أضف هذه الخضار الخضراء غير المتوقعة إلى نظامك الغذائي لتتبرز بسرعة (وتساعد على صحة أمعائك)

عندما لا تتحرك أمعائك، قد تواجه مجموعة من الآثار الجانبية غير المريحة. يمكن أن تشمل هذه أي شيء بدءًا من الانتفاخ الطفيف والتشنج وحتى نوبات الألم الشديدة. في حين أن الأدوية يمكن أن تساعد في علاج الإمساك العرضي، إلا أن الطعام يمكن أن يوفر في بعض الأحيان علاجًا طبيعيًا أيضًا. في الواقع، يمكن لخضروات خضراء غير متوقعة أن تساعد في تخفيف البراز حتى تتمكن من الذهاب إلى الحمام.
يتوفر الهليون على مدار العام، وهو معروف بطعمه القوي، بالإضافة إلى الأحماض التي يمكن أن تغير رائحة البول. ومع ذلك، فهو يحتوي أيضًا على مادة مغذية تسمى الإينولين والتي ستقدرها إذا كنت تحاول تحسين انتظامك. كأثر جانبي لطيف، لن يؤدي الإينولين إلى تسهيل عملية إخراج البراز فحسب؛ قد يمنح أيضًا أمعائك القليل من التدليل الودي.
توضح مقالة نُشرت عام 2023 في Food & Function أن الإينولين هو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تتمتع بقدرات البريبايوتك. على عكس الألياف غير القابلة للذوبان، والتي تمر عبر الجهاز البشري في الغالب دون تغيير، فإن الألياف القابلة للذوبان تليين أثناء تحركها خلال كل خطوة في عملية الهضم. أثناء قيامه بذلك، فإنه يعمل كقوة لطيفة على مادة البراز الموجودة أمامه، مما يساعد على دفع البراز إلى خارج القولون.
رؤى حول فوائد الجهاز الهضمي الأنسولين
ما مدى فعالية قدرة الأنسولين على تخفيف الإمساك؟ في دراسة أجريت عام 2020 في الطب التجريبي والعلاجي، وجد الباحثون أن الأنسولين يبدو أنه يؤدي إلى حركات أمعاء أكثر تكرارًا ومنتظمة. على الرغم من أنهم شعروا أن هناك ما يبرر إجراء المزيد من الدراسات، فقد قدموا ردود فعل إيجابية فيما يتعلق بإمكانياته كملين غذائي.
نظرًا لأن الهليون غني بالإينولين، فهو خيار نباتي جيد إذا كنت ترغب في تحسين عملية الهضم لديك وقضاء وقت أقل في القلق بشأن صحة الأمعاء. وفقا لمعلومات من وزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، يمكنك أن تتوقع 2.81 جرام من الألياف لكل كوب من الهليون تأكله. هذه بداية جيدة نحو المدخول اليومي الموصى به وهو 14 جرامًا من الألياف لكل 1000 سعرة حرارية يستهلكها الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن عامين (عبر Mayo Clinic).
فحصت مراجعة عام 2024 في مجلة Foods الفوائد المحتملة التي تركز على الأمعاء من تناول الهليون. وفي تقييمهم للنتائج التي توصلوا إليها حول الهليون، ذكر الباحثون تأثيره المضاد لالتهاب القولون على الفئران في دراسة واحدة استمرت ثلاثة أسابيع. لكنهم كانوا يأملون في رؤية المزيد من التجارب على فوائد الهليون على الجهاز الهضمي، وخاصة التجارب التي شملت البشر.
أمعاء جيدة من الخضار الخضراء
قبل أن يصل الأنسولين إلى الجهاز الهضمي لتحسين الإمساك، فإنه يستقر في معدتك. هناك، يعمل على الفور بمثابة البريبايوتك المساعد. تعمل البريبايوتك كغذاء للبكتيريا والكائنات الحية الأخرى التي تعيش بدوام كامل في الأمعاء. عندما تتمكن الأمعاء من الوصول إلى البريبايوتك الصحي، يمكنها أن تعمل بشكل طبيعي أكثر. تعمل البريبايوتكس جنبًا إلى جنب مع البروبيوتيك لموازنة ميكروبيوم الأمعاء – وتزيد الأمعاء المتوازنة من التوافر الحيوي وإمكانات بعض العناصر الغذائية في كل وجبة أو وجبة خفيفة تستهلكها.
بحثت دراسة أجرتها Food Research International عام 2023 في تأثيرات البريبايوتك للهليون. وبناء على التحقيق، قرر الباحثون أن المركبات الموجودة في الهليون، بالإضافة إلى الإينولين، يبدو أنها تساعد في تعديل بيئة الأمعاء من خلال تعزيز نمو البكتيريا الجيدة داخل المعدة.
في النهاية، إضافة الهليون إلى نظامك الغذائي يمكن أن يخدم غرضين أساسيين. أولاً، يمكن أن يساعدك في التغلب على نوبة الإمساك الحالية، مما يوفر راحة قصيرة المدى. ثانيًا، يمكن أن يساعدك على تجنب مشاكل الأمعاء الاحتياطية في المستقبل بفضل وجود ميكروبيوم أمعاء أكثر توازناً. وهذا يجعل هذه الخضار الخضراء غير المتوقعة فائزة إذا كنت تفضل الاستمتاع بالأطعمة التي يمكن أن تقدم أكثر من ميزة غذائية من كل قضمة لذيذة.