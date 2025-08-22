أضف هذين المكونين إلى الماء لمقاومة موجات الحر هذا الصيف

مع ارتفاع درجات الحرارة، يدخل الجسم في وضعية “تحدي البقاء”، حيث يفقد كميات كبيرة من الماء والأملاح المعدنية عبر التعرق. شرب الماء وحده يظل ضروريًا، لكنه قد لا يكون كافيًا لتعويض كل ما نخسره خلال موجات الحر. هنا تأتي وصفة بسيطة ومنزلية يمكن أن تحوّل زجاجة الماء العادية إلى وسيلة فعّالة لمكافحة الجفاف والإرهاق.

لماذا لا يكفي الماء وحده؟

عندما نتعرق، لا نخسر فقط الماء، بل نفقد أيضًا الصوديوم والبوتاسيوم وغيرهما من المعادن المهمة لتوازن الجسم. لهذا السبب قد نشعر بالدوار أو التعب حتى ونحن نشرب كميات كافية من الماء. الأطباء يشيرون إلى أن ما يحدث للجسم في أيام الحر الشديد يشبه بذل مجهود رياضي طويل الأمد، حيث يحتاج الجسم إلى إعادة شحن بالسوائل والمعادن معًا.

وصفة منزلية سهلة وبأقل تكلفة

لا حاجة للمشروبات التجارية باهظة الثمن أو مساحيق “الرياضيين”. الحل موجود في مطبخك:

أضف 10 إلى 15% من عصير طبيعي (مثل البرتقال أو التفاح) إلى الماء.

أضف نصف ملعقة صغيرة من الملح.

بهذه الخطوات، تحصل على مشروب يعيد للجسم توازنه بسرعة. الطعم لا يتأثر بالملح تقريبًا، والنتيجة أفضل بكثير من المنتجات الجاهزة. لكن ينصح الأطباء بالاكتفاء بهذا المشروب مرة واحدة يوميًا لتجنب استهلاك كميات مفرطة من الصوديوم، خاصة لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

عادات صحية لتجنب ضربة الشمس

لا تنتظر حتى تشعر بالعطش، بل اشرب بانتظام على مدار اليوم.

تجنب المشروبات المدرة للجفاف مثل القهوة، الشاي، الكحول والمشروبات السكرية .

. لا تبالغ في شرب الماء المثلج، فقد يسبب اضطرابات هضمية. الأفضل هو ماء معتدل البرودة يُشرب على شكل رشفات صغيرة.

احتفظ بزجاجة ماء بجانبك طوال الليل، فارتفاع الحرارة قد يقطع النوم ويزيد من خطر الجفاف.

خلاصة

الوصفة بسيطة: قليل من العصير + رشة ملح، تتحول معها زجاجتك إلى درع طبيعي ضد الحرارة والجفاف. ومع الالتزام ببعض العادات اليومية الذكية، يمكنك أن تواجه موجات الحر براحة وأمان أكبر.