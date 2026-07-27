أطلق شعر الإبط لجوليا روبرتس نقاشًا عالميًا حول النظافة – وسنشعر بالخجل من الحصول عليه اليوم

بالنظر إلى حجم الثرثرة التي أحدثها ظهور جوليا روبرتس في العرض الأول لفيلم Notting Hill عام 1999، فقد تعتقد أنها ارتدت شيئًا غير لائق تمامًا أو فعلت شيئًا صادمًا لدرجة أن الناس لم يتمكنوا من لف رؤوسهم حوله. لكن في الواقع، كل ما فعلته هو السير على السجادة الحمراء دون حلق شعر الإبط. وبينما تكهن البعض بأن روبرتس كانت تتخذ موقفًا بشأن معايير جمال المرأة، أعرب آخرون عن اشمئزازهم وشككوا في نظافتها.

في أحد مواضيع Reddit التي تناقش ملابس السجادة الحمراء، تساءل أحد الأشخاص عن سبب اعتبار النساء “غير صحيات” لعدم حلق شعر أجسادهن، لكن الرجال لم يحصلوا على نفس التصنيف. وفي حين أن هذا صحيح، إلا أن روبرتس لم يكن يحاول الإدلاء ببيان نسوي. في حديثها عن ما يسمى بـ “الفضيحة” خلال ظهورها في نوفمبر 2018 على “Busy Tonight” (عبر Allure)، قالت نجمة “Pretty Woman”: “أعتقد أنني لم أحسب حقًا طول كمي والتلويح وكيف سيجتمع هذان الأمران معًا ويكشفان عن أشياء شخصية عني”. “لذلك لم يكن هذا بيانًا بقدر ما كان مجرد جزء من البيان الذي أدلي به بنفسي كإنسان على هذا الكوكب.”

ومع ذلك، فإن حقيقة أن شعر الإبط ظل موضع نقاش بعد أكثر من عقدين من الزمن هي علامة على أن الناس ما زالوا يصدقون الخرافات حول شعر الجسم. للتخلص من أكبر مشكلة: شعر الإبط ليس غير صحي. وفي حديث مع شبكة GMA، قالت الدكتورة بيا تشان، المدير الطبي لعيادة Skin B، إن شعر الإبط “في حد ذاته ليس غير صحي”. على الرغم من أن الشعر يمكن أن يتراكم العرق والبكتيريا على مدار اليوم، إلا أنه لن يؤدي إلى أي مشاكل تتعلق بالنظافة طالما يستحم الناس بانتظام ويستخدمون مزيل العرق.