أضف شيئًا واحدًا إلى كونترتوبك للشخصية الفورية

لا يجب أن تكون كونترتوبك عارية ومملة لمجرد أنها مصنوعة لأغراض أكثر وظيفية. في الواقع ، نظرًا لأن الاتجاهات المنزلية تميل أكثر إلى تصميمات شخصية وعلم جماليات الحنين أو العتيقة ، فإن إعطاء أسطحك في المطبخ شخصية صغيرة “نعم”. من إضافة صواني زخرفية إلى مجموعات كتب الطبخ الأنيقة وحتى مصباح طاولة إلى مطبخك للحصول على أجواء أكثر راحة ، فإن الرغبة في جعل هذه المساحات أكثر حميمية وتخصيصًا هي توليها. بدلاً من الالتزام بالأدوات الدنيا أو أدوات الطهي التي تحتاجها ، فإن إحضار المطبوعات القديمة القديمة يمكن أن يمنح أسطح المطبخ الخاصة بك تحديثًا يوفر أيضًا المزيد من البعد. نظرًا لأن مساحات الطهي يمكن أن تكون نفعية للغاية أو حتى معقمة ، فإن هذه الإضافات الصغيرة توفر ديكورًا كافيًا دون إنشاء فوضى بصرية. سواء أكنت تعليقها فوق أسطحك أو تدفعها على الحائط ، فمن المؤكد أن هذا الاتجاه ذكي اللكنة سيصبح إضافة شائعة.
مفتاح هذا الاختراق ديكور هو التمسك بأسلوب فني أصغر أو مطبوعات عتيقة. عادة لا تريد أي شيء كبير جدًا أو ثقيل ، لأن ذلك قد يجعل عداداتك تبدو مزدحمة. ما زلت تريد أن تعطي منطقة الطهي الخاصة بك إحساسًا بالوظيفة والأناقة ، وهذا هو السبب في أن العناصر الصغرى يمكن أن تساعد في إنشاء المزيد من الملمس دون أن تغمر الغرفة. مؤطرًا أو غير مؤطر ، يجب أن تساعد هذه المطبوعات في سحب موضوع مطبخك. هذه الخدعة الديكور هذه لرفع كونترتوب المطبخ هي واحدة من أسهل الطرق لجلب المزيد من الأسلوب إلى مساحة الطهي الخاصة بك.
دمج مطبوعات صغيرة مع ديكور آخر
من المهم التفكير في مقدار المساحة التي لديك على كونترتوبك قبل إضافة المطبوعات والفن لهم. إذا كان لديك أسطح أصغر ، فقد تحتاج فقط إلى لوحة واحدة ، أو قد ترغب في تعليق لهجاتك على الحائط بدلاً من دعمها على العدادات. كما ستلعب الأجهزة التي تحتفظ بها في هذا الأمر ، حيث لا ترغب في إنشاء المزيد من الفوضى في مطبخك. تعد القطع المذهلة رائعة لجلب المزيد من الاهتمام البصري ، خاصة إذا كان يمكنك العثور على إصدارات مؤطرة. يمكنك أيضًا اختيار المطبوعات الخاصة بك وحجمها إلى 4×6 أو أصغر ، ثم تأطيرها ، لأن هذا يساعد على إنشاء تصميم أكثر محكمًا على الجدران أو حتى عند الدعم.
إذا كنت ستعلق المطبوعات الصغيرة الخاصة بك ، فقد يبدو من الغريب وضعها على الجدران فوق العدادات ، ولكن هذا في الواقع ما تريد القيام به للمساعدة في لفت الانتباه إلى الديكور بالقرب من أسطحك. قم بتأمين قطعك الصغيرة ذات الإطار الصغير إلى باكسبلاش فوق العدادات أو مباشرة إلى الحائط إذا لم يكن هناك باكسبلاش. طالما أنك توازن بين هذه الشنقات السفلية مع ديكور آخر ، فإنها ستجعل المنطقة بأكملها تبدو خفيفة وأنيقة. أمام الطباعة المعلقة ، أضف عنصرًا أو اثنين من العناصر ذات الصلة بالمطبخ مثل الجرة للأواني أو وعاء أو صينية لعقد الإمدادات. جرب خدعة المثلث حيث تستخدم ثلاثة عناصر (واحدة هي اللوحة أو الطباعة) للحصول على إنهاء متوازن.
استخدم الفن لإحضار مظهر مخصص إلى مطبخك
عند الخروج بأفكار ديكور كونترتوب المطبخ التي تتجنب الفوضى ، فإن هذا الخيار يستحق بالتأكيد استخدامه. إذا قررت دعم المطبوعات الخاصة بك ، فقد يساعد ذلك في إضافة قطعة من أدوات الطهي أو شمعة أو كتاب طبخ أو علبة بالقرب منها لتجميع العناصر بحيث لا تبدو الطباعة عشوائية أو خارج المكان. يمكنك أيضًا تجميع المطبوعات واللوحات الخاصة بك في Twos و Threes ، باستخدام أحجام مختلفة للبعد. استخدم لوحة مؤطرة متوسطة الحجم ، ثم أضف مطبوعتين أصغر في إطارات أو على قماش للبناء على ذلك. هذا من شأنه أن يعمل بشكل جيد في زاوية أو ضد جدار فارغ إلى حد ما.
عندما يتعلق الأمر بديكور كونترتوب المطبخ غير التقليدي ، فقد يكون هذا هو الأكثر مثالية ، خاصة بالنسبة للعدادات الطويلة أو مساحة كبيرة. مع هذه ، ضع عدة قطع فنية كل بضعة أقدام أو نحو ذلك للمساعدة في ملء المساحات الفارغة. يمكن أن تلتزم هذه التحجيم الأصغر التي تمت مناقشتها ، لأن القطع الأكبر قد تكون أكثر من اللازم. الهدف من ذلك هو إضافة عنصر ديكور مخصص ولكن لا تبالغ فيه. من الجيد أيضًا استخدام الأطر التي تحتوي على زجاج بدلاً من فتح الفن أو قماش أو أي شيء من النوع بالقرب من المكان الذي تطبخ فيه. سيؤدي ذلك إلى حماية لوحاتك أو مطبوعاتك من الطعام والرطوبة والعناصر الأخرى التي تشكل جزءًا كبيرًا من هذه الغرفة.