أضف مكونًا أقل من قيمته إلى الكاكاو الساخن الخاص بك للحصول على تأثير غير متوقع على نسبة الكولسترول في الدم

أحد أفضل الأشياء في أشهر الشتاء الباردة هو احتساء الكاكاو الساخن مع بعض المارشميلو. الكاكاو الساخن يدفئ عظامك وروحك بينما تحتضن نفسك ببطانية بالقرب من النار الدافئة. يمكنك أيضًا إضافة بعض النكهات الإضافية مثل النعناع أو الكراميل لجعل الكاكاو الساخن أكثر متعة.

يحتوي الكاكاو على فلافانول الكاكاو، و400 ملليغرام من هذه الفلافانول يمكن أن تكون مفيدة لصحة القلب. ومع ذلك، ربما لن تحصل على الكثير من هذه الفلافانول إذا كان الكاكاو الساخن الخاص بك يأتي في علبة. يحتوي كوب من الكاكاو محلي الصنع على حوالي ملعقتين كبيرتين من مسحوق الكاكاو غير المحلى، ويقول مختبر المستهلك أن ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو تحتوي على ما بين 37 و 130 ملليغرام من فلافانول الكاكاو.

سيتعين عليك إضافة المزيد من فلافانول الكاكاو إلى الكاكاو الساخن الخاص بك لرؤية تحسينات جذرية في صحة القلب والأوعية الدموية. قسمت دراسة أجريت عام 2018 في مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية المشاركين إلى ثلاث مجموعات: مجموعة تناولت 55 مليجرامًا من فلافانول الكاكاو يوميًا، وأخرى تناولت 110 مليجرامًا يوميًا، ومجموعة تناولت كميات كبيرة تتلقى 220 مليجرامًا يوميًا. وبعد أربعة أسابيع، شهدت المجموعة التي تناولت نسبة عالية من الكاكاو انخفاضًا إجماليًا في نسبة الكوليسترول بنحو 12 نقطة وانخفاضًا في مستوى الكوليسترول الضار (LDL) بنحو 15 نقطة. تحسن مستوى الكولسترول HDL لديهم بما يزيد قليلاً عن 3 نقاط.