مساحة كبيرة مضادة ، ولكن ثلاثة أضعاف منطقة التخزين دون تكلفة الكثير على الإطلاق. من السهل أيضًا تكييفها لتتناسب مع أسلوب التصميم الخاص بك. إذا كان Black لا يتناسب حقًا مع المزاج الذي تسير فيه في حمامك ، فقم بإعادة اختراع الشكل الذي يناسبها بشكل صحيح.