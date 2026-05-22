أظهر بطانياتك بدلاً من إخفائها باستخدام هذه الاكتشافات العشرة من ايكيا

في حين أن بعض البطانيات وظيفية بحتة، فإن البعض الآخر جذاب للغاية ويستحق التباهي به. إذا كنت المالك الفخور لحاف موروث أو غطاء شاش فاخر وتريد أن تحظى بالإعجاب حتى عندما لا تكون قيد الاستخدام، فيجب عليك اختيار حلول التخزين التي تبقيها مرئية بدلاً من حشوها في مسند أو خزانة. تعد ايكيا موطنًا للعديد من المنتجات المناسبة لتخزين البطانيات حيث يمكن رؤيتها، بدءًا من قضبان المناشف والسلالم وحتى الخزانات ذات الأبواب الزجاجية والسلال الأنيقة.
عند اختيار مساحة تخزين لبطانياتك، فكر في أصول المساحة الخاصة بك وقيودها. إذا كان لديك مساحة زائدة على الحائط المفتوح، فقد يكون نظام السكك الحديدية مثاليًا، حيث يوفر مساحة تخزين عملية وشاشة عرض مرئية سهلة. بالنسبة للغرف التي يمكن أن تستخدم المزيد من الأثاث، يمكن للكرسي أو الخزانة أن يكمل المساحة مع توفير تخزين منظم للبطانيات غير المستخدمة حاليًا. هناك أيضًا سلالم للمناشف يمكن إعادة استخدامها كسلم شامل. ومع ذلك، ربما يكون خيار التخزين الأكثر سهولة هو الحصول على سلة ذات هيكل مفتوح، والتي يمكنك فقط وضع بطانياتك فيها مع إبقائها في مرمى البصر. أيًا كان الحل الذي تبحث عنه، فقد تكون الخيارات التالية قادرة على إلهامك في تخزين البطانيات الخاصة بك.
HULTARP السكك الحديدية
في حين يتم تسويق سكة HULTARP (7.99 دولارًا) كحل تخزين لمساحات المطبخ، فإن اكتشاف ايكيا هذا يجعل تخزين البطانيات أنيقًا في غرف النوم ومساحات المعيشة أيضًا. إنه متوفر بثلاثة ألوان – الأسود والنحاس والنيكل – ويأتي بطولين – 23 بوصة و31 بوصة – مثالي للبطانيات الكبيرة والصغيرة. تأكد من تثبيتها بشكل صحيح على الحائط الخاص بك لضمان ثبات السكة، وقم بطي عرض بطانيتك إلى النصف أو الثلثين لجعلها مناسبة بشكل جيد على السكة.
حامل مناشف VILTO
إذا سئمت من السلال، فإن ايكيا لديها حل متعدد الاستخدامات لتخزين البطانيات: حامل المناشف VILTO (69.99 دولارًا). من السهل تجميع سلم المنشفة الأنيق هذا ويمكن سنده وتثبيته على أي جدار حيث يمكن بعد ذلك وضع البطانيات فوقه. نظرًا لأن سلم المناشف هذا ليس طويلًا جدًا، فمن الأفضل استخدامه لعرض البطانيات الصغيرة أو تلك التي يمكن طيها دون أن تصبح ضخمة جدًا أثناء العملية. يشيد به العملاء بسبب جاذبيته الزخرفية، على الرغم من أنه يتلقى بعض ردود الفعل المختلطة من حيث القيمة مقابل السعر.
شريط المناشف BROGRUND
في حين يتم تسويق قضبان المناشف لاستخدامها في الحمامات، فلا يوجد حقًا سبب يمنعك من استخدامها في غرفة المعيشة كحل لتخزين البطانيات وعرض البطانيات. تعتبر سكة المناشف BROGRUND (17.99 دولارًا) خيارًا واعدًا، حيث تحتوي على قضيبين، أحدهما موضوع أمام الآخر. يتيح لك هذا الاستمتاع ببعض المرح في تصميم بطانياتك الثمينة؛ حاول تعليق بطانية مبطنة معقدة على السكة الخلفية وبطانية بسيطة من نسيج الوافل على السكة الأمامية. يبلغ طولها 66.5 سم، وهي واسعة بما يكفي للتعامل مع مجموعة متنوعة من البطانيات المطوية.
حامل نباتات SATSUMAS
إذا أعجبك مظهر VILTO ولكنك تريد شيئًا يشبه السلم الشامل، فإن حامل مصنع SATSUMAS (69.99 دولارًا) يمثل بديلاً جيدًا. على الرغم من أنه من المفترض أن يكون حاملًا للنباتات، إلا أنه مناسب أيضًا لتعليق البطانيات الخفيفة والأصغر حجمًا – ما عليك سوى إزالة أوعية النباتات التي تباع بها (يمكنك إعادة استخدامها في مكان آخر بالمنزل). اللمسة النهائية لحامل النباتات هي من الخيزران، لذا فهو خيار أخف وأكثر إشراقًا لأولئك الذين يفضلون الأجواء الطبيعية. نظرًا لأنه مصنوع من الخيزران، يمكنك أيضًا طلاؤه للحصول على مظهر مختلف.
