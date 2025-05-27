أضف نمطًا إلى الفناء الخاص بك مع “سجادة” مصنوعة من طلاء الطباشير

هناك الكثير من الطرق المختلفة لجعل الفناء أو سطح السفينة جميلة وفريدة من نوعها. يحب بعض الناس تعزيز هذه المساحة من خلال جلب الراحة في الهواء الطلق في الهواء الطلق مع السجاد. السجاد في الهواء الطلق لديها مشكلاتها ، رغم أنها لا تدوم لفترة طويلة بشكل عام ويمكن أن تلحق الضرر بالأسطح تحتها. إذا تم وضع سجادة في الهواء الطلق على الخرسانة ، يمكن أن يتطور العفن. عند وضعها على سطح خشبي ، يمكن أن تساهم سجادة في الهواء الطلق في تعفن الخشب بسبب تراكم الرطوبة. يمكن أن يكون استبدال السجاد ، وكذلك تنظيف وصيانة السجادة في الهواء الطلق ، مسعىًا مضنيًا ومكلفًا. لحسن الحظ ، هناك طريقة لإعطاء الفناء الخاص بك مظهر وجود سجادة دون وجود واحد بالفعل. يتضمن هذا DIY الإبداعي استخدام الطلاء والاستنسل الطباشير لطلاء “سجادة” على الفناء أو سطح السفينة ، مما يضيف نمطًا إلى المنطقة. كل ما تحتاجه لتفتيح الفناء الخاص بك بسجادة مطلية هو استنسل كبير ، وإمدادات الطلاء ، وشريط الرسام ، والمواد اللاصقة ، وطلاء الطباشير في الهواء الطلق. طلاء الطباشير في الهواء الطلق مقاوم للماء ، ولكن قد تكون هناك حاجة إلى مانع التسرب للجداريات المعرضة للطقس القاسي والشمس المكثفة.

هناك العديد من الطرق لتخصيص سجادة الطلاء الطباشير هذه. نظرًا لأن هذه فكرة فريدة من نوعها ، فإنها لا تتطلب الكثير من التخصيص على الإطلاق. بغض النظر عن كيفية قيامك بهذا DIY ، ستحصل على سجادة فناء فريدة من نوعها. يمكن القيام بهذا المشروع على كل من الباحات الخشبية والخرسانة. للخرسانة ، سوف يحتاج الطلاء إلى تخفيف ، رغم ذلك.