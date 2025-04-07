أظهر عنوان UConn أن خط الأساطير لن ينتهي ببيج بويكرز

رياضة
أظهر عنوان UConn أن خط الأساطير لن ينتهي ببيج بويكرز

تم تعيين المرحلة. بدأ عصر UConn جديد.

في أعقاب انتصار انفجار صادم على أقوياء البنية على ساوث كارولينا ، 82-59 ، للفوز بلقبهم الوطني الأول منذ عام 2016 ، فمن الواضح أن البرنامج يستعد للحفاظ على الأمور.

لا يحتاج Huskies إلى البحث عن نجم جديد خلال فترة النقل من بوابة النقل. وذلك لأن لديهم التالي في طالبة بارزة سارة سترونج ، التي كانت على قيد الحياة على المسرح الكبير يوم الأحد في تامبا.

سجل المهاجم مزدوجًا مع 24 نقطة و 15 كرة مرتدة على مدار 37 دقيقة. كما أمسكت بسرقتين وتصدرت ثلاث كتل وخمس تمريرات حاسمة.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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