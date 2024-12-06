أعد استخدام الوسائد وحوّلها إلى أقواس احتفالية ضخمة لتزيين منزلك خلال العطلات

لقد عاد اتجاه القوس في ديكور المنزل بشكل كبير بشكل خاص في عام 2024، وبينما تزين كل شيء بدءًا من شجرتك وحتى غطاء منزلك وتجعل إطارات الصور الخاصة بك أكثر رومانسية معها، فإن الأقواس العملاقة هي القطع الحقيقية. وما يلفت انتباه الجميع حقًا هو الأقواس ثلاثية الأبعاد المصنوعة من الوسائد و ملاءات قادرة على إضافة نمط ناعم إلى منزلك لا يمكن العثور عليه على أي رف. كل ما تحتاجه لصنع هذه الديكورات الرائجة هو عدد قليل من الوسائد القياسية وأغطية الوسائد والأغطية بألوان العطلات التي تختارها، ومكان لعرض قطعة الديكور الجديدة الخاصة بك. ربطة عنق بسيطة في منتصف وسادة واحدة وبعض ذيول محلية الصنع ستحول الفراش إلى أقواس بجهد بسيط (وأقصى قدر من الأناقة).
قم بإعداد مستلزماتك عن طريق الحصول على بعض الوسائد القديمة – أو احصل على بعض الوسائد القياسية غير المكلفة من متجر Walmart المحلي أو Target أو حتى عبر الإنترنت. بالنسبة لهذا DIY، قد تعمل الوسائد الناعمة بشكل أفضل قليلاً وتوفر “قاعدة” أكثر مرونة، لذا تجنب الوسائد المملوءة بالحنطة السوداء والإسفنج الذكي، والتي قد تكون أيضًا ثقيلة جدًا بالنسبة لبعض الخطافات. إذا كان لديك وسائد قديمة لا تستخدمها، فهذه فرصة رائعة للاستفادة منها مرة أخيرة.
تحويل الوسائد القديمة إلى ديكور جديد
ابدأ بوضع وسائدك في حافظاتك الجديدة ذات الطابع الخاص بالعطلة. يمكن أن تكون هذه الألوان الصلبة أو المطبوعات أو الأنماط أو مزيجًا. تأتي العديد من عبوات الفراش مع أكياس قماشية إضافية لتخزين الملاءات، لذا احتفظ بها لتقطيعها إلى شرائح. اختر الحافظات التي تغلق حول وساداتك تمامًا للحصول على قوس أكثر جمالية. استخدم شرائط القماش التي قطعتها من أكياس الفراش لربطها حول منتصف وسادتك حتى تصبح على شكل قوس. يمكنك استخدام شرائط متعددة إذا لزم الأمر لضبط منتصف الوسادة وجعل كل طرف يشبه الشريط.
خذ الأوراق المطابقة واقطع “ذيول” منها. للحصول على مظهر كامل، قومي بقص قطعتين من القماش إلى مستطيلات طويلة، ثم قومي بقص أحد طرفي القطعتين قطريًا للحصول على الأطراف المدببة. استخدم مسدس الغراء لتوصيل الحواف الطويلة وقيعان هاتين القطعتين، مع ترك الجزء العلوي من “الذيل” مفتوحًا حتى تتمكن من قلب القطع المتصلة من الداخل إلى الخارج. هذا سوف يتخلص من حوافك الخشنة. كرر هذه العملية مرة أخرى حتى يكون لديك ذيلان لكل قوس. ثم ألصقها بالغراء الساخن على الجزء الخلفي من قوس الوسادة. يمكنك إضافة ديكور بلاستيكي كبير إلى مقدمة الحزام أو حتى على الحواف الموجودة على كلا الجانبين لرفع القطعة بأكملها. خيط أو شريط لاصق في الجزء الخلفي من السرج حتى تتمكن من تعليق وسادتك أينما اخترت لعرض إبداعات العطلات الأكثر راحة والأكثر أناقة والتي تصرخ بقوس Anthropologie.