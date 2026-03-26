أضواء حوض السباحة العائمة التي تجعلك تشعر وكأنك في أحد أفلام ديزني الغريبة

في حين أن اختيار الإضاءة المثالية للمساحة الداخلية الخاصة بك غالبًا ما يكون أولوية قصوى، فإن الأماكن مثل الفناء الخلفي تضاء بشكل ساطع بواسطة الشمس طوال معظم اليوم، مما يجعل من السهل نسيان أهمية مصادر الضوء في التصميم الخارجي الخاص بك. إذا كنت تحاول إنشاء واحة في الفناء الخلفي من خلال تصميم منطقة حمام السباحة الخارجي الخاصة بك، فيجب أيضًا مراعاة قضاء الليل. سواء كنت ترغب في الاستمتاع بليالي الصيف الباردة من خلال الاسترخاء في الفناء الخاص بك أو كنت تخطط لاستضافة حفلة على حمام السباحة مليئة بالمرح بعد ساعات العمل، فإن لمسة صغيرة من الإضاءة يمكن أن تقطع شوطًا طويلًا في تنسيق الأجواء التي تريدها.
إحدى الطرق السهلة لترقية مساحتك الخارجية هي إضافة بعض أضواء حمام السباحة على شكل زهرة والتي تذكرنا بفيلم ديزني للرسوم المتحركة. لا تتطلب هذه الأضواء أي تركيب معقد ويمكن وضعها بسهولة في الماء عندما تريد إضافة القليل من أجواء القصص الخيالية إلى تصميمك. خلال النهار، ستبدو تمامًا مثل زنابق الماء العائمة في حمام السباحة، ولكن في الليل، ستستمتع بمظهر متوهج ومريح من المؤكد أنه سيثير إعجاب الضيوف ويريح عقلك. على الرغم من أن هذه القطع الصغيرة من الديكور يمكن أن يكون لها تأثير كبير، إلا أنها لن تستنزف محفظتك – يمكنك بسهولة العثور على مجموعات مكونة من اثنتي عشرة قطعة أو أكثر عبر الإنترنت بأقل من 30 دولارًا. مع اختيارات تتراوح من اللون الأبيض الرومانسي الدافئ إلى ألوان النيون الخيالية الملونة، من المؤكد أن يكون هناك خيار يناسب ذوقك الشخصي ويضيف بعضًا من سحر ديزني الذي ستتذكره أنت وضيوفك لسنوات قادمة.
أين تجد أضواء الزهور العائمة
لحسن الحظ، ليس من الصعب جدًا تعقب أضواء حمام السباحة العائمة على شكل زهرة. يحمل تجار التجزئة عبر الإنترنت مثل Amazon الكثير من الخيارات ذات الأسعار المعقولة، مثل هذه المجموعة المكونة من 12 مصباح Lacgo المقاوم للماء Floating Lotus Lights مقابل 26.16 دولارًا. يعد هذا اختيارًا قويًا لأولئك الذين يفضلون مظهرًا طبيعيًا أكثر دقة. تنبعث هذه الأضواء من وهج أبيض دافئ يذكرنا بضوء الشموع، لذا سواء اخترت الخيار مع بتلات بيضاء أو حزمة متعددة الألوان، فإنها يمكن أن تساعد في خلق أجواء رومانسية مريحة. تُعد مصابيح الزهور هذه أحد الخيارات الأكثر شيوعًا على أمازون، حيث حصلت على 4.1 نجمة عبر أكثر من 1300 تقييم. كان معظم العملاء راضين عن مظهرهم وطول عمرهم، على الرغم من ذكر بعض المشكلات المتعلقة بتسرب البطارية والصدأ.
إذا كنت تفضل التسوق في المتجر، فمن الممكن أيضًا العثور على أضواء عائمة مماثلة في Walmart. تأتي وسادات الزنبق LED العائمة من Merkury Innovations في عبوة مكونة من 4 قطع بسعر يقل قليلاً عن 10 دولارات. على الرغم من عدم حصولها على عدد كبير من التقييمات مثل أضواء أمازون، إلا أنها حصلت على تصنيف 3.4 نجوم لائق. تأتي في عبوة متعددة الألوان تشمل الأحمر والأبيض والأزرق، مما يجعلها مثالية لإضاءة حفلة عيد الاستقلال.
في حين أن زهور حوض السباحة هذه يمكن أن تدلي ببيان من تلقاء نفسها، إلا أن ديكوراتك الخيالية لا يجب أن تتوقف عند هذا الحد. فكر في إقرانها بأزهار مضيئة أخرى حول مساحتك الخارجية، مثل مصابيح Kooper Outdoor الشمسية التي تحاكي مظهر الزنابق. من خلال الاهتمام بالمظهر، يمكنك إضافة لمسة غريبة إلى الفناء الخلفي لمنزلك مما يترك تأثيرًا لفترة طويلة بعد غروب الشمس.