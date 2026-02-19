أضف لمسة من الرقي إلى حمامك مع حامل الشموع والمناشف العتيق هذا

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

سواء كنت تتطلع إلى تزيين منزلك مثل Bridgerton أو ترغب في إضفاء لمسة من السحر العتيق على مساحتك، يمكن أن يكون حامل عصا الشموع المثبت على الحائط هو الشيء الوحيد الذي يغير أجواء الغرفة بالكامل. وإذا كنت تتطلع إلى إعادة تزيين الحمام، فيمكن استخدام مثبتات الحائط هذه كحامل للمناشف. ليس من السهل العثور على هذه الجمالات المثبتة على الحائط في متجر التوفير. ولكن هذا جزء من النداء – فلن تراهم في منزل الجميع.

تبدو قطع الديكور هذه رائعة في أزواج، ويتم وضعها بشكل متماثل على جانبي المرآة. إذا كنت محظوظًا بما يكفي للعثور على بعض هذه القطع مع إطار مرآة بنمط مماثل، فستتمكن من إنشاء شيء يبدو فريدًا ومتعمدًا حقًا. إذا كنت تواجه صعوبة في العثور على إحدى هذه القطع الفريدة على الإطلاق، فهناك موديلات أحدث متاحة عبر الإنترنت، مثل حامل مناشف اليد Zylbb. على الرغم من أنها ليست متماثلة تمامًا لأنها مصممة للشموع الجرارية بدلاً من الشمعدانات، إلا أنها بديل ميسور التكلفة بمظهر مماثل.

تتناسب قطع الديكور هذه بشكل جيد مع أي حمام مصمم بشكل مشابه، ولكنها جميلة بشكل خاص في الحمام الذي يحتوي على حوض استحمام. يمكن لهذه الترقية البسيطة للشموع أن تحول الحمام إلى “حمام سبا” (حمام سبا) لإضفاء أجواء مريحة، مع انعكاس التوهج الناعم للشمعة على الحائط الخاص بك. في حين أنه من المغري ترك هذه الشموع مضاءة، يرجى أن تضع في اعتبارك أنه من الخطر جدًا ترك اللهب المكشوف دون مراقبة. إذا لم تكن في الغرفة مع الشمعة، فلا ينبغي إشعالها. ولكن للحصول على بديل آمن ومذهل بنفس القدر يمكن أن يستمر طوال المساء، استبدل عصا الشمعة بخيار عديم اللهب، مثل هذه الشموع المستدقة التي تعمل بالبطارية من بيلوبوكس.