أعادت لافتة طائرة جون مارا ذكريات عام 1978 إلى مشجعي العمالقة الذين فعلوا ذلك أولاً

رياضة
أعادت لافتة طائرة جون مارا ذكريات عام 1978 إلى مشجعي العمالقة الذين فعلوا ذلك أولاً

قبل حوالي 90 دقيقة من انطلاق مباراة العمالقة على أرضهم ضد فريق القديسين يوم الأحد، حلقت طائرة صغيرة حول ملعب ميتلايف وهي تسحب لافتة خلفها كتب عليها: “السيد. مارا كفى – الرجاء إصلاح حريق القمامة هذا”

قبل دقائق من انطلاق المباراة، كان رون فريمان البالغ من العمر 92 عامًا يتحدث عبر الهاتف مع صحيفة The Post يتذكر الوقت الذي استأجر فيه هو واثنان آخران من مشجعي العمالقة الذين سئموا الطائرة التي حلقت فوق ملعب العمالقة في عام 1978 خلال مباراة ضد سانت لويس. الكرادلة يرفعون لافتة كتب عليها: “15 عامًا من كرة القدم الرديئة – لقد اكتفينا!”

كان لهذه المناورة الفضل في كونها دافعًا جزئيًا على الأقل لـ Wellington Mara، ثم المالك المشارك للعمالقة، لتجديد الامتياز من خلال تعيين المدير العام جورج يونغ.

وقال فريمان، الذي يعيش الآن في فلوريدا، عبر الهاتف وهو يضحك: “إنهم مقلدون”. “لكنني أعتقد أنها كانت فكرة جيدة. وإذا لم يتحسنوا، فسوف أعتمد على عكازي وأعود إلى هناك».

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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