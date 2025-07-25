أضف سعة تخزين إضافية إلى حمامك مع حل IKEA لتوفير المساحة بأسعار معقولة

تتراكم المناشف على خطاف واحد وعلى وشك الانزلاق؟ رداء الاستحمام انهار على البراز؟ Loofhs تزدهر مقبض الاستحمام؟ عدم وجود رف ومساحة مضادة لجميع المنتجات في روتين الجمال متعدد الخطوات الخاص بك؟ لا تخف ، يمكنك وضع كل مشكلات تخزين الحمام هذه خلفك مع قطع ايكيا التي يجب أن تكون من مجموعة Tisken. يوفر هذا الخط من رفوف المناشف ، والسنانير ، والسلال ، حلول شفط متعددة الاستخدامات ، مستأجرة وصغيرة الفضاء للمساعدة في تنظيم مساحتك-لمجموعة متواضعة للغاية.
هناك سلة دش قياسية بسعر 7.99 دولار ، وآخر مصمم لتحقيق أقصى استفادة من مساحة الزاوية غير المستغلة ، بتكلفة أقل بقليل من 9 دولارات. تتضمن المجموعة أيضًا رف منشفة بقيمة 12.99 دولارًا ، في حين أن العناصر المتبقية أقل من 7 دولارات. من بينها خطاف Tisken مع كأس الشفط ، أفضل مبيعًا وموفرًا للمساحة عند 4.49 دولار لحزمة اثنين. جميعهم يعلقون على الجدار من خلال أكواب الشفط ، ويوفرونك من أي حفر ، وهو مثالي إذا كنت تستأجر أو إذا كنت تكره ببساطة تقديم التزامات ديكور طويلة الأجل. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الإزالة سهلة مثل التثبيت. ما عليك سوى تحريك كائن رفيع (مثل البطاقة) خلف الكأس ، وسوف ينطلق مباشرة.
كل الاستخدامات الرائعة لاختيار IKEA Tisken
تخطي الرفوف وجرب خدعة ايكيا سهلة لتخزين الحمام الأنيق من خلال الجمع بين منتجات Tisken المختلفة في مجموعة قابلة للتخصيص بالكامل. يمكنك البدء باستعادة بعض هذه المساحة المضادة المشوهة عن طريق أخذ فرشاة الأسنان والصابون إلى الحائط مع حامل فرشاة الأسنان Tisken مع كوب الشفط وطبق الصابون Tisken مع كوب شفط. لا تحتاج سلال الدش إلى أن تكون حصرية للمناطق الرطبة أيضًا. تمسك ما يصل إلى ستة أرطال ، يمكن أن يكون تخزينًا قيمة لمنتجات التجميل والمكياج والطب في أي جزء من الحمام. أما بالنسبة لسنانير الشفط ، يمكنك أن تصبح مبدعًا أيضًا. يمكنهم حمل المناشف والملابس ، بالطبع ، ولكن أيضًا أي شيء قد تحتاجه للتنقل في جميع أنحاء الحمام للراحة – مثل سلة ألعاب ، أو مستلزمات التنظيف ، أو ملحقات الاستحمام مثل القبعات والإسفنج والفرش.
يلاحظ Ikea أن منتجات Tisken تعمل بشكل أفضل على الأسطح السلسة مثل الزجاج والبلاط. وذلك لأن نسيج ومسامية مواد مثل الجص والجدران الجافة والخشب يمكن أن يمنع كوب الشفط من التواصل تمامًا بالجدار ، مما يخلق فجوات تسمح لتدفق الهواء بكسر الفراغ. في هذه الحالات ، فإن خدعة جعل أكواب شفط الحمام تلتصق بشكل أفضل على الأسطح الخشنة هي حتى عن طريق تطبيق شريط واضح قبل تأمين الكأس. سيمنحك هذا حرية إضافية للجمع بين قطع Tisken المفضلة لديك لتناسب احتياجاتك.