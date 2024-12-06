أعد استخدام الوسائد وحوّلها إلى أقواس احتفالية ضخمة لتزيين منزلك خلال العطلات

لقد عاد اتجاه القوس في ديكور المنزل بشكل كبير بشكل خاص في عام 2024، وبينما تزين كل شيء بدءًا من شجرتك وحتى غطاء منزلك وتجعل إطارات الصور الخاصة بك أكثر رومانسية معها، فإن الأقواس العملاقة هي القطع الحقيقية. وما يلفت انتباه الجميع حقًا هو الأقواس ثلاثية الأبعاد المصنوعة من الوسائد و ملاءات قادرة على إضافة نمط ناعم إلى منزلك لا يمكن العثور عليه على أي رف. كل ما تحتاجه لصنع هذه الديكورات الرائجة هو عدد قليل من الوسائد القياسية وأغطية الوسائد والأغطية بألوان العطلات التي تختارها، ومكان لعرض قطعة الديكور الجديدة الخاصة بك. ربطة عنق بسيطة في منتصف وسادة واحدة وبعض ذيول محلية الصنع ستحول الفراش إلى أقواس بجهد بسيط (وأقصى قدر من الأناقة).

قم بإعداد مستلزماتك عن طريق الحصول على بعض الوسائد القديمة – أو احصل على بعض الوسائد القياسية غير المكلفة من متجر Walmart المحلي أو Target أو حتى عبر الإنترنت. بالنسبة لهذا DIY، قد تعمل الوسائد الناعمة بشكل أفضل قليلاً وتوفر “قاعدة” أكثر مرونة، لذا تجنب الوسائد المملوءة بالحنطة السوداء والإسفنج الذكي، والتي قد تكون أيضًا ثقيلة جدًا بالنسبة لبعض الخطافات. إذا كان لديك وسائد قديمة لا تستخدمها، فهذه فرصة رائعة للاستفادة منها مرة أخيرة.