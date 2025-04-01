أضف هذا المكون الصغير ولكن القوي إلى الإفطار لخفض ضغط الدم بشكل طبيعي

يمكن أن تسهم العديد من عوامل نمط الحياة في ارتفاع ضغط الدم ، مثل عدم ممارسة الرياضة ، والكحول ، والتدخين ، ونظام غذائي غير صحي مرتفع في الصوديوم. عندما تتناول الطعام ، يمكن أن يعامل أيضًا خطر ضغط الدم. وفقًا لمراجعة 2022 في المجلة الدولية لارتفاع ضغط الدم ، فإن تخطي وجبة الإفطار يمكن أن يثير خطر ارتفاع ضغط الدم بنسبة 20 ٪.

بالطبع ، هذا لا يعني أنك يجب أن تصل إلى الكعك وشرائح قليلة من لحم الخنزير المقدد لتناول الإفطار. باستخدام النهج الغذائية لوقف إرشادات خطة تناول ارتفاع ضغط الدم (DASH) ، قد يشمل الإفطار دقيق الشوفان ، وخبز القمح الكامل مع زبدة الفول السوداني ، والموز ، والحليب منخفض الدسم. قد تساعد إضافة ملعقة كبيرة من الكتان إلى دقيق الشوفان أيضًا على تقليل ضغط الدم.

في مقابلة مع هضم الصحة ، أوضحت كورتني بيليتيرا ، أخصائية تغذية مسجلة في أفضل تدريب التغذية ، أن بذور الكتان يحتوي على أحماض ألياف وأوميغا 3 الدهنية التي تساعد على تقليل الكوليسترول في الكوليسترول. وقالت “انخفض إجمالي مستويات الكوليسترول في الدم ومستويات LDL للمساعدة في الحد من ضغط الدم”.