أعد استخدام أكياس الشاي لصنع بطاقات تحية مجمعة جميلة

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مرة أخرى قبل وجود صبغة تجارية حديثة ، تحول الناس إلى مواد طبيعية ، مثل أوراق الشاي وأراضي القهوة ، لتلبية احتياجاتهم الصياغة. هذه الأصباغ محلية الصنع ملطخة كل شيء من مناديل إلى الجوارب. ولكن لمجرد أنها تقنية قديمة ، فهذا لا يعني أنها لا تستخدم استخداماتها الحديثة. يمكنك إعادة تعيين حقيبة شاي لتسجيل تصميم “نافذة من الزجاج الملون” النمطي للزهور لبطاقة تحية ، والتي تدعو المستلم إلى النظر إلى الداخل حيث يمكن العثور على الوصفات والآفاق.
لإنشاء التصميم ، ستحتاج إلى بعض الزهور المضغوطة المجففة ، والتي يتم لصقها على حقيبة الشاي المعاد تشغيلها. نظرًا لأن حقيبة الشاي قد تم تخفيفها ، فقد أتيحت للشاي فرصة لحدوث شديدة الانحدار. هذا يبقى ورقة الحقيبة ويخلق خلفية موكا من أجل الزهور لتستريح عليها. ستحتاج أيضًا إلى بطاقات ورقية مطوية مع قطعها الأمامية ، مما يؤدي إلى إنشاء جزء نافذة لإظهار حقيبة الشاي المزينة. صنع هذه الحرفة يبدأ بأكياس الشاي المبللة. إذا كنت تريد أن تكون مجمعة الزجاج الملون على الجانب الأغمق ، فاذهب مع الشاي الأسود. هذا يعطي ورقة حقيبة الشاي صبغة أقوى. خلاف ذلك ، لا تتردد في تجربة أنواع مختلفة من الشاي للحصول على مجموعة متنوعة من الألوان الورقية. أما بالنسبة للأدوات التي تحتاجها لإنشاء البطاقة ، احصل على غراء يدوي ، وفرشاة طلاء صغيرة ، وعاء من الماء ، وسكين X-Acto.
كيف تصنع بطاقة المعايدة الملوثة بالشاي
هذه الحرفة هي واحدة من أكثر الطرق الإبداعية التي يمكنك من خلالها رفع حقيبة الشاي. بمجرد أن تتاح للشاي فرصة لتثبيط ، ستزيل العنصر الأساسي الصغير في الأعلى ، والذي يمثل الحقيبة معًا من أجل تفكيكها. نظرًا لأن ورقة حقيبة الشاي حساسة للغاية ، فسيتم تمزيقها بسهولة – شيء تحتاج إلى أن تكون على دراية به عند سحب الحقيبة الرطبة.
ستحتاج أيضًا إلى الحفاظ على حجم حقيبة الشاي التي تم تفكيكها في الاعتبار وأنت تقلب جزء نافذة بطاقة المعايدة. للممارسة ، قد ترغب في تفكيك حقيبة شاي واحدة ، والكشف عنها ، ثم السماح لها بالتجفيف. يمكنك وضع ورقة حقيبة الشاي المجففة على مخزون البطاقة للحصول على فكرة عن حجم النافذة. هذا يضمن أن يكون لديك مساحة كافية من الداخل من بطاقة المعايدة لتلصق مجمعة الزجاج الملون على البطاقة. تذكر أنه إذا كنت تخطط لاستخدام الزهور المجففة للكولياج ، فستحتاج إلى إعداد تلك في وقت مبكر. يمكن أن تأخذ الزهور تجفيف أي مكان من بضعة أيام إلى أسبوعين.
لصق الزهور إلى حقيبة الشاي هو عملية من خطوتين. أولا ، الغراء الزهور المجففة على ورق كيس العلامات. بمجرد أن يكون ذلك جافًا ، ضع حقيبة أخرى ملطخة بالشاي فوق ذلك. هذا يخلق شطيرة زهرة من نوع ما مع الزهور المجففة التي تقع بين قطعتين من الورق. ثم يتم لصق هذا الجزء على البطاقة.
طرق لرفع مستوى المشروع
عندما تصنع هذه الحرفة ، فأنت أيضًا لا تقتصر على الزهور المجففة كعناصر زخرفية. ستبدو جميع أنواع البذور لطيفة على بطاقة المعايدة ، خاصة إذا كنت تنوي إهمالها مع حزم البذور أو وصفة فطيرة اليقطين المفضلة في جدتك. تحقيقًا لهذه الغاية ، سيكون بذور القرع المجفف أو عباد الشمس أو شيا لمسة زخرفية لطيفة. في ملاحظة ذات صلة ولكنها مختلفة ، يمكنك اختيار عناصر النباتات التي تتطابق مع موضوع البذور – أي وضع زهور اليقطين وبذور اليقطين معًا في مقدمة البطاقة لتزيينها.
العناصر الزخرفية الأخرى مثل الأشرطة واللمعان والترتر والملصقات لها مكانها على بطاقة DIY هذه أيضًا. دعنا نأخذ مثال زهور اليقطين خطوة واحدة إلى الأمام. لاستكمال الأزهار ، يمكنك إعادة عرض بعض الشريط الذي يحدث ليكون يتطابق مع لون الزهور. الغراء الشريط حول جزء النافذة للكم فيبي الخريف من البطاقة. ينتهي رش اللمعان البرتقالي بسخاء عبر الجزء الأمامي والخلف من مخزون البطاقة.