أضف ضوءًا تحت حوضك: إنها أسرع طريقة لمساعدتك في الحفاظ على التنظيم

الخزانة الموجودة أسفل الحوض هي واحدة من تلك الأماكن في مطبخك التي بالكاد يصل إليها الضوء. فقط عندما تفتح أبوابه يمكنك أن ترى بوضوح زجاجات الرش تميل بشكل غريب على الأنابيب، ومواد التنظيف مكتظة في إحدى الزوايا، وإسفنجة أو اثنتين تجمع الغبار في الخلف. قد يؤدي عدم القدرة على رؤية محتويات خزانتك بشكل كامل إلى جعلها تبدو أكثر تشوشًا وفوضى، وسينتهي بك الأمر عادةً بالتخبط لمجرد الحصول على منظف أو إسفنجة. ناهيك عن أن مثل هذه المساحة المظلمة تجعل من الصعب اكتشاف التسريبات أو أنواع الفوضى الأخرى، مما قد يؤدي إلى تلف العفن والمياه في انتظار الانتشار بشكل أكبر داخل مطبخك.
يمكن أن يؤدي تركيب ضوء أسفل الحوض إلى حل هذه المشكلة على الفور. بمجرد إضاءة هذه المساحة بشكل صحيح، سيكون من الأسهل السيطرة على المساحة الموجودة أسفل الحوض. بخلاف الحفاظ على خزانة ملابسك منظمة، فإن إضافة الأضواء تجعل من السهل اكتشاف التسربات، ويمكن أن يصبح تنظيفها أقل صعوبة.
نصائح لتثبيت الإضاءة في الخزانة أسفل حوض مطبخك
الطريقة الأسهل والأكثر عملية لإضافة الإضاءة تحت الحوض الخاص بك هي استخدام مصابيح LED اللاسلكية التي تعمل بالبطارية ومستشعرة للحركة، والتي يمكنك العثور عليها على أمازون مقابل حوالي 16 دولارًا للزوج. نظرًا لأن هذه المصابيح لا تتطلب أسلاكًا، فإن التثبيت لا يتضمن عادةً أكثر من تقشير الغطاء اللاصق الخاص بها ولصق الأضواء على سطح الخزانة. علاوة على ذلك، يمكن لأجهزة استشعار الحركة أن تضيء المساحة تلقائيًا عندما تفتح أبواب الخزانة.
تعتبر الأضواء الشريطية LED من أفضل أنواع الإضاءة الموجودة أسفل الخزانات للمطابخ، حيث أنها تضيء المنطقة بالكامل دون أن تأخذ مساحة كبيرة. لضمان التغطية الكافية، قم بتوصيل الأضواء على طول الجوانب العلوية لجدران الخزانة أو على الجانب السفلي، بعيدًا عن الأبواب ومفصلاتها للتأكد من أنها تغلق بالكامل دون لمسها. هناك خيار آخر وهو تثبيت مصابيح مفصلات أبواب صغيرة يمكنك تثبيتها أو تثبيتها على مفصلات أبواب الخزانة. هذه الأضواء، المتوفرة من أمازون بحوالي 13 دولارًا للمجموعة، تعمل أيضًا بالبطارية ويتم تنشيطها بالحركة. إنها توفر مصدرًا أصغر وأكثر دقة للإضاءة لخزائنك، لكن تغطيتها قد تبدو محدودة مقارنة بأضواء الشريط LED. في كلتا الحالتين، الآن بعد أن تم تركيب الأضواء، أصبحت مهام التخلص من منتجات التنظيف وتنظيف المساحة الموجودة أسفل الحوض أكثر ملاءمة.