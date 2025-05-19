أضف شخصية إلى خزائنك بتفاصيل زهرية رائعة

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ما لم تكن قد قمت ببناء منزلك من نقطة الصفر ، فمن المحتمل أن يكون لديك رأي يذكر في تصميم الخزانات في مطبخك أو الحمام أو في أي مكان آخر. وليس الأمر كما لو أنها أجزاء صغيرة وغير ذات أهمية من الغرفة أيضًا. إذا لم تكن هناك عملية إصلاح شاملة أو طلاء في البطاقات ، فإن الأمر بسيطًا مثل تبديل الأجهزة يمكن أن يحول مساحتك حقًا ويقرب من الرؤية التي كانت لديك في منزلك. المقابض على شكل زهرة هي حل رائع مملوء بالشخصية يسهل تطبيقه نسبيًا.

ابدأ بإزالة المقابض القديمة. إذا تم ثمل المقبض ، استخدم مفك البراغي. إذا ، بدلاً من ذلك ، فإنها متصلة بصوت تم تثبيتها بعد ذلك بالمكسر ، فاستخدم مفتاحًا لتخفيف الأخير مع الحفاظ على السابق. بمجرد خروجهم ، افحص طولها ، وكذلك سمك الباب من أجل أن يكون لديك فكرة عن المدة التي يجب أن تكون فيها السحابة على المقبض الجديد. ستأتي معظم المقابض مع المكونات المطلوبة للتثبيت ، وسيشمل بعضها ، مثل درج مطبخ عباد الشمس من Amyoxu ، مسامير ذات طول مختلفان للتناسب المثالي. إذا تم توصيل المقبض بالفعل بالترباس ، فسيكون ذلك غير متوقع وقد يتطلب قطع الفائض ، كما هو الحال في مقابض الزهور المنحوتة من الخشب من تصميم Soffee.

ضع في اعتبارك أن القطر القياسي للثقوب لمقابض الخزانة هو ³ إلى بوصة. إذا كانت الثقب الموجود أكبر أو تجريده ، فستحتاج إلى العثور على مقابض محددة لتجنب أي تبليل ضار أو اتباع إحدى الطرق العديدة لإصلاح فتحة المسمار. بمجرد اتخاذ اختيارك ، ما عليك سوى تنظيف السطح ورفعه! يبدو الأمر معقدًا ، لكنه سيكون بديهيًا بمجرد البدء.