أضف مكونًا أقل من قيمته إلى الكاكاو الساخن الخاص بك للحصول على تأثير غير متوقع على نسبة الكولسترول في الدم

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أحد أفضل الأشياء في أشهر الشتاء الباردة هو احتساء الكاكاو الساخن مع بعض المارشميلو. الكاكاو الساخن يدفئ عظامك وروحك بينما تحتضن نفسك ببطانية بالقرب من النار الدافئة. يمكنك أيضًا إضافة بعض النكهات الإضافية مثل النعناع أو الكراميل لجعل الكاكاو الساخن أكثر متعة.
يحتوي الكاكاو على فلافانول الكاكاو، و400 ملليغرام من هذه الفلافانول يمكن أن تكون مفيدة لصحة القلب. ومع ذلك، ربما لن تحصل على الكثير من هذه الفلافانول إذا كان الكاكاو الساخن الخاص بك يأتي في علبة. يحتوي كوب من الكاكاو محلي الصنع على حوالي ملعقتين كبيرتين من مسحوق الكاكاو غير المحلى، ويقول مختبر المستهلك أن ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو تحتوي على ما بين 37 و 130 ملليغرام من فلافانول الكاكاو.
سيتعين عليك إضافة المزيد من فلافانول الكاكاو إلى الكاكاو الساخن الخاص بك لرؤية تحسينات جذرية في صحة القلب والأوعية الدموية. قسمت دراسة أجريت عام 2018 في مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية المشاركين إلى ثلاث مجموعات: مجموعة تناولت 55 مليجرامًا من فلافانول الكاكاو يوميًا، وأخرى تناولت 110 مليجرامًا يوميًا، ومجموعة تناولت كميات كبيرة تتلقى 220 مليجرامًا يوميًا. وبعد أربعة أسابيع، شهدت المجموعة التي تناولت نسبة عالية من الكاكاو انخفاضًا إجماليًا في نسبة الكوليسترول بنحو 12 نقطة وانخفاضًا في مستوى الكوليسترول الضار (LDL) بنحو 15 نقطة. تحسن مستوى الكولسترول HDL لديهم بما يزيد قليلاً عن 3 نقاط.
عزز صحة قلبك باستخدام فلافانول الكاكاو
الفلافانول هي فئة من المركبات الطبيعية الموجودة في الأطعمة النباتية. توجد كميات عالية من الفلافانول في الكاكاو والعنب والشاي. قد تدعم فلافانول الكاكاو صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق منع جلطات الدم وتحسين وظيفة الأوعية الدموية. لا يزال العلماء يحاولون فهم كيفية عمل هذه الفلافانول، لكن مراجعة نشرت عام 2016 في مجلة التغذية وجدت أن فلافانول الكاكاو يمكن أن يزيد من نسبة الكوليسترول الجيد (HDL) ويقلل من الدهون الثلاثية. تعمل مركبات الفلافانول الموجودة في الكاكاو أيضًا على تقليل علامات الالتهاب التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض مزمنة وتحسين صحة الأوعية الدموية. يمكن أيضًا تعزيز حساسية الأنسولين عن طريق تناول المزيد من فلافانول الكاكاو.
يمكنك تعزيز الكاكاو الساخن الخاص بك عن طريق إضافة مكمل فلافانول الكاكاو، مثل CocoaVia. يمكن لمكملات فلافانول الكاكاو أن تحتوي على 500 ملليجرام من الفلافانول في حصة تحتوي على 10 سعرات حرارية. وجدت دراسة أجريت عام 2015 في المجلة البريطانية للتغذية أن إضافة مكمل فلافانول الكاكاو إلى مشروبات الناس مرتين يوميًا لمدة أربعة أسابيع يخفض ضغط الدم والكوليسترول وتصلب الشرايين ومخاطر أمراض القلب. وشهدوا أيضًا تحسنًا بنسبة 1.2% في وظيفة الأوعية الدموية لديهم.
اختر الشوكولاتة الداكنة للحصول على معظم الفوائد الصحية
على الرغم من أن الكاكاو الساخن محلي الصنع يحتوي على بعض مسحوق الكاكاو، إلا أنه مصنوع أيضًا من السكر والكريمة الثقيلة. تحتوي علبة مزيج الكاكاو الساخن، اعتمادًا على العلامة التجارية، على القليل من التغذية و12 جرامًا من السكر. وبعبارة أخرى، الكاكاو الساخن وحده ربما لن يفعل الكثير لصحتك. إن إضافة بعض فلافانول الكاكاو إلى الكاكاو الساخن يمكن أن يوفر بعض الفوائد الصحية بينما يرضي شهيتك للحلويات. (إليك بعض الحيل الأخرى لجعل الشوكولاتة الساخنة أكثر صحة).
ربما تعلم بالفعل أن الشوكولاتة الداكنة أكثر صحة من شوكولاتة الحليب لأنها تحتوي على المزيد من فلافانول الكاكاو. تميل الشوكولاتة الداكنة أيضًا إلى أن تكون أقل في السكر وتحتوي على المزيد من المعادن مثل الحديد والزنك والمغنيسيوم. قد يؤدي اختيار الشوكولاتة الداكنة أيضًا إلى تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وفقًا لدراسة أجريت عام 2024 في BMJ. الأشخاص الذين تناولوا خمس حصص أو أكثر من الشوكولاتة الداكنة كل أسبوع انخفض لديهم خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 21٪. لا تقلل شوكولاتة الحليب من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني ولكنها مرتبطة بزيادة الوزن.