أعد استخدام الصناديق الكرتونية لإنشاء حل تخزين مكعب مناسب

إذا كان لديك الكثير من الصناديق الكرتونية المتبقية من حركة حديثة أو الكثير من الطلبات عبر الإنترنت، فيمكنك صنع وحدة رفوف زخرفية فريدة من الورق المقوى والمساعدة في جعل منزلك أكثر تنظيمًا. بغض النظر عن نوع الصناديق الموجودة لديك، يمكنك تقسيمها واستخدامها لبناء مساحة تخزين مكعبة. وبدلاً من ذلك، إذا كان لديك بالفعل نظام تخزين مكعب، فيمكن استخدام الورق المقوى لإنشاء أدراج تنظيم ذات حجم مثالي لوضعها في كل قسم. لجعل حل التخزين الخاص بك يبدو مثل الأثاث الحقيقي، يمكن لصق ورق لاصق أو بطانات أرفف لاصقة على الورق المقوى للحصول على مظهر أنيق. في Dollar Tree، يبلغ سعر بطانات أرفف الصنوبر المعقدة والتصميمات الأخرى 1.25 دولارًا لكل لفة، مما يجعل هذا المنتج صديقًا للميزانية. ستحتاج أيضًا إلى الغراء الساخن لتوصيل قطع الورق المقوى ببعضها البعض.
من أجل إنشاء حاويات تخزين أنيقة لوحدة المكعب الموجودة لديك بالفعل، قم بقياس الصناديق لمعرفة ما إذا كانت ستناسب المكعبات الخاصة بك. إذا كان الأمر كذلك، قم بإزالة القطع القابلة للطي الموجودة أعلى الصندوق وقم بتطبيق ورق الاتصال الخاص بك. يمكنك أيضًا إضافة مقابض الأدراج إلى الأمام أو المزيد من الورق المقوى كمقسمات للأدراج بالداخل. بخلاف ذلك، قم بقطع خمس قطع متطابقة من الورق المقوى لكل قسم بأبعاد مناسبة لتناسب المكعبات الخاصة بك. مع الورق المقوى الرقيق، قد ترغب في استخدام 10 قطع ولصق قطعتين معًا على كل جانب من درجك لتحقيق الثبات. إذا كنت ترغب في ذلك، قم بقطع المقبض الموجود على اللوحة الأمامية قبل لصق المكعب معًا وتزيينه.
صياغة حل تخزين مكعب من الورق المقوى
لصنع وحدة تخزين مكعبة كاملة من الورق المقوى، يمكنك ببساطة لصق عدة صناديق من نفس الحجم معًا، على الرغم من أن هذا لن يكون قويًا جدًا. بدلًا من ذلك، خذ قطعة مستطيلة من الورق المقوى وارسم عليها إرشادات. ستحتاج إلى حوالي بوصتين على كل طرف قصير، وكذلك في المنتصف، ويجب أن تكون المساحة المتبقية عبارة عن مربعات متساوية على جانبي القسم الأوسط الرفيع. قم بلصق ثلاث شرائح من الورق المقوى على كل مربع. قم بقص قطعتين من الورق المقوى بنفس حجم مربعات الدليل الخاصة بك وألصقها على الشرائط الموجودة على كل جانب. كرر هذه العملية لعمل قطعتين إضافيتين. اصنع ثلاثة أخرى، لكن بحيث يكون لديهم مساحة 2 بوصة فقط في المنتصف ولا شيء على الجوانب. ستشكل هذه الجوانب الأربعة والشعاع المركزي لوحدتك.
بالنسبة للرفوف، قم بقطع أربعة مربعات (بنفس الأبعاد السابقة) وستة شرائح. ألصق ثلاثة شرائح على مربع واحد، وأضف مربعًا آخر في الأعلى، وكرر ذلك مع المجموعة الأخرى. الآن، قم بتجميع مكعب التخزين القابل للتخصيص بنفسك. قم بوضع إحدى القطع الأولى التي قمت بإنشائها مع المساحة الجانبية الإضافية وألصق كل قطعة من القطع الثلاثة المطابقة عموديًا في إحدى الشقوق مقاس 2 بوصة للقاعدة. أضف أرففك المربعة إلى فتحة العارضة المركزية، ثم قم بتركيب القطعة المستطيلة النهائية في الأعلى. أخيرًا، أضف ورق الاتصال الخاص بك وابدأ في ملء حل تخزين المكعب الخاص بك.