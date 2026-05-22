أظهر بطانياتك بدلاً من إخفائها باستخدام هذه الاكتشافات العشرة من ايكيا

في حين أن بعض البطانيات وظيفية بحتة، فإن البعض الآخر جذاب للغاية ويستحق التباهي به. إذا كنت المالك الفخور لحاف موروث أو غطاء شاش فاخر وتريد أن تحظى بالإعجاب حتى عندما لا تكون قيد الاستخدام، فيجب عليك اختيار حلول التخزين التي تبقيها مرئية بدلاً من حشوها في مسند أو خزانة. تعد ايكيا موطنًا للعديد من المنتجات المناسبة لتخزين البطانيات حيث يمكن رؤيتها، بدءًا من قضبان المناشف والسلالم وحتى الخزانات ذات الأبواب الزجاجية والسلال الأنيقة.

عند اختيار مساحة تخزين لبطانياتك، فكر في أصول المساحة الخاصة بك وقيودها. إذا كان لديك مساحة زائدة على الحائط المفتوح، فقد يكون نظام السكك الحديدية مثاليًا، حيث يوفر مساحة تخزين عملية وشاشة عرض مرئية سهلة. بالنسبة للغرف التي يمكن أن تستخدم المزيد من الأثاث، يمكن للكرسي أو الخزانة أن يكمل المساحة مع توفير تخزين منظم للبطانيات غير المستخدمة حاليًا. هناك أيضًا سلالم للمناشف يمكن إعادة استخدامها كسلم شامل. ومع ذلك، ربما يكون خيار التخزين الأكثر سهولة هو الحصول على سلة ذات هيكل مفتوح، والتي يمكنك فقط وضع بطانياتك فيها مع إبقائها في مرمى البصر. أيًا كان الحل الذي تبحث عنه، فقد تكون الخيارات التالية قادرة على إلهامك في تخزين البطانيات الخاصة بك.