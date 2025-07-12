أضف موسيقى البوب إلى الفناء المنحدر مع غطاء أرضي وردي جميل

يمكن أن يخلق وجود ساحة مائلة بعض التحديات ، كما تعلمت بلا شك إذا كنت تملك واحدة. على الرغم من أنك قد تستمتع بمناظر خلابة ، إلا أن البستنة على المنحدر قد تكون صعبة ، ويمكن أن تكون ساحةك عرضة للتآكل إذا تركت عارية. لحسن الحظ ، هناك أيضًا الكثير من النباتات والشجيرات التي تنمو بشكل جيد على المنحدرات ، مما يساعد على إضافة الجمال واللون مع تثبيت التربة. أحد أفضل الخيارات التي يجب مراعاتها هو زهرة الهامش الجميلة (Loropetalum Chinense).

مع ارتفاع متوسط ما بين 6 إلى 8 أقدام ، لا يُنظر دائمًا إلى الزهور الهامشية كنباتات الغطاء الأرضي. ومع ذلك ، فإن أصناف القزم مثل “Hands Hands Mini” الرائعة ، والتي تنمو إلى حوالي حوالي قدم طويلة ، يمكن أن تكون مثالية لهذا الاستخدام. يضم هذا الصنف أزهار وردية جميلة ، والتي ستمنح المناظر الطبيعية المنحدرة من الملونة التي تمس الحاجة إليها. ومع ذلك ، يمكنك العثور على أصناف ذات أزهار أرجوانية وأحمر وأبيض أيضًا. تحتوي العديد من أصناف الزهور الهامش أيضًا على أوراق ملونة ، تتراوح من الخضر والأحمر إلى الأرجوانيين الرائعين.