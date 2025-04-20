أعد استخدام أكياس الشاي لصنع بطاقات تحية مجمعة جميلة

هذه الحرفة هي واحدة من أكثر الطرق الإبداعية التي يمكنك من خلالها رفع حقيبة الشاي. بمجرد أن تتاح للشاي فرصة لتثبيط ، ستزيل العنصر الأساسي الصغير في الأعلى ، والذي يمثل الحقيبة معًا من أجل تفكيكها. نظرًا لأن ورقة حقيبة الشاي حساسة للغاية ، فسيتم تمزيقها بسهولة – شيء تحتاج إلى أن تكون على دراية به عند سحب الحقيبة الرطبة.

ستحتاج أيضًا إلى الحفاظ على حجم حقيبة الشاي التي تم تفكيكها في الاعتبار وأنت تقلب جزء نافذة بطاقة المعايدة. للممارسة ، قد ترغب في تفكيك حقيبة شاي واحدة ، والكشف عنها ، ثم السماح لها بالتجفيف. يمكنك وضع ورقة حقيبة الشاي المجففة على مخزون البطاقة للحصول على فكرة عن حجم النافذة. هذا يضمن أن يكون لديك مساحة كافية من الداخل من بطاقة المعايدة لتلصق مجمعة الزجاج الملون على البطاقة. تذكر أنه إذا كنت تخطط لاستخدام الزهور المجففة للكولياج ، فستحتاج إلى إعداد تلك في وقت مبكر. يمكن أن تأخذ الزهور تجفيف أي مكان من بضعة أيام إلى أسبوعين.

لصق الزهور إلى حقيبة الشاي هو عملية من خطوتين. أولا ، الغراء الزهور المجففة على ورق كيس العلامات. بمجرد أن يكون ذلك جافًا ، ضع حقيبة أخرى ملطخة بالشاي فوق ذلك. هذا يخلق شطيرة زهرة من نوع ما مع الزهور المجففة التي تقع بين قطعتين من الورق. ثم يتم لصق هذا الجزء على البطاقة.