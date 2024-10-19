أعد استخدام الساعة المكسورة لصنع ساعة جديدة مستوحاة من الطراز القديم

لا يوجد شيء أكثر فائدة من إيجاد طرق لإعادة استخدام العناصر القديمة أو المكسورة في منزلك. إذا كان لديك ساعة ذات وجه متشقق أو إطار تالف، فيمكنك إزالة العقارب ومصدر الطاقة وإنشاء ساعة جديدة تمامًا. كل ما تحتاجه هو شيء لاستخدامه كأساس جديد وطريقة لتحديد الوقت. في عودة ممتعة وغير تقليدية إلى عصر محلات المشروبات الغازية وتنانير البودل، قام مستخدم YouTube، Crafty Panda Bubbly، بإعادة تدوير سجل موسيقي قديم لهذه المهمة، والذي نستخدمه كنقطة انطلاق للإلهام.
تتضمن هذه الحرفة لصق قطع الدومينو على ألبوم من الفينيل لتحديد الساعات، ثم ربط حزمة البطارية وعقارب الساعة المكسورة. يمنح المنتج النهائي أجواءً عصرية في منتصف القرن بألوان جريئة ولمسات مرحة ولمسات أمريكية هزلية. إذا كنت تبحث عن أفكار لديكور المنزل لإعادة الخمسينيات، فإن جهاز ضبط الوقت المصنوع من الفينيل هذا هو مكان رائع للبدء. تعرف على طريقة صنع ساعة يمكنك صنعها بنفسك باستخدام القليل من العناصر القديمة أو المستعملة وبعض الغراء الساخن.
جمع الإمدادات وتجميع الساعة القديمة الخاصة بك
بالنسبة لساعات الحائط الفنية التي تريدها في منزلك، فإن أفضل خيار لديك هو تصميم واحدة بنفسك – وليس هناك مكان أفضل لجمع المواد من ساعة قديمة لم يعد بإمكانك استخدامها. الخطوة الأولى لهذه الحرفة هي تفكيك الساعة المكسورة بعناية لاستعادة العقارب ومصدر الطاقة. ستحتاج أيضًا إلى مسدس غراء، وسجل فينيل، وصندوق من قطع الدومينو الملونة، مثل مجموعة 4SGM المزدوجة الستة. بمجرد جمع اللوازم الخاصة بك، حان الوقت لDIY.
ابدأ بربط اليدين ومصدر الطاقة بمركز السجل. يجب أن تنقر هذه العناصر معًا مرة أخرى بنفس الطريقة التي فعلتها عندما قمت بإزالتها من الساعة الأصلية. إذا كانت الفتحة المركزية كبيرة جدًا، فقم بلصق قطعة من الورق المقوى بالخلف وقم بعمل ثقب فيها باستخدام قلم رصاص لإضافة الأجهزة. بعد ذلك، قم بلصق قطع الدومينو حول لوحة الوجه من واحد إلى 12. قد ترغب في استخدام قلم رصاص ومسطرة لقياس مكان قطع الدومينو قبل لصقها بحيث تكون متباعدة بشكل متساوٍ. هذا كل ما في الأمر. من كان يعلم أنه يمكنك إعادة تدوير سجلات الفينيل القديمة الخاصة بك كديكور للمنزل؟ أفضل جزء من هذا المشروع هو المستويات العديدة للتخصيص التي يمكنك تحقيقها.
طرق لتخصيص خلقك
هناك فرص لا حصر لها لتخصيص ساعتك المُعاد تدويرها. إن إعادة استخدام أسطوانة الفينيل تعني أنه يمكنك اللعب بموضوع التصميم الخاص بك قليلاً. التزم بالجماليات الحديثة لمنتصف القرن من خلال اختيار ألبوم لمغني بارز من الخمسينيات مثل Elvis Presley أو Buddy Holly، أو كن عصريًا مع EP من The Strokes. استبدل قطع الدومينو بالملصقات، مثل أرقام Lrogoe السوداء اللاصقة المقاومة للماء لتحسين المظهر أو الاستنسل (أو الرسم) على أرقام جديدة. يمكنك أيضًا إخفاء حقيقة أنك تستخدم سجلًا تمامًا.
قامت مستخدمة TikTok، @thecorneruc، بتمويه قرص الفينيل الخاص بها بالطلاء، وتحويله إلى كائن جديد تمامًا. انسخ هذه التقنية باستخدام عدد قليل من أقلام الطلاء مثل أقلام التحديد ذات الطرف المزدوج من الأكريليك Art+soul، أو استخدم عبوة مكونة من 16 طلاء أكريليك من Apple Barrel وقم باستخدام الفرشاة عليها. يتيح لك مستوى التخصيص أن تصنع بنفسك ساعة تتناسب تمامًا مع مساحتك الخاصة، أو مساحة أحد أفراد أسرتك التي تصنع الساعة من أجلها (إنها تمثل هدايا رائعة!). كيفما قمت بتزيين ساعتك الجديدة، سيكون لديك طريقة فريدة من نوعها للحفاظ على الوقت وإضافة أجواء عتيقة إلى منزلك دون شراء شيء جديد.