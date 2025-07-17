أضف تخزينًا إلى حمامك المشوش مع اختراق الشجرة الأنيقة بالدولار

يجب أن يكون الحمام أحد أصعب المناطق للحفاظ على النظام – خاصة عندما يتعلق الأمر بتلك الضروريات اليومية التي تريدها في متناول اليد. لحسن الحظ ، يعد الذهاب إلى الرأسي مع التخزين أحد أفضل النصائح للمساعدة في الحفاظ على فوضى الحمام ، وهذا الاختراق يمنحك طريقة بسيطة للقيام بذلك. باستخدام عنصرين من الأشجار-شموع شموع ومرايا-يمنحك هذا DIY رفًا للتخزين متعدد الطبقات جميل بما يكفي لكسب مكانه على كونترتوب.
ستحتاج إلى أربعة شموعات من الزجاج 4 بوصة ، وثلاثة مرايا سداسية (أسود) ، وطلاء زجاجي أكريليك أسود. إن استخدام الطلاء الذي تم تطويره خصيصًا للعمل على الزجاج سيضمن عصي الطلاء ويمنحك الانتهاء من اللمعان. تأكد أيضًا من استخدام الغراء المناسب للزجاج ، مثل E6000 أو Gorilla Glue.
يعد التخلص من كونترتوبك باستخدام أرفف DIY المرآة هذه واحدة من أفضل أفكار الحمام الصغيرة التي ستجعل مساحتك تبدو أكبر. النتيجة النهائية هي رف أنيق من ثلاثة مستويات لا يشغل مساحة كبيرة مضادة ، ولكن ثلاثة أضعاف منطقة التخزين دون تكلفة الكثير على الإطلاق. من السهل أيضًا تكييفها لتتناسب مع أسلوب التصميم الخاص بك. إذا كان Black لا يتناسب حقًا مع المزاج الذي تسير فيه في حمامك ، فقم بإعادة اختراع الشكل الذي يناسبها بشكل صحيح.
كيف تصنع رفًا أنيقًا مع إمدادات شجرة الدولار
أولاً ، قم بلصق قمم شمعة اثنين معًا ، ثم كررها مع الاثنين المتبقيين. بمجرد أن يجف الغراء ، قم برسم شموع الشمعة باستخدام الطلاء الزجاجي الأكريليكي. هذه سوف تشكل الأعمدة المركزية لرفك متعدد الطبقات. بعد ذلك ، قم بإلتصاق أحد طرفي العمود إلى مركز مرآة واحدة والطرف الآخر إلى الجانب السفلي من مرآة أخرى. كرر العملية مع العمود والمرآة الأخرى.
للحصول على تأثير معاكس تمامًا على الأسود الدرامي ، اترك حاملي الشموع واضحين ، واستخدموا المرايا البيضاء ، وقم بتزيين الحواف ذات الأحجار الكريمة المخرمة التي تضيف بريقًا يشبه الماس لاستكمال الزجاج. للحمامات ذات النغمات الترابية ، اختر مجموعة قصيرة من شمعات الشمعة المعدنية المصممة بالفرشاة. تجنب الأطول لأنها قد تكون عرضة للإطاحة. قم بتغطية المرايا بالورق والشريط الرسام ، ثم قم برش إطار في ظل معدني لتتناسب. سيؤدي ذلك إلى إقران مثالي مع تركيبات النحاس أو النحاس في حمامك.
الحمامات المحايدة قد تتناسب مع مقاربة أكثر راحة في حل التخزين المفيد. استخدم الكريمة أو الطلاء الأبيض العتيق لإعادة حلها إلى شموع الشمعة وإطار المرآة لرف أنيق. هناك خيار آخر هو استبدال حاملي الشموع الزجاجية بأشكال الخزف لإنشاء أجواء مختلفة. اختر بين حاملي شمعات عمود الخزف الأبيض أو الأخضر الناعم أو الباستيل واستخدمها مع مرايا بيضاء. حقيقة أن رفك الجديد ليس عمليًا فحسب ، ولكنه يبدو جميلًا أيضًا ، يجعله أحد أفضل أفكار تزيين الحمام عندما تكون على ميزانية.