أضف شخصية إلى خزائنك بتفاصيل زهرية رائعة

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ما لم تكن قد قمت ببناء منزلك من نقطة الصفر ، فمن المحتمل أن يكون لديك رأي يذكر في تصميم الخزانات في مطبخك أو الحمام أو في أي مكان آخر. وليس الأمر كما لو أنها أجزاء صغيرة وغير ذات أهمية من الغرفة أيضًا. إذا لم تكن هناك عملية إصلاح شاملة أو طلاء في البطاقات ، فإن الأمر بسيطًا مثل تبديل الأجهزة يمكن أن يحول مساحتك حقًا ويقرب من الرؤية التي كانت لديك في منزلك. المقابض على شكل زهرة هي حل رائع مملوء بالشخصية يسهل تطبيقه نسبيًا.
ابدأ بإزالة المقابض القديمة. إذا تم ثمل المقبض ، استخدم مفك البراغي. إذا ، بدلاً من ذلك ، فإنها متصلة بصوت تم تثبيتها بعد ذلك بالمكسر ، فاستخدم مفتاحًا لتخفيف الأخير مع الحفاظ على السابق. بمجرد خروجهم ، افحص طولها ، وكذلك سمك الباب من أجل أن يكون لديك فكرة عن المدة التي يجب أن تكون فيها السحابة على المقبض الجديد. ستأتي معظم المقابض مع المكونات المطلوبة للتثبيت ، وسيشمل بعضها ، مثل درج مطبخ عباد الشمس من Amyoxu ، مسامير ذات طول مختلفان للتناسب المثالي. إذا تم توصيل المقبض بالفعل بالترباس ، فسيكون ذلك غير متوقع وقد يتطلب قطع الفائض ، كما هو الحال في مقابض الزهور المنحوتة من الخشب من تصميم Soffee.
ضع في اعتبارك أن القطر القياسي للثقوب لمقابض الخزانة هو ³ إلى بوصة. إذا كانت الثقب الموجود أكبر أو تجريده ، فستحتاج إلى العثور على مقابض محددة لتجنب أي تبليل ضار أو اتباع إحدى الطرق العديدة لإصلاح فتحة المسمار. بمجرد اتخاذ اختيارك ، ما عليك سوى تنظيف السطح ورفعه! يبدو الأمر معقدًا ، لكنه سيكون بديهيًا بمجرد البدء.
اختيار أفضل نمط من مقبض الزهور لمنزلك
بمجرد الانتهاء من المتاعب التقنية ، حان الوقت للجزء الممتع – اختيار المقبض! هناك خيارات لا حصر لها متاحة ، تختلف في المواد واللون وأنواع الزهور والأناقة. الشخص الموجود في الفيديو المذكور أعلاه ، اختار المقابض النحاسية النحاسية على شكل زهرة مشابهة جدًا لمقابض خزانة الذهب المصنفة بالفرشاة. إذا كنت تحب الأجواء المعدنية ، فهناك الكثير من النماذج الأخرى المتوفرة على الأمازون مثل مقابض الزنك ذات المظهر العتيق ، وأكبر ، وأكثر من تصميمات الحد الأدنى ، وحتى لوحات الظهر المزخرفة لاستكمال مقبض الزهور الخاص بك. لا تقلق ، مشجعو النغمات الأكثر برودة – معظم أجهزة خزانة المعادن تأتي في خيارات فضية جميلة أيضًا.
ومع ذلك ، الزهور كلها عن اللون. لذلك ، من أجل ظهور أكثر ملونة ، جرب مقابض السيراميك. يكرر البعض بإخلاص مظهر الزهرة الحقيقية مثل مثال عباد الشمس أعلاه ومقابض الخزانة الوردية من متجر Esreeke ، في حين أن البعض الآخر أكثر تجريدًا ويمكن أن يحتوي على تصميمات زهرة متعددة ملطخة باليد ، مما يخلق نمطًا يذكرنا بالفخار القديم. بالنسبة للأثاث الخشبي الملون ، مبادلة أجهزة خزانة المطبخ التي عفا عليها الزمن لبديل ريفي عصري ، مثل المقابض العتيقة الزهرة في بيريلا هوم. أخيرًا ، إذا كنت تتطلع إلى إعادة اتجاه مقابض الأبواب الزجاجية الجميلة ، فهناك خيارات بلورية حساسة متوفرة بألوان متعددة.