أضف معجزة March Madness الخاصة بـ UConn إلى قائمة اللحظات الرياضية المقدسة

لقد تحدثنا عن هذه الأشياء من قبل، لأنها أفضل الأشياء في جميع الألعاب الرياضية باستثناء اللحظة التي يفوز فيها فريقك الذي تختاره بالبطولة. ونظرًا لعدم وجود مصطلح أفضل، فسوف نشير إليها بأي وسيلة ضرورية لتحويلها إلى صحيفة عائلية. لأنه من الخطأ أن نطلق عليهم ببساطة “البقرة المقدسة!” لحظات، من الخطأ أن نطلق عليها “الدخان المقدس!” لحظات.

إنهم “مقدسون (بليب)!” لحظات.

إنهم “مقدسون *#&@#!” لحظات.

إنهم “مقدسون!” لحظات.

إنها اللحظات التي تلي رؤية لاعب Duke’s Cayden Boozer مع كرة سلة في يديه، والوقت ينفد، ويمكنك أن ترى أن اثنين من مدافعي UConn يحاولان حثه على ارتكاب خطأ وعدم ارتكاب خطأ عليه، لذا كل ما على Boozer فعله هو 1) الإمساك بالكرة مع مرور الوقت؛ 2) رمي الكرة إلى أي من زميلين في الفريق مفتوحين على مصراعيهما؛ أو 3) قم فقط برمي الكرة عالياً في الهواء مع انتهاء الساعة (على الرغم من أنه لا أحد يفعل ذلك على الإطلاق).

إنها اللحظات التي أعقبت قيام مدافعي الهاسكي بإبعاد الكرة – مرة أخرى، ينزف الوقت بلا رحمة على مدار الساعة – ويقرر أحد كبار UConn يُدعى Alex Karaban عدم لعب دور البطل، ويقرر تمرير الكرة إلى زميل جديد في الفريق يُدعى Braylon Mullins – الذي كان يرمي لبنة تلو الأخرى طوال اليوم – ويتركها Mullins تنطلق من ارتفاع 35 قدمًا.

ويضربه.

وبصراحة، لا يهمني إذا كنت كاهنًا أو حاخامًا أو راهبة أو واعظًا للتقوى الحازمة؛ لا يهمني إذا كنت قد وبخت أطفالك للتو بسبب اللغة المالحة أو إذا كنت على وشك الانتهاء من التزامك بالتخلي عن اللعن في الصوم الكبير. ال فقط الشيء الذي تقوله في اللحظة التي تنطلق فيها تلك الكرة عبر الشبكة هي الكلمات الوحيدة التي يمكنك صياغتها.

مقدس (بليب)/*#&@#/S–T!!!

(حسنًا، إلا إذا كنت والدة داني هيرلي، إلا إذا ألقيت كلمة إضافية بين هاتين الكلمتين والتي لن نحاول التسلل إليها عبر الرقابة.)

لأن هذه هي اللحظات التي تمثل حقًا المكافأة لكل مباريات Yankees-Twins/Knicks-Wizards/Jets & Giants التي لا نهاية لها على ما يبدو ضد أي شخص نتحمله، كل ذلك باسم كوننا معجبين. في بعض الأحيان ترى شيئًا شرعيًا يجبرك على الوقوف على قدميك لتصرخ بأعلى رئتيك.

في بعض الأحيان تجد برايلون مولينز يثني ركبتي ديوك نيشن.

في بعض الأحيان تجد كريستيان لاتنر يفعل الشيء نفسه ضد كنتاكي (ومن المفارقات، UConn قبل عامين). في بعض الأحيان تحصل على لاعب من جامعة أركنساس يحمل اسمًا رائعًا وهو US Reed يطلق واحدًا من نصف الملعب عند الجرس وبدلاً من لويزفيل 73، أركنساس 72، لديك النتيجة النهائية لـ Razorbacks 74، Cardinals 73.

في بعض الأحيان، تجد لورنزو تشارلز يلتقط كرة من السماء عند الجرس أيضًا، ويرسل جيم فالفانو بحثًا عن شخص ما ليعانقه في ألبوكيرك، نيو مكسيكو.

لكن الأمر لا يقتصر على الأطواق الجامعية بالطبع. في بعض الأحيان، يضرب تيريس هاليبرتون الجزء الخلفي من الحافة، وتكاد الكرة تخدش سقف دولاب الهواء في ماديسون سكوير جاردن، وتهبط في السلة مثل تسرب النفط في وسط مانهاتن. أحيانًا يحبس ديفيد تيري الكرة في خوذته. أحيانًا يصنع لاري جونسون الرقم 3 بينما يتم اختراقه أثناء قيامه بذلك. في بعض الأحيان يجد كيس كينوم ستيفون ديجز في الثانية الأخيرة من مباراة فاصلة، وبدلاً من العذاب هناك نعيم لا ينقطع في مينيابوليس.

أنها لا تحدث كثيرا. ولكن عندما يفعلون ذلك، يمكنك غالبًا الرجوع إليهم باختصار بسيط. مازروسكي. مانينغهام. ركلة ستة. معجزة مدينة الموسيقى. “الفرقة في الميدان!” معجزة المروجلاندز. تينو مارتينيز وسكوت بروسيوس في ليالي متتالية قبالة بيونغ هيون كيم.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك فرقًا بين HOLY (BLEEP)/*#&@#/S–T!!! لحظة و”أوه، لا/(صوت صفير)!” لحظة. ساهمت زلة بوزر في حدوث ذلك، لكن زلته كانت “أوه، لا/(صافرة)!” لحظة على قدم المساواة مع الكرة التي تمر عبر ساقي بيل باكنر أو ركلة سكوت نوروود التي تنجرف على بعد بضع بوصات من هدفها.

أيضًا: يجب أن يكون مطلوبًا من أجل التأهل الكامل لـ HOLY (BLEEP)/*#&@#/S–T!!! الحالة، يحتاج فريقك للفوز باللعبة المعنية. عذرًا، جيري ويست وفريقك في نصف الملعب يصرخون في المباراة الثالثة من نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين عام 1970. آسف، إندي تشافيز. آسف، شون وودز، الذي ضرب الضربة السخيفة التي كان ينبغي أن تمنح كنتاكي الفوز 103-102 قبل 2.8 ثانية من قيام لاتنر بتعديل التاريخ ليقرأ إلى الأبد Duke 104، Kentucky 103.

لقد رأينا ذلك باعتباره المعيار الذهبي لـ HOLY (BLEEP)/*#&@#/S–T!!! لحظات لمدة 34 مسيرة متتالية. لدينا أخيرا خليفة. وليس دقيقة واحدة في وقت مبكر جدا.