أطلق شعر الإبط لجوليا روبرتس نقاشًا عالميًا حول النظافة – وسنشعر بالخجل من الحصول عليه اليوم

بالنظر إلى حجم الثرثرة التي أحدثها ظهور جوليا روبرتس في العرض الأول لفيلم Notting Hill عام 1999، فقد تعتقد أنها ارتدت شيئًا غير لائق تمامًا أو فعلت شيئًا صادمًا لدرجة أن الناس لم يتمكنوا من لف رؤوسهم حوله. لكن في الواقع، كل ما فعلته هو السير على السجادة الحمراء دون حلق شعر الإبط. وبينما تكهن البعض بأن روبرتس كانت تتخذ موقفًا بشأن معايير جمال المرأة، أعرب آخرون عن اشمئزازهم وشككوا في نظافتها.
في أحد مواضيع Reddit التي تناقش ملابس السجادة الحمراء، تساءل أحد الأشخاص عن سبب اعتبار النساء “غير صحيات” لعدم حلق شعر أجسادهن، لكن الرجال لم يحصلوا على نفس التصنيف. وفي حين أن هذا صحيح، إلا أن روبرتس لم يكن يحاول الإدلاء ببيان نسوي. في حديثها عن ما يسمى بـ “الفضيحة” خلال ظهورها في نوفمبر 2018 على “Busy Tonight” (عبر Allure)، قالت نجمة “Pretty Woman”: “أعتقد أنني لم أحسب حقًا طول كمي والتلويح وكيف سيجتمع هذان الأمران معًا ويكشفان عن أشياء شخصية عني”. “لذلك لم يكن هذا بيانًا بقدر ما كان مجرد جزء من البيان الذي أدلي به بنفسي كإنسان على هذا الكوكب.”
ومع ذلك، فإن حقيقة أن شعر الإبط ظل موضع نقاش بعد أكثر من عقدين من الزمن هي علامة على أن الناس ما زالوا يصدقون الخرافات حول شعر الجسم. للتخلص من أكبر مشكلة: شعر الإبط ليس غير صحي. وفي حديث مع شبكة GMA، قالت الدكتورة بيا تشان، المدير الطبي لعيادة Skin B، إن شعر الإبط “في حد ذاته ليس غير صحي”. على الرغم من أن الشعر يمكن أن يتراكم العرق والبكتيريا على مدار اليوم، إلا أنه لن يؤدي إلى أي مشاكل تتعلق بالنظافة طالما يستحم الناس بانتظام ويستخدمون مزيل العرق.
عدم حلق الإبطين يمكن أن يكون له فوائد بالفعل
أثناء الدردشة مع بيردي، صرح طبيب الأمراض الجلدية الدكتور مينا أمين أن هناك فوائد صحية لعدم حلق الإبطين. وأوضح الدكتور أمين أن أحد الأشياء العديدة التي تحدث للإبطين إذا قمت بحلقها كل يوم هو أنك تزيد من خطر نمو الشعر تحت الجلد وحروق الحلاقة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون الشقوق التي نحصل عليها أثناء الحلاقة بمثابة بوابة لدخول بكتيريا MRSA إلى نظامنا.
لذلك، من خلال تجنب الحلاقة تمامًا، تم تقليل مخاطر الإصابة بهذه المشكلات إلى الحد الأدنى. أوضح الدكتور بريندان كامب، طبيب الأمراض الجلدية، فائدة أخرى لترك شعر الإبط دون مساس، قائلاً: “يعمل شعر الإبط كمواد تشحيم جافة لتقليل الاحتكاك. يمكن أن يسبب الاحتكاك والحرارة والعرق أثناء ممارسة الرياضة أو في الأيام الحارة بشكل خاص تهيج الجلد الحساس تحت الإبط”. تأكد الدكتور كامب أيضًا من ملاحظة أنك قد قللت أيضًا من خطر الإصابة بالتهاب الجريبات عن طريق تجنب الحلاقة.
وأكد الدكتور أمين أن فكرة أن حلق الإبط يقلل من التعرق ليس له أساس علمي، إذ أن إنتاج العرق تتحكم فيه الغدد التي لا تتأثر بإزالة الشعر. أشارت الأبحاث إلى أن المزيد والمزيد من النساء أصبحن يدركن أن حلاقة الشعر لا تعني النظافة. وفقا لدراسة أجرتها مينتل (عبر التلغراف)، في عام 2013، أفادت 95٪ من النساء الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 عاما أنهم مارسوا إزالة الشعر تحت الإبطين. وبعد ثلاث سنوات فقط، انخفض هذا الرقم إلى 77%، مما يشير إلى أن ما يقرب من واحدة من كل أربع نساء تحت سن 25 سنة لم تعد تتبع هذه الممارسة. مع أخذ كل هذا في الاعتبار، لا يسعنا إلا أن نأمل ألا يثير إبط جوليا روبرتس نفس النقاش حول النظافة هذه الأيام.