سلة سنيداد
إذا لم يكن حفر الأجهزة في الحائط شيئًا تريد القيام به، فيمكن للسلة المناسبة الموجودة بجوار الأريكة أن تعمل بشكل جميل. سلة SNIDAD (34.99 دولارًا) مصنوعة من الروطان وتتميز بفتحات كبيرة في كل مكان لهيكل مفتوح، مما يتيح لك رؤية البطانيات والأغطية بسهولة عندما يتم تخزينها بالداخل. يبلغ ارتفاعها 15 بوصة وقطرها 21 بوصة. تنص إحدى التقييمات من فئة الخمس نجوم على ما يلي: “تصميم لطيف. إنه مثالي لغرفة النوم. لدي واحدة على كل جانب من السرير لحمل وسائدي المميزة وبطانية إضافية.”
طاولة تخزين KVISTBRO
للحصول على مظهر أكثر حداثة، هناك طاولة تخزين KVISTBRO (29.99 دولارًا)، والتي لها هيكل مفتوح مشابه لـ SNIDAD. ومع ذلك، تحتوي هذه السلة أيضًا على سطح، مما يحولها إلى طاولة يمكنك استخدامها في غرفة المعيشة الخاصة بك، أو غرفة لعب الأطفال، أو حتى غرفة التشمس. ما عليك سوى لف بطانياتك أو طيها، ثم وضعها داخل السلة حيث يمكنك رؤيتها والوصول إليها عند الحاجة. طاولة التخزين متوفرة باللونين الأبيض والأسود وهي من أكثر منتجات ايكيا مبيعا.
HEMNES خزانة بباب زجاجي
تعتبر خزانة HEMNES ذات الباب الزجاجي مع 3 أدراج (449 دولارًا) خيارًا جيدًا لتخزين مجموعة من البطانيات دون إضافة سلة إلى الأرضية. نظرًا لأن أبواب الخزانة تتميز بواجهة زجاجية، يمكنك التوقف عن إخفاء البطانيات الخاصة بك والاحتفاظ بها منظمة بطريقة أكثر جمالاً. يمكن للأدراج السفلية تخزين المزيد من البطانيات التي لا تستحق التباهي بها، أو العناصر الأخرى، مثل الشموع وألعاب الطاولة وأي شيء آخر قد تحتاج إلى تخزينه بعيدًا. وهي متوفرة في خمسة أنظمة ألوان: أسود-بني، أسود-بني/بني فاتح، رمادي-أخضر/بني فاتح، ملون أبيض، ولون أبيض/بني فاتح.
رف ملابس توربو
يعد حامل الملابس TURBO (49.99 دولارًا) خيارًا وظيفيًا ممتازًا لتخزين البطانيات الكبيرة التي تريد عرضها. سواء كان لحافًا صنعته جدتك أو مجرد لحاف رقيق ترغب في احتضانه على الأريكة، فمن المرجح أن هذا الرف يمكنه التعامل معه. تبلغ الأبعاد عرضًا 46 بوصة وعمق 23 بوصة وارتفاعًا 58 بوصة – كما يبلغ الحد الأقصى للحمل 33 رطلاً.
NORDKISA خزانة ملابس مفتوحة
هذا المنتج – خزانة الملابس المفتوحة NORDKISA (349.99 دولارًا) – يختلف عن المنتجات الأخرى المدرجة حتى الآن. تتميز بتصميم مفتوح بصريًا، مما يسمح لبطانياتك المطوية بإلقاء نظرة خاطفة على أبواب الخيزران الشرائحية، ولكنها لا تتركها معروضة بالكامل. يوجد أيضًا رف معلق يمكنك تعليق بطانية مطوية فوقه، بدلاً من استخدامه لتعليق الملابس عليه. يشيد العملاء بهذه القطعة لكونها قوية وممتعة من الناحية الجمالية.
RÅGRUND كرسي مع علاقة مناشف
للحصول على خيار ديكور فريد، اطلع على كرسي RÅGRUND مع علاقة مناشف (49.99 دولارًا)، والذي يمكنك طي وتعليق البطانيات من الخلف. يوجد رف أسفل مقعد الكرسي، حيث يمكنك وضع كومة صغيرة من الكتب، أو صندوق ألعاب، أو حتى سلة مع بطانية أخرى مطوية بالداخل. يشيد العملاء بهذا الكرسي لتصميمه القوي، قائلين إنه يوفر تخزينًا موثوقًا دون أن يشغل مساحة كبيرة.