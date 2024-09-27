أعد استخدام الصناديق الكرتونية لإنشاء حل تخزين مكعب مناسب

إذا كان لديك الكثير من الصناديق الكرتونية المتبقية من حركة حديثة أو الكثير من الطلبات عبر الإنترنت، فيمكنك صنع وحدة رفوف زخرفية فريدة من الورق المقوى والمساعدة في جعل منزلك أكثر تنظيمًا. بغض النظر عن نوع الصناديق الموجودة لديك، يمكنك تقسيمها واستخدامها لبناء مساحة تخزين مكعبة. وبدلاً من ذلك، إذا كان لديك بالفعل نظام تخزين مكعب، فيمكن استخدام الورق المقوى لإنشاء أدراج تنظيم ذات حجم مثالي لوضعها في كل قسم. لجعل حل التخزين الخاص بك يبدو مثل الأثاث الحقيقي، يمكن لصق ورق لاصق أو بطانات أرفف لاصقة على الورق المقوى للحصول على مظهر أنيق. في Dollar Tree، يبلغ سعر بطانات أرفف الصنوبر المعقدة والتصميمات الأخرى 1.25 دولارًا لكل لفة، مما يجعل هذا المنتج صديقًا للميزانية. ستحتاج أيضًا إلى الغراء الساخن لتوصيل قطع الورق المقوى ببعضها البعض.

من أجل إنشاء حاويات تخزين أنيقة لوحدة المكعب الموجودة لديك بالفعل، قم بقياس الصناديق لمعرفة ما إذا كانت ستناسب المكعبات الخاصة بك. إذا كان الأمر كذلك، قم بإزالة القطع القابلة للطي الموجودة أعلى الصندوق وقم بتطبيق ورق الاتصال الخاص بك. يمكنك أيضًا إضافة مقابض الأدراج إلى الأمام أو المزيد من الورق المقوى كمقسمات للأدراج بالداخل. بخلاف ذلك، قم بقطع خمس قطع متطابقة من الورق المقوى لكل قسم بأبعاد مناسبة لتناسب المكعبات الخاصة بك. مع الورق المقوى الرقيق، قد ترغب في استخدام 10 قطع ولصق قطعتين معًا على كل جانب من درجك لتحقيق الثبات. إذا كنت ترغب في ذلك، قم بقطع المقبض الموجود على اللوحة الأمامية قبل لصق المكعب معًا وتزيينه.