أعد استخدام أواني Terra Cotta الخاصة بك لصنع حاملي شموع جميلة وريفية

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ترا كوتا الأواني لديها تلك الريفية والترابية الفريدة. على الرغم من أنها رائعة لاستخدامها على النحو المقصود في النباتات ، هل فكرت يومًا في استخدامها كحاملين في الشموع؟ قد يبدو هذا غريبًا بعض الشيء ، لكن هذا الاختراق الرائع هو وسيلة رائعة لإعادة استخدام أواني تيرا كوتا وإنشاء شيء فريد حقًا. كل ما تحتاجه هو بعض أواني تيرا كوتا والشموع الطويلة مثل هذه الشموع الفلامكان العاجية.

تتمثل الفكرة في قلب الوعاء Terra Cotta رأسًا على عقب واستخدام ثقب الصرف في الأسفل كحامل شموع. في الأواني القياسية ، يكون هذا الفتحة بنفس حجم عصا الشموع ، وهو مثالي لهذا DIY. يمكنك استخدام أواني Terra Cotta مع ثقوب تصريف أكبر قليلاً من عرض الشمعة ، ولكن ليس أصغر ، لأن الشمعة لن تناسب.

يمكن استخدام هذا DIY في الداخل كحامل شموع أو لهجة الجدول. بالإضافة إلى ذلك ، فإن شعور تيرا كوتا العضوي والريفي مناسب بشكل خاص لمجموعة الطاولة في الهواء الطلق: فكر في ليالي الصيف الدافئة والعشاء المسائي في الفناء الخلفي. يكمل لون الطين الدافئ أنماط TableScape المختلفة بما في ذلك Boho و Farmhouse وحتى ديكورات البحر الأبيض المتوسط. إنه يتطابق بشكل جميل مع الخشب أو أوراق الشجر أو الزهور ، لذا قم بإقران حاملي شمعة DIY مع أواني تيرا كوتا العادية المملوءة بالنباتات.