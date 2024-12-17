أطعمة العطلات التي يجب عليك تجنب تناولها إذا كنت تعاني من مشاكل في البراز

يجلب موسم العطلات العديد من التجمعات الاجتماعية التي تغريك بتناول الأطعمة التي لا تلمسها خلال أوقات أخرى من العام. قد يُسعد شراب البيض الغني، وملفات تعريف الارتباط بالسكر، والأجبان الكريمية براعم التذوق لديك، لكن جهازك الهضمي غالبًا ما قد يحتج بعد ساعات، خاصة إذا كنت عرضة للإسهال أو الإمساك.
على الرغم من أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي ربما يعرفون بالفعل محفزات طعامهم، إلا أن بعض المكونات في أطباق العطلات قد تسبب مشاكل في البراز حتى لو كان جهازك الهضمي يتمتع بصحة جيدة. أعطت كاثلين بنسون، اختصاصية التغذية المسجلة في Top Nutrition Coaching، بعض المعلومات عن بعض محفزات الطعام الشائعة في العطلات.
وقال بنسون: “المحليات الاصطناعية، التي توجد غالبا في الحلويات أو المشروبات الخالية من السكر، يمكن أن تسبب الإسهال أو الغازات، في حين أن المواد الغذائية الأساسية التي تحتوي على منتجات الألبان مثل الأوعية المقاومة للحرارة أو الأطباق الجبنية أو الحلويات الغنية قد تؤدي إلى الانتفاخ أو الإسهال لدى أولئك الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز”. . يمكن لصلصات الزبدة المفضلة لديك أو المقبلات المقلية أن تجعل جهازك الهضمي بطيئًا وتسبب الإسهال أو الإمساك. وقال بنسون إن أطعمة العطلات الأخرى قد تسبب أو تؤدي إلى تفاقم حالات معينة وقدم اقتراحات حول كيفية معالجتها.
راقب الماء والألياف والكحول خلال العطلات
في حين أن الألياف مهمة في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، قال بينسون إن أطباق الخضروات النيئة والحبوب الكاملة يمكن أن تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي إذا كنت لا تتناول بالفعل نظامًا غذائيًا غنيًا بالألياف. وتقترح شرب الكثير من الماء إذا كنت تتناول أليافًا أكثر من المعتاد. يمكن أن تصاب بالإمساك إذا لم تشرب الماء أثناء تناول الأطعمة الغنية بالألياف. بالنسبة لأولئك الذين يحصلون على ما يكفي من الألياف كل يوم، فإن إضافة التوت والشوفان خلال العطلات يمكن أن يبقيك منتظمًا.
إن تناول عدد قليل من المشروبات الكحولية خلال تجمعات عطلتك يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تعطيل جهازك الهضمي. يمكن للكحول أن يجففك ويزيد من سوء الإمساك الذي قد تعاني منه. وقال بنسون: “بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتداخل الكحول مع امتصاص الماء والكهارل في الأمعاء ويسرع وقت العبور المعوي، مما قد يسبب برازًا رخوًا”.
إذا كنت تعاني من مشاكل في هضم الكربوهيدرات قصيرة السلسلة (FODMAPs)، فيجب عليك تجنب التفاح والكرز والتوابل المصنوعة من البصل والثوم. وقال بنسون: “في حين أن تجنب هذه الأطعمة يمكن أن يوفر راحة قصيرة المدى، فإن استخدام المساعدات الهضمية مثل بينو يمكن أن يساعد في تحطيم بعض مكونات هذه الأطعمة”. يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء أن يقولوا “لا” لعصير التفاح المتبل، وحلويات الشوكولاتة، والأطعمة المقلية إذا كانوا يريدون تجنب ارتجاع الحمض.
استراتيجيات أخرى لتجنب مشاكل البراز خلال العطلات
وشدد بنسون على أهمية الحفاظ على رطوبة الجسم طوال موسم العطلات لتجنب مشاكل الجهاز الهضمي المرتبطة بالجفاف. واقترح بنسون: “احمل معك زجاجة ماء وحاول احتساء شاي الزنجبيل أو النعناع لتخفيف الأعراض مثل الغثيان أو الانتفاخ أو الغازات”. يمكن للإنزيمات الهاضمة مثل Beano أن تساعد جسمك على تكسير الفاصوليا أو بعض الخضروات التي قد يكون من الصعب هضمها.
هذه الوجبات الثقيلة يمكن أن تجعلك تشعر بالخمول، وقد يستجيب جهازك الهضمي بنفس الطريقة. يمكن للحركات اللطيفة مثل المشي لمسافة قصيرة أن تحرك جهازك الهضمي وتخفف من الانزعاج الناتج عن الانتفاخ. يوصي بنسون أيضًا بتمارين التنفس والتأمل واسترخاء العضلات التدريجي لتنشيط الجهاز العصبي السمبتاوي “الراحة والهضم”. وقالت: “هذا يمكن أن يساعد في تقليل تناول الطعام في حالة التوتر، والذي غالبا ما يؤدي إلى تفاقم الأعراض”. “إن التواجد أثناء تناول الطعام أمر مهم بنفس القدر – انتبه إلى إشارات الشبع الدقيقة لتجنب الإفراط في تناول الطعام، مما قد يسبب عدم الراحة وانخفاض الطاقة.”