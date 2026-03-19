أضف لمسة عتيقة إلى إطار صورتك من خلال العثور على متجر التوفير الساحر هذا

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

يمكن القول إن تعليق قطعة فنية مذهلة على الحائط هو الطريقة المثالية لتزيين الغرفة. ومع ذلك، من المهم أيضًا اختيار إطار الصورة المناسب لتسليط الضوء على العمل. يجب أن يكمل الإطار كل ما بداخله، ولا ينتقص منه. هل فكرت يومًا في إضافة شيء خارج الإطار؟ ربما لا، لكنها فكرة ذكية. يمكنك تحسين مظهر أي ديكور جداري وإضفاء طابع عتيق عليه من خلال إضافة هذه التفاصيل البسيطة – تعليق حائط نحاسي عتيق، يُعرف أيضًا باسم سطح الحائط أو القالب المعماري. تبدو هذه التركيبة الزخرفية الشائعة وغير العادية الآن مذهلة في المنتصف فوق أي صورة مؤطرة. إنه اتجاه فني حائطي أكبر هو الأفضل يضيف لمسة من الرقي مع القليل من الجهد.

هل أنت مستعد لتوديع الجدران المملة إلى الأبد؟ إذا كنت محظوظًا، فقد تتمكن من العثور على واحدة من هذه اللوحات الجدارية النحاسية العتيقة في متجر التوفير المحلي أو مزاد العقارات. على أقل تقدير، من الجيد تصفح أماكن التسوق هذه لتوفير المال. ثاني أفضل رهان لك هو تصفح العروض المستعملة في الأسواق عبر الإنترنت مثل Etsy أو eBay. إذا لم تتمكن حقًا من العثور على أي شيء يعجبك، فإن التسوق لشراء أغطية جديدة ذات مظهر عتيق يعد خيارًا، مثل Touch of Class Astrella Aged Gold Wall Topper المزخرف مقابل حوالي 66 دولارًا. للحصول على شيء أكثر بأسعار معقولة، ستعمل أيضًا هذه اللمسة الجدارية من Simon’s Shop Vintage Gold Bow Wall مقابل 12 دولارًا تقريبًا. بعد شراء تعليق الحائط النحاسي، ستحتاج إلى تخصيصه ليتناسب مع إطار الصورة الخاص بك.