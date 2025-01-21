“أطلق النار على هؤلاء الرجال”

تفاقمت المشاعر بالنسبة لكيرك هيربستريت بعد فوز ولاية أوهايو بالبطولة الوطنية يوم الاثنين.

عندما سُئل عن فوز فريق Buckeyes 34-23 على نوتردام، أصبح محلل ESPN، الذي لعب أيضًا في مركز الوسط في ولاية أوهايو في الفترة من 1989 إلى 1993 ولديه ابن حاليًا في الفريق، عاطفيًا ومسح الدموع خلال عرض ما بعد المباراة للشبكة في مرسيدس- ملعب بنز.

قال هيربستريت عندما سأله سكوت فان بيلت سؤالاً: “لا تبدأ معي”. “أنا عاطفي قليلاً. أنا فقط متحمس لهؤلاء الرجال. عندما أسمي هذه الألعاب أكون موضوعيًا بشكل لا يصدق. أحب كل فرق ولاية أوهايو، ولكن هذا الفريق بسبب ما مروا به للوصول إلى هذه النقطة، أنت سعيد فقط.

يصبح “كيرك هيربستريت” عاطفيًا في عرض ما بعد المباراة. “عندما أسمي هذه المباريات فأنا موضوعي بشكل لا يصدق. أحب كل فرق ولاية أوهايو، ولكن هذا الفريق بسبب ما مروا به للوصول إلى هذه النقطة، فأنت سعيد فقط.” pic.twitter.com/BylD7WBQ3N – إعلان فظيع (@awfulanouncen) 21 يناير 2025

بعد ذلك، بعد إجابة هيربستريت، قطعت الشبكة بضع مقاطع من داخل الملعب بينما أجاب المذيع كريس فاولر على السؤال قبل أن ترجع ESPN إلى فاولر وهيربستريت – حيث قام الأخير بمسح عينيه ووجهه بما يبدو أنه منديل أو قطعة قماش.

نجل هيربستريت، زاك، هو أحد كبار اللاعبين في القائمة، وكان والده، جيم، كابتن فريق Buckeyes في عام 1960.

على الرغم من أن Herbstreit لم يفز مطلقًا بلقب وطني مع البرنامج، إلا أنه دعا المباراة يوم الاثنين حيث انتزعت ولاية أوهايو البطولة التاسعة في تاريخ البرنامج والأولى منذ موسم 2014.

انطلق فريق Buckeyes للهبوط على جميع حركات الشوط الأول الثلاثة خلف نصف نجمي من لاعب الوسط Will Howard ، متغلبًا على حملة Notre Dame المكونة من 18 لعبة والتي استمرت ما يقرب من 10 دقائق لبدء اللعبة ، للسيطرة.

بعد ذلك، ساعدوا في محاولة عودة متأخرة من Fighting Irish، الذي سجل زوجًا من الهبوط في الشوط الثاني، قبل أن يجعل الهدف الميداني المتأخر في ولاية أوهايو المباراة بعيدة المنال.

ومع بدء الاحتفال في أتلانتا، في الثواني التي سبقت قيام رايان داي مدرب ولاية أوهايو بإلقاء جاتوريد عليه وسقوط قصاصات الورق على العشب، دافع هيربستريت عن داي وبرنامجه، الذي عانى سابقًا على مراحل كبيرة وخسر مباراتين هذا الموسم. – بما في ذلك واحدة لمنافستها ميشيغان – قبل الفوز بأربع مباريات متتالية في CFP المكون من 12 فريقًا للفوز باللقب.

قال هيربستريت عن داي في البث: “أسمع القصص خلف الستار”. “أعرف ما يمر به هو وزوجته وعائلته. انها حقا، انها صعبة. من الصعب أن تكون مدربًا في مدرسة متميزة حيث يُتوقع منك الفوز في كل مباراة. لقد تعامل مع الأمر بمثل هذه الدرجة.