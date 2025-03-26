أعد استخدام بقايا الطعام من الكرز الأرضي لصنع الأضواء الخيالية الأثيرية

مع اسم مثل “الفانوس الصيني” ، فإن استخدام قشور من هذا النبات كلكنة للإضاءة أمر جميل على الانفجار. في كثير من الأحيان ترى هذه القرون الورق البرتقالي كجزء من ديكور الخريف. ومن المثير للاهتمام ، أنهم أبناء عمومة الكرز الأرضي والطماطم. يمكنك رؤية التشابه بمجرد مقارنة الثمار المختلفة لجنس Physalis. بمجرد معالجة محصول من الكرز الأرضي اللذيذ ، تركت مع غمد حساس مماثل كان يحيط بالفاكهة ذات مرة. على الرغم من أن قشور الكرز الأرضية ليست جميلة تمامًا مثل قرون الفوانيس الصينية النارية ، فإن الأنسجة الشفافة الريش ليست أقل رشيقة من قريبها. إنهم جميلون جدًا للتضحية بكومة السماد. بدلاً من ذلك ، قم بإرفاقها بأضواء سلسلة LED منخفضة الحرارة كتذكير متوهج بحديقتك طوال العام.
قبل حصاد الكرز الأرضي ، لاحظ أن الفاكهة غير الناضجة سامة. إنها ناضجة فقط وصالحة للأكل بمجرد سقوطها على الأرض. لذلك ، إذا كان لديك مجموعة من الفاكهة الجاهزة تقريبًا لن تنضج قبل صقيعك الأول ، فقم بإنقاذ القرون لتزيين الضوء الخيالي. ما إذا كانت القشور تأتي من الفاكهة الناضجة أو غير الناضجة ، فإن تثبيتها على سلسلة من مصابيح LED هي DIY سهلة وساحرة. احصل على مسدس الغراء الخاص بك وبعض mod podge ، وفي أي وقت من الأوقات ، سوف تزين بالطبيعة في منزلك!
مصابيح الكرز الأرضية المبهجة الحرفية
سيعمل هذا المشروع بشكل أفضل مع الأضواء الخيالية المتصلة بأسلاك رقيقة ومرنة ؛ ستقