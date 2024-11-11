أعد استخدام أكواب الستايروفوم كبداية غير مكلفة للشتلات

أول ما عليك فعله هو عمل ثلاث أو أربع فتحات تصريف في قاع كوب الستايروفوم. قلم رصاص ذو نقطة سوف يقوم بهذه المهمة. حاول أن تجعل المسافات بينهما متساوية أكثر أو أقل. يعد الإفراط في الري مشكلة شائعة تؤدي إلى ضعف الشتلات، وعلى الرغم من أنك لا تزال بحاجة إلى توخي الحذر حتى لا تبالغ في ري النباتات، فإن هذه الثقوب تسمح بتصريف المياه الزائدة إلى صينية أسفلها. اقترح بعض الأشخاص أيضًا إضافة الستايروفوم المكسور إلى مزيج الأصيص لتحسين الصرف. ومع ذلك، فإن هذا في الواقع لا يقدم أي فوائد وقد يسبب ضررًا للنبات. بدلًا من ذلك، التزم بفتحات التصريف البسيطة.

بعد ذلك، ستحتاج إلى ملء الحاوية، ويوصى غالبًا بمزيج من السماد وجوز الهند (المصنوع من قشور جوز الهند) والبيرلايت، على الرغم من أنه من المفيد التحقق من التعليمات الموجودة على حزمة البذور الخاصة بك. املأ كل وعاء بحوالي 1 بوصة أسفل الحافة حتى يكون هناك مجال لإضافة الماء دون أن ينسكب. تفضل بعض البذور أن تكون مغطاة بمزيج التأصيص، لكن ليس جميعها، لذا تحقق مرة أخرى من العبوة. تأكد من أنك تسقي بخفة أيضًا. هناك فوائد لتغطية الشتلات، وعلى الرغم من أن قطعة الزجاج هي إحدى الطرق للقيام بذلك، إلا أن الغلاف البلاستيكي يعمل أيضًا وربما يكون أكثر أمانًا إذا شارك الأطفال. إن استخدام أكواب الستايروفوم كبداية للشتلات ليس غير مكلف فحسب، بل يتطلب أيضًا عنصرًا يعتبر عادةً ضارًا بالبيئة ويحوله إلى شيء أخضر.