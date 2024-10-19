أعد استخدام الساعة المكسورة لصنع ساعة جديدة مستوحاة من الطراز القديم

لا يوجد شيء أكثر فائدة من إيجاد طرق لإعادة استخدام العناصر القديمة أو المكسورة في منزلك. إذا كان لديك ساعة ذات وجه متشقق أو إطار تالف، فيمكنك إزالة العقارب ومصدر الطاقة وإنشاء ساعة جديدة تمامًا. كل ما تحتاجه هو شيء لاستخدامه كأساس جديد وطريقة لتحديد الوقت. في عودة ممتعة وغير تقليدية إلى عصر محلات المشروبات الغازية وتنانير البودل، قام مستخدم YouTube، Crafty Panda Bubbly، بإعادة تدوير سجل موسيقي قديم لهذه المهمة، والذي نستخدمه كنقطة انطلاق للإلهام.

تتضمن هذه الحرفة لصق قطع الدومينو على ألبوم من الفينيل لتحديد الساعات، ثم ربط حزمة البطارية وعقارب الساعة المكسورة. يمنح المنتج النهائي أجواءً عصرية في منتصف القرن بألوان جريئة ولمسات مرحة ولمسات أمريكية هزلية. إذا كنت تبحث عن أفكار لديكور المنزل لإعادة الخمسينيات، فإن جهاز ضبط الوقت المصنوع من الفينيل هذا هو مكان رائع للبدء. تعرف على طريقة صنع ساعة يمكنك صنعها بنفسك باستخدام القليل من العناصر القديمة أو المستعملة وبعض الغراء الساخن.