أضف هذه المادة إلى أسرة حديقتك في الخريف للحصول على أزهار أكبر في الربيع

التربة في حديقتك أكثر من مجرد الأوساخ. بالنسبة للنباتات ، إنه نظام توصيل يوفر المياه والمواد المغذية الضرورية لنمو النبات. المفتاح للنباتات المزدهرة هو إنشاء Biome التربة النشط ، ويحدث العمل الحقيقي على مستوى مجهري. نظرًا لأن Biochar يخلق موائل للميكروبات في التربة الخاصة بك ، فهي واحدة من أفضل المواد التي يجب إضافتها في الخريف لإعداد التربة الخاصة بك من أجل الزراعة الناجحة في الربيع.
يمهد Biochar هذا الطريق لجذور أقوى وأزهار أكبر وأكثر حيوية ، ولكن بدلاً من التفكير فيه كتعديل غني بالمغذيات مثل السماد ، من الأفضل النظر إليه كأداة تفتح العناصر الغذائية الموجودة بالفعل في التربة. مع بنيتها المسامية ومحتوى الكربون العالي ، لا يوفر الفحم الحيوي العناصر الغذائية مباشرة. بدلاً من ذلك ، فإنه يحسن ظروف التربة ويوفر موئلًا آمنًا لمليارات ميكروبات التربة المفيدة ، مما يعزز نظامًا بيئيًا يكسر المادة العضوية ويجعل العناصر الغذائية في متناول النباتات.
يستخدم البشر الفحم الحيوي لتعديل التربة لآلاف السنين ، وبينما لم تكن الحضارات القديمة قد فهمت سبب ساعدها على نمو النباتات ، فقد أدركوا فوائدها. يدرك البستانيون اليوم أن هناك فرقًا بين العناصر الغذائية الموجودة ومتاحة. تؤثر بنية التربة ، الرقم الهيدروجيني ، وسعة التمسك بالماء على صحة المناطق الحيوية في التربة وتحديد ما إذا كانت المواد الغذائية في التربة قابلة للاستخدام في الواقع من قبل النباتات. تؤدي إضافة الفحم الحيوي في السقوط إلى تحسين بنية التربة ، ويزيد من احتباس المياه ، ويعزز النشاط الميكروبي ، مما يجعله أحد أفضل النصائح لتنمية حديقة صحية مع أزهار جميلة.
كيفية استخدام الفحم الحيوي في الفناء والحديقة الخاصة بك
يعد Fall وقتًا جيدًا في السنة لاختبار جودة التربة وإضافة تعديلات مثل الفحم الحيوي. بعد أن يتم استنفاد التربة خلال موسم النمو ، فإن إضافة الفحم الحيوي والتعديلات الأخرى سوف يمنح الميكروبات كل ما يحتاجون إليه للعمل طوال فصل الشتاء – وإن كان ببطء أكثر – لتوضيح التربة وتوفير العناصر الغذائية لنباتاتك. بمجرد أن يأتي الربيع وتبدأ النباتات في النمو مرة أخرى ، سيكون لديهم جميع العناصر الغذائية التي يحتاجون إليها من أجل نمو قوي وإزهار كبير.
كلما قمت بإضافة الفحم الحيوي كتعديل للتربة ، يجب أن يتم عمله في الأرض للحصول على النتائج المثلى. بعد كل شيء ، تريد أن توفر موئل لمستعمرات ميكروبات التربة المفيدة في مناطق الجذر لنباتاتك ، حيث ستقوم بأكثرها جيدة. يوصي الخبراء “شحن” الفحم الحيوي عن طريق إضافة مصبوبات دودة الأرض أو السماد قبل وضعه في التربة ، لأن هذه التعديلات تحتوي على مليارات الميكروبات في كل ملعقة صغيرة. يمكنك إما خلط الفحم الحيوي مع السماد في نسبة 1: 1 أو رشه بشاي السماد. في كلتا الحالتين ، تقوم بتلقيح النشاط الميكروبي الحيوي وبدء القفز في تربة حديقتك. يمكنك أيضًا شراء الفحم الحيوي المشحون مسبقًا ، مثل الفحم الحيوي العضوي في Foop ، إذا كنت ترغب في تخطي هذه الخطوة.
الفحم الحيوي يعمل بشكل جيد مع أي نوع من التربة. في التربة الطينية الثقيلة ، يساعد على تفكيك الضغط ويسهل تدفق الأكسجين ، وهي مادة أساسية لكل من النباتات وميكروبات التربة. في التربة الرملية ، يعمل الفحم الحيوي مثل الإسفنج ويعزز الاحتفاظ بالماء. استخدام الفحم الحيوي في الخريف لا أكثر من مجرد تعديل التربة. إنه استثمار في نظام بيئي طويل الأجل ومرن يدعم مصانع صحية وقوية لسنوات قادمة.