أعد استخدام الورق المقوى القديم إلى DIY حل تخزين ورق تواليت ذكي وأنيق

لفات Loo هي ضرورة نحن جميعا ممتنين لها. ولكن دعونا نواجه الأمر ، فهي ليست جميلة بشكل خاص. إذا كنت تبحث عن محلول تخزين جذاب لفة التواليت ، فيمكنك DIY مع صناديق الورق المقوى ، فلا تنظر إلى أبعد من ذلك. من الورق المقوى ، الجوت ، النسيج ، والغراء هي كل ما تحتاجه لهذا الحامل الساحر.

قم بتخصيص حاملك لتناسب حجم وعدد القوائم التي تريد الاحتفاظ بها في متناول يدي عن طريق وضعها على قطعة من الورق المقوى. لاحظ الحجم وقطع المستطيل. استخدم غطاء مستدير لتتبع منحنى في كل ركن من أركان المستطيل وقطعه لإنشاء حواف مستديرة. قطع مستطيل آخر للمطابقة ، على الرغم من تقليمه أصغر قليلاً لتناسب كقاعدة. قم بقطع شريط أطول ، أوسع من ارتفاع لفة الحمام وطول فترة كافية للتجول في مستطيلك ، وربط الشرائط إذا لزم الأمر. ثني الشريط الطويل في كل تمويه لصنع منحنى ناعم ، مما يجعل لصق الغصين أسهل ويشكل زوايا مدورة ناعمة.

استخدم الغراء الساخن لتوصيل الشريط الطويل في جميع أنحاء حافة المستطيل المنحني ، واللصق حيث تلتقي النهايات. قم بتغطية الشريط التغليف البني لجعله أقوى. بعد ذلك ، قم بتغطية الحامل عن طريق لصق الجوت أو غيرها من مواد الإقالة في كل مكان حوله ، وكذلك على القاعدة ، ثم تقليم الفائض. اصنع بطانة عن طريق لصق نسيج القطن الناعم إلى أعلى الحافة الخارجية ، ثم طيها ودخلها في الحامل. قم بتغطية المستطيل الأصغر في نسيج القطن أيضًا ، وأدخله كقاعدة.