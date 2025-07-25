أضف سعة تخزين إضافية إلى حمامك مع حل IKEA لتوفير المساحة بأسعار معقولة

تتراكم المناشف على خطاف واحد وعلى وشك الانزلاق؟ رداء الاستحمام انهار على البراز؟ Loofhs تزدهر مقبض الاستحمام؟ عدم وجود رف ومساحة مضادة لجميع المنتجات في روتين الجمال متعدد الخطوات الخاص بك؟ لا تخف ، يمكنك وضع كل مشكلات تخزين الحمام هذه خلفك مع قطع ايكيا التي يجب أن تكون من مجموعة Tisken. يوفر هذا الخط من رفوف المناشف ، والسنانير ، والسلال ، حلول شفط متعددة الاستخدامات ، مستأجرة وصغيرة الفضاء للمساعدة في تنظيم مساحتك-لمجموعة متواضعة للغاية.

هناك سلة دش قياسية بسعر 7.99 دولار ، وآخر مصمم لتحقيق أقصى استفادة من مساحة الزاوية غير المستغلة ، بتكلفة أقل بقليل من 9 دولارات. تتضمن المجموعة أيضًا رف منشفة بقيمة 12.99 دولارًا ، في حين أن العناصر المتبقية أقل من 7 دولارات. من بينها خطاف Tisken مع كأس الشفط ، أفضل مبيعًا وموفرًا للمساحة عند 4.49 دولار لحزمة اثنين. جميعهم يعلقون على الجدار من خلال أكواب الشفط ، ويوفرونك من أي حفر ، وهو مثالي إذا كنت تستأجر أو إذا كنت تكره ببساطة تقديم التزامات ديكور طويلة الأجل. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الإزالة سهلة مثل التثبيت. ما عليك سوى تحريك كائن رفيع (مثل البطاقة) خلف الكأس ، وسوف ينطلق مباشرة.