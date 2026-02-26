تعرض حاكم ولاية نيو جيرسي ميكي شيريل لصيحات الاستهجان من قبل المشجعين الذين حضروا مباراة هوكي NJ Devils في مركز Prudential Center يوم الأربعاء.

وشهدت المباراة عودة البطل الأولمبي لفريق الولايات المتحدة الأمريكية جاك هيوز إلى دوري الهوكي الوطني منذ أن سجل هدف الفوز ضد كندا في مباراة الميدالية الذهبية يوم الأحد.

كانت شيريل حاضرة للترحيب بعودة هيوز واللاعبين الأولمبيين الآخرين إلى الجليد في الولايات المتحدة، ولكن عندما أعلنها مذيع السلطة الفلسطينية عن إسقاط القرص الاحتفالي، اندلع جمهور نيوارك في صيحات استهجان لا هوادة فيها لها ولزوجها جيسون هيدبرج.

ومع ذلك، استمرت شيريل في نشر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن صورًا لها وهيوز ولاعبين آخرين يحتفلون بالميدالية الذهبية. وقد تعرضت شيريل للسخرية ردًا على ذلك، حيث أشار العديد من النقاد إلى مدى ارتفاع صيحات الاستهجان عليها.

كتب أحد مستخدمي X: “لقد تمكنت بطريقة ما من إطلاق صيحات الاستهجان بصوت عالٍ خلال أكثر الأحداث احتفالية في The Rock على الإطلاق”.

وكتب مستخدم آخر: “ألم يطلق عليك الجميع صيحات الاستهجان؟”

كانت شيريل هدفًا لانتقادات من الأمريكيين الوطنيين منذ حملتها الانتخابية عام 2025، عندما تم الكشف عن أنها مُنعت من المشاركة في حفل التخرج في الأكاديمية البحرية بسبب إجراءات تأديبية تنطوي على قيام رجال البحرية بسرقة إجابات الاختبار في دورة الهندسة الكهربائية الصعبة بشكل خاص والمطلوبة لجميع التخصصات غير الهندسية.

وقللت شيريل من أهمية تورطها قائلة: “لم أسلم بعض زملائي في الصف، لذلك لم أسير بل تخرجت وتم تكليفي كضابطة في البحرية الأمريكية، وخدمت لما يقرب من عشر سنوات بأعلى مستوى من التميز والشرف”.

وفي هذا الأسبوع فقط، رفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد نيوجيرسي وشيريل، متهمة الولاية بتوسيع سياساتها الخاصة بالملاذ وعرقلة إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية من خلال أمر تنفيذي جديد.

ومع ذلك، فإن وجود شيريل لم يمنع أي شخص في مركز برودنشيال من الاحتفال بهيوز ورفاقه يوم الأربعاء.

قبل إسقاط عفريت أمام بافلو سيبرز، قام الشياطين بتكريم جميع لاعبيهم الأولمبيين اعتبارًا من عام 2026، بما في ذلك أولئك الذين يمثلون الدول الأجنبية. لم يحظ أحد باستقبال أكثر دفئًا من الجمهور مثل هيوز، حيث هتف المشجعون “الولايات المتحدة الأمريكية!”

كاد هيوز أن ينهار بالبكاء أثناء مخاطبته الجمهور.

وقالت هيوز أمام الجمهور: “أنا فخورة للغاية وسعيدة للغاية لأن فرق الهوكي الأمريكية للرجال والسيدات أعادت الميداليات الذهبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية”. “أنتم تجعلونني عاطفيًا يا رفاق، لكنني فخور جدًا بتمثيل منظمة New Jersey Devils. وأنا فخور جدًا جدًا بتمثيل ولاية نيوجيرسي العظيمة – فخور جدًا.

“من أعماق قلبي، جميع زملائي في الفريق، زملائي في منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، نريد فقط أن نشكركم يا رفاق على كل الحب والدعم. نحن نشعر بذلك”.