أظهر لنا فريق يانكيز طوال الموسم سبب عدم تصميمهم للفوز بـ ALDS

رياضة
هذا لا يمكن أن يكون مفاجأة. بالتأكيد لا ينبغي أن يكون الأمر كذلك، إذا كنت قد تابعت فريق يانكيز عن كثب.

كانت حقيقة تفوق فريق Blue Jays عليهم بشكل سليم في ALDS نموذجية للموسم الذي غالبًا ما تغلبوا فيه على خصوم يعانون من نقص العدد وتم سحقهم من قبل الأفضل في الدوري الأمريكي.

تفوقت عليهم تورنتو خلال الموسم العادي ومرة ​​أخرى في ALDS، وأنهت السلسلة أحادية الجانب بفوز سهل نسبيًا 5-2 في ذا برونكس. تفوق فريق بلو جايز على فريق يانكيز بنتيجة 34-19 في المباريات الأربع، متفوقًا على رمية الكرة طوال الوقت، من الملعب الأول يوم السبت إلى الملعب الأخير يوم الأربعاء.

خلال الموسم العادي، خاض فريق يانكيز مباراة واحدة تزيد عن 0.500 ضد فرق أعلى من 0.500 و49-24 ضد أي شخص آخر. لقد كانوا 5-8 ضد بلو جايز، 4-9 ضد ريد سوكس، 2-4 ضد النمور و3-3 ضد الأوصياء. لقد كانوا 5-1 ضد مارينرز، وهو أمر شاذ.

