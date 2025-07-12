أضف موسيقى البوب إلى الفناء المنحدر مع غطاء أرضي وردي جميل

يمكن أن يخلق وجود ساحة مائلة بعض التحديات ، كما تعلمت بلا شك إذا كنت تملك واحدة. على الرغم من أنك قد تستمتع بمناظر خلابة ، إلا أن البستنة على المنحدر قد تكون صعبة ، ويمكن أن تكون ساحةك عرضة للتآكل إذا تركت عارية. لحسن الحظ ، هناك أيضًا الكثير من النباتات والشجيرات التي تنمو بشكل جيد على المنحدرات ، مما يساعد على إضافة الجمال واللون مع تثبيت التربة. أحد أفضل الخيارات التي يجب مراعاتها هو زهرة الهامش الجميلة (Loropetalum Chinense).
مع ارتفاع متوسط ما بين 6 إلى 8 أقدام ، لا يُنظر دائمًا إلى الزهور الهامشية كنباتات الغطاء الأرضي. ومع ذلك ، فإن أصناف القزم مثل “Hands Hands Mini” الرائعة ، والتي تنمو إلى حوالي حوالي قدم طويلة ، يمكن أن تكون مثالية لهذا الاستخدام. يضم هذا الصنف أزهار وردية جميلة ، والتي ستمنح المناظر الطبيعية المنحدرة من الملونة التي تمس الحاجة إليها. ومع ذلك ، يمكنك العثور على أصناف ذات أزهار أرجوانية وأحمر وأبيض أيضًا. تحتوي العديد من أصناف الزهور الهامش أيضًا على أوراق ملونة ، تتراوح من الخضر والأحمر إلى الأرجوانيين الرائعين.
رعاية الغطاء الأرضي الزهور المطحون الخاص بك
من مواليد الصين وتايلاند واليابان ، يمكن زراعة الزهور الهامش كمعمرة في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 7 إلى 9. بينما تزدهر في مجموعة من أنواع التربة ، فإنها تستفيد من وسيط نمو جيد. وعلى الرغم من أن الزهور الهامشية تقدر التربة الرطبة ، إلا أنها تتحمل الجفاف بشكل مدهش بمجرد إنشائها. تأكد من زرع أزهارك الهامش في موقع يحصل على جزء على الأقل ، إن لم يكن ممتلئًا ، الشمس.
بالنظر إلى مدى سهولة رعاية الزهور الهامشية ، قد يتم إغراء زرع الفناء المنحدر بأكمله مع هذه الجمال. إن مجموعة متنوعة من الأصناف المختلفة المتاحة تجعل هذا اختيارًا معقولًا ، ويمكن أن يكون المناظر الطبيعية المليئة بالزهور الهامشية مذهلة ، حيث يتم زراعة أصناف الغطاء الأرضي أمام أقاربهم الأكبر الشبيهة بالشجيرات. حقيقة أنها دائمة الخضرة إلى شبه evergreen تعني أن فناءك قد يكون له اهتمام الشتاء. الزهور الهامش حتى مقاومة الغزلان ، لذلك لا داعي للقلق بشأن مناظرك الطبيعية الجميلة التي تتخلى عن الابتعاد.