أضف نمطًا إلى الفناء الخاص بك مع “سجادة” مصنوعة من طلاء الطباشير

هناك الكثير من الطرق المختلفة لجعل الفناء أو سطح السفينة جميلة وفريدة من نوعها. يحب بعض الناس تعزيز هذه المساحة من خلال جلب الراحة في الهواء الطلق في الهواء الطلق مع السجاد. السجاد في الهواء الطلق لديها مشكلاتها ، رغم أنها لا تدوم لفترة طويلة بشكل عام ويمكن أن تلحق الضرر بالأسطح تحتها. إذا تم وضع سجادة في الهواء الطلق على الخرسانة ، يمكن أن يتطور العفن. عند وضعها على سطح خشبي ، يمكن أن تساهم سجادة في الهواء الطلق في تعفن الخشب بسبب تراكم الرطوبة. يمكن أن يكون استبدال السجاد ، وكذلك تنظيف وصيانة السجادة في الهواء الطلق ، مسعىًا مضنيًا ومكلفًا. لحسن الحظ ، هناك طريقة لإعطاء الفناء الخاص بك مظهر وجود سجادة دون وجود واحد بالفعل. يتضمن هذا DIY الإبداعي استخدام الطلاء والاستنسل الطباشير لطلاء “سجادة” على الفناء أو سطح السفينة ، مما يضيف نمطًا إلى المنطقة. كل ما تحتاجه لتفتيح الفناء الخاص بك بسجادة مطلية هو استنسل كبير ، وإمدادات الطلاء ، وشريط الرسام ، والمواد اللاصقة ، وطلاء الطباشير في الهواء الطلق. طلاء الطباشير في الهواء الطلق مقاوم للماء ، ولكن قد تكون هناك حاجة إلى مانع التسرب للجداريات المعرضة للطقس القاسي والشمس المكثفة.
هناك العديد من الطرق لتخصيص سجادة الطلاء الطباشير هذه. نظرًا لأن هذه فكرة فريدة من نوعها ، فإنها لا تتطلب الكثير من التخصيص على الإطلاق. بغض النظر عن كيفية قيامك بهذا DIY ، ستحصل على سجادة فناء فريدة من نوعها. يمكن القيام بهذا المشروع على كل من الباحات الخشبية والخرسانة. للخرسانة ، سوف يحتاج الطلاء إلى تخفيف ، رغم ذلك.
كيفية صنع سجادة في الهواء الطلق باستخدام طلاء الطباشير
https://www.youtube.com/watch؟v=ntxemjutzdo
بالنسبة لهذا الطلاء السهل ، قم برش بعض لاصق الاستنسل على الجزء الخلفي من الاستنسل الخاص بك للمساعدة في ضمان عدم انتشر الطلاء أسفل النمط وإفساده. ضع الاستنسل على الفناء الخاص بك ، وقم بتطبيق شرائط من شريط الرسام على الحواف لتثبيته في مكانه. الآن ، استخدم أسطوانة الطلاء لتطبيق طلاء الطباشير في الهواء الطلق. بعد الانتهاء من نمط الاستنسل الأول ، قم بربط الاستنسل وكرره حتى يكون لديك سجادة من الحجم المطلوب. إذا كنت ترسم لوحة جدارية كبيرة ، فمن الجيد إضافة القليل من الماء إلى صينية الطلاء لأن طلاء الطباشير يميل إلى الجفاف بسرعة. قد تحتاج أيضًا إلى شطف أسطوانة الطلاء الخاصة بك إذا أصبح الطلاء عليه جافًا ويبدأ في التقلب. عند الانتهاء من رسم سجادة الفناء الخاصة بك ، رش على بعض مانع التسرب (اختياري).
لتخصيص سجادة الطلاء الطباشير الخاصة بك ، يمكنك تزيين الألوان التكميلية التي تناسب السطح الخارجي لمنزلك. على سبيل المثال ، إذا كان منزلك رماديًا أو أخضرًا فاتحًا أو ورديًا سيكون اختيارًا جيدًا للطلاء. إذا كنت تريد حدود لسجادة الطلاء الطباشير ، فيمكن تحقيق ذلك باستخدام سلسلة من الإستنسل الأصغر. هناك طريقة بسيطة أخرى لتخصيص هذا DIY هي استخدام ألوان مختلفة تكمل بعضها البعض لكل مربع استنسل. ليست هناك حاجة أيضًا لاستخدام الإستنسل على الإطلاق. إذا كان لديك موهبة فنية ، فطل برسم البساط.