أعد استخدام أواني Terra Cotta الخاصة بك لصنع حاملي شموع جميلة وريفية

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ترا كوتا الأواني لديها تلك الريفية والترابية الفريدة. على الرغم من أنها رائعة لاستخدامها على النحو المقصود في النباتات ، هل فكرت يومًا في استخدامها كحاملين في الشموع؟ قد يبدو هذا غريبًا بعض الشيء ، لكن هذا الاختراق الرائع هو وسيلة رائعة لإعادة استخدام أواني تيرا كوتا وإنشاء شيء فريد حقًا. كل ما تحتاجه هو بعض أواني تيرا كوتا والشموع الطويلة مثل هذه الشموع الفلامكان العاجية.
تتمثل الفكرة في قلب الوعاء Terra Cotta رأسًا على عقب واستخدام ثقب الصرف في الأسفل كحامل شموع. في الأواني القياسية ، يكون هذا الفتحة بنفس حجم عصا الشموع ، وهو مثالي لهذا DIY. يمكنك استخدام أواني Terra Cotta مع ثقوب تصريف أكبر قليلاً من عرض الشمعة ، ولكن ليس أصغر ، لأن الشمعة لن تناسب.
يمكن استخدام هذا DIY في الداخل كحامل شموع أو لهجة الجدول. بالإضافة إلى ذلك ، فإن شعور تيرا كوتا العضوي والريفي مناسب بشكل خاص لمجموعة الطاولة في الهواء الطلق: فكر في ليالي الصيف الدافئة والعشاء المسائي في الفناء الخلفي. يكمل لون الطين الدافئ أنماط TableScape المختلفة بما في ذلك Boho و Farmhouse وحتى ديكورات البحر الأبيض المتوسط. إنه يتطابق بشكل جميل مع الخشب أو أوراق الشجر أو الزهور ، لذا قم بإقران حاملي شمعة DIY مع أواني تيرا كوتا العادية المملوءة بالنباتات.
كيفية استخدام أواني تيرا كوتا مع الشموع
هذا DIY بسيط بقدر ما يحصل: اقلب الوعاء Terra Cotta رأسًا على عقب ويتمسك بشمعة طويلة في حفرة الصرف. ومع ذلك ، هناك بعض الطرق لجعل هذا الإعداد أكثر ثباتًا وأكثر أمانًا. الشاغل الرئيسي للسلامة هو أنك قد لا تلاحظ الشمعة التي تحترق من ثقب الصرف. إذا تم استخدامه مع النسيج أو مفارش المائدة الورقية تحتها ، على سبيل المثال ، قد يكون من الخطير ترك الشمعدان يسقط داخل الوعاء. لتجنب ذلك ، ضع وعاء Terra Cotta على سطح معدني مثل هذا الرسم الذهب حول Ivailex. خيار آخر هو وضع حامل صغير APSVwyn Candlestick تحت وعاء Terra Cotta. صب بعض الشمع المذاب في حاملي لمنع الشمعدانات من أن تصبح متذبذبة. يجب أن يمنع هذا المزيج الشمعة من الإطاحة بمجرد أن تحترق بعد فتحة الصرف.
هناك طرق أخرى لتخصيص هذا الاختراق ، مثل إقران أشكال وألوان مختلفة من الشموع مع الأواني terra cotta لإنشاء فيبي أكثر عضوية. استخدم الأواني الأصغر مع شموع أصغر ، أو حتى بعض الشموع التي تلومسا شمع الشمع لإلقاء نظرة فريدة حقًا. للحصول على أسلوب أكثر فريدة من نوعه ، اشترّ أواني الطين العتيقة أو تزيين تلك الأساسية مع بعض الطلاء. يعد اختراق Terra Cotta Pot Hack وسيلة غير متوقعة لتزيين منزلك والفناء الخلفي مع الشموع ، لذلك لا تتردد في الاستمتاع بها.