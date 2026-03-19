أضف لمسة عتيقة إلى إطار صورتك من خلال العثور على متجر التوفير الساحر هذا

يمكن القول إن تعليق قطعة فنية مذهلة على الحائط هو الطريقة المثالية لتزيين الغرفة. ومع ذلك، من المهم أيضًا اختيار إطار الصورة المناسب لتسليط الضوء على العمل. يجب أن يكمل الإطار كل ما بداخله، ولا ينتقص منه. هل فكرت يومًا في إضافة شيء خارج الإطار؟ ربما لا، لكنها فكرة ذكية. يمكنك تحسين مظهر أي ديكور جداري وإضفاء طابع عتيق عليه من خلال إضافة هذه التفاصيل البسيطة – تعليق حائط نحاسي عتيق، يُعرف أيضًا باسم سطح الحائط أو القالب المعماري. تبدو هذه التركيبة الزخرفية الشائعة وغير العادية الآن مذهلة في المنتصف فوق أي صورة مؤطرة. إنه اتجاه فني حائطي أكبر هو الأفضل يضيف لمسة من الرقي مع القليل من الجهد.
هل أنت مستعد لتوديع الجدران المملة إلى الأبد؟ إذا كنت محظوظًا، فقد تتمكن من العثور على واحدة من هذه اللوحات الجدارية النحاسية العتيقة في متجر التوفير المحلي أو مزاد العقارات. على أقل تقدير، من الجيد تصفح أماكن التسوق هذه لتوفير المال. ثاني أفضل رهان لك هو تصفح العروض المستعملة في الأسواق عبر الإنترنت مثل Etsy أو eBay. إذا لم تتمكن حقًا من العثور على أي شيء يعجبك، فإن التسوق لشراء أغطية جديدة ذات مظهر عتيق يعد خيارًا، مثل Touch of Class Astrella Aged Gold Wall Topper المزخرف مقابل حوالي 66 دولارًا. للحصول على شيء أكثر بأسعار معقولة، ستعمل أيضًا هذه اللمسة الجدارية من Simon’s Shop Vintage Gold Bow Wall مقابل 12 دولارًا تقريبًا. بعد شراء تعليق الحائط النحاسي، ستحتاج إلى تخصيصه ليتناسب مع إطار الصورة الخاص بك.
كيفية تركيب جدار نحاسي مزخرف معلق فوق الفن المؤطر
عند التسوق لتعليق الحائط النحاسي، سواء كان ذلك في متجر التوفير المحلي أو عبر الإنترنت، حاول تحديد قطعة تتوافق مع مكملاتك إما الإطار الحالي الخاص بك أو الصورة الموجودة فيه. إذا وجدت طبقة علوية تبدو رائعة من الناحية الجمالية ولكنها ليست باللون المناسب، فيمكنك حل هذه المشكلة باستخدام بعض طلاء الرش المعدني الخاص من Rust-Oleum باللون النحاسي – أو منتج مشابه مناسب للاستخدام الداخلي. يمكنك أيضًا طلاء إطار الصورة والجدار الذي تم العثور عليه حديثًا معلقًا بنفس اللون لتنسيقهما بشكل مثالي. بعد الانتهاء من هذه الخطوة (الاختيارية تمامًا)، اترك الطلاء حتى يجف عند اللمس (لمدة 20 دقيقة على الأقل) قبل تعليق الجزء العلوي فوق لوحة الحائط الخاصة بك.
يجب أن يحتوي تعليق الحائط النحاسي الخاص بك على واحدة أو أكثر من شماعات ثقب المفتاح السرية أو خطافات الصور في الخلف والتي يتم تثبيتها فوق مسمار أو برغي في الحائط. إذا كانت صورتك المؤطرة معلقة بالفعل على الحائط، فاستخدم شريط قياس للعثور على مركز الإطار والغطاء النحاسي. ضع علامة على المكان – أو البقع – التي ستوضع فيها البراغي بقلم رصاص النجار. لتعليقهما معًا، حدد أفضل مكان باستخدام مكتشف المسامير وشريط القياس، ثم حدد فتحات المسامير مرة أخرى. قم بتثبيت مسمار في الحائط الخاص بك أو ثقب بعض البراغي في المكان الذي حددته، ثم قم بتركيب الجدار المعلق عليها. للانتقال بهذا المشروع إلى المستوى التالي، قم بتعليق شمعدان حائط نحاسي مزخرف، تم تسجيله أيضًا من متجر التوفير المحلي، على جانبي اللوحة الخاصة بك. الآن ليس هناك عذر للتخلص من لوحات الحائط القديمة. جرب هذا DIY لإنشاء قطعة ديكور جديدة.