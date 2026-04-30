أطول لاعب كرة سلة جامعي على الإطلاق أوليفييه ريو يجد منزلًا جديدًا بعد مغادرة فلوريدا

أعلن أوليفييه ريو، العملاق الذي يبلغ طوله 7 أقدام و9 أقدام وهو أطول لاعب في كرة السلة الجماعية والمحترفة، عن التزامه بجامعة كاليفورنيا في إيرفين بعد انتقاله من فلوريدا، حسبما أعلن على إنستغرام.

سيلعب ريو تحت قيادة المدرب راسل تورنر، الذي كان هناك منذ عام 2010 واستمتع بنجاح في تدريب العديد من اللاعبين الكبار أكثر من المعتاد.

يتضمن ذلك مامادو ندياي، وهو مركز يبلغ طوله 7 أقدام و6 أقدام وحامل الرقم القياسي للمدرسة في التسديدات المحظورة والذي فاز بالعديد من جوائز Big West Defensive Player of the Year في الفترة من 2013 إلى 2016.

كان ريو، البالغ من العمر 20 عامًا، من كيبيك، قد حصل سابقًا على الرقم القياسي العالمي لموسوعة غينيس عندما كان يبلغ من العمر 15 عامًا لكونه أطول مراهق في العالم عندما كان طوله 7 أقدام و5 أقدام، وأنهى للتو موسمه الجديد في المدرسة الحمراء.

إنه أطول لاعب في تاريخ كرة السلة بالكلية.

بالكاد لعب ريو مع فريق غاتورز، الذي كان أحد أفضل الفرق في البلاد خلال العامين اللذين قضاهما في غينزفيل، وفاز باللقب الوطني في عام 2025 وحصل على المصنف الأول في بطولة مارس مادنس في الموسم الماضي قبل أن يخسر أمام أيوا في الجولة الثانية.

لعب مركزهم الكندي في 11 مباراة فقط خلال موسم 2025-2026، بمتوسط ​​1.5 دقيقة لكل مباراة وسجل سبع نقاط إجمالية.

يزن ريو 305 أرطال، وفقًا لملف تعريف اللاعب الخاص به، وهو تقريبًا نفس الوزن الذي حقق فيه ندياي النجاح أثناء اللعب مع راسل.

فازت جامعة كاليفورنيا في إيرفين بلقب الموسم العادي لـ Big West، حيث حققت 23-12 إجماليًا، وخسرت أمام UNLV في الجولة الأولى من بطولة NIT.