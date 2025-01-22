أضف هذه الخضار الخضراء غير المتوقعة إلى نظامك الغذائي لتتبرز بسرعة (وتساعد على صحة أمعائك)

عندما لا تتحرك أمعائك، قد تواجه مجموعة من الآثار الجانبية غير المريحة. يمكن أن تشمل هذه أي شيء بدءًا من الانتفاخ الطفيف والتشنج وحتى نوبات الألم الشديدة. في حين أن الأدوية يمكن أن تساعد في علاج الإمساك العرضي، إلا أن الطعام يمكن أن يوفر في بعض الأحيان علاجًا طبيعيًا أيضًا. في الواقع، يمكن لخضروات خضراء غير متوقعة أن تساعد في تخفيف البراز حتى تتمكن من الذهاب إلى الحمام.

يتوفر الهليون على مدار العام، وهو معروف بطعمه القوي، بالإضافة إلى الأحماض التي يمكن أن تغير رائحة البول. ومع ذلك، فهو يحتوي أيضًا على مادة مغذية تسمى الإينولين والتي ستقدرها إذا كنت تحاول تحسين انتظامك. كأثر جانبي لطيف، لن يؤدي الإينولين إلى تسهيل عملية إخراج البراز فحسب؛ قد يمنح أيضًا أمعائك القليل من التدليل الودي.

توضح مقالة نُشرت عام 2023 في Food & Function أن الإينولين هو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تتمتع بقدرات البريبايوتك. على عكس الألياف غير القابلة للذوبان، والتي تمر عبر الجهاز البشري في الغالب دون تغيير، فإن الألياف القابلة للذوبان تليين أثناء تحركها خلال كل خطوة في عملية الهضم. أثناء قيامه بذلك، فإنه يعمل كقوة لطيفة على مادة البراز الموجودة أمامه، مما يساعد على دفع البراز إلى خارج القولون.