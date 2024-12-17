أطعمة العطلات التي يجب عليك تجنب تناولها إذا كنت تعاني من مشاكل في البراز

يجلب موسم العطلات العديد من التجمعات الاجتماعية التي تغريك بتناول الأطعمة التي لا تلمسها خلال أوقات أخرى من العام. قد يُسعد شراب البيض الغني، وملفات تعريف الارتباط بالسكر، والأجبان الكريمية براعم التذوق لديك، لكن جهازك الهضمي غالبًا ما قد يحتج بعد ساعات، خاصة إذا كنت عرضة للإسهال أو الإمساك.

على الرغم من أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي ربما يعرفون بالفعل محفزات طعامهم، إلا أن بعض المكونات في أطباق العطلات قد تسبب مشاكل في البراز حتى لو كان جهازك الهضمي يتمتع بصحة جيدة. أعطت كاثلين بنسون، اختصاصية التغذية المسجلة في Top Nutrition Coaching، بعض المعلومات عن بعض محفزات الطعام الشائعة في العطلات.

وقال بنسون: “المحليات الاصطناعية، التي توجد غالبا في الحلويات أو المشروبات الخالية من السكر، يمكن أن تسبب الإسهال أو الغازات، في حين أن المواد الغذائية الأساسية التي تحتوي على منتجات الألبان مثل الأوعية المقاومة للحرارة أو الأطباق الجبنية أو الحلويات الغنية قد تؤدي إلى الانتفاخ أو الإسهال لدى أولئك الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز”. . يمكن لصلصات الزبدة المفضلة لديك أو المقبلات المقلية أن تجعل جهازك الهضمي بطيئًا وتسبب الإسهال أو الإمساك. وقال بنسون إن أطعمة العطلات الأخرى قد تسبب أو تؤدي إلى تفاقم حالات معينة وقدم اقتراحات حول كيفية معالجتها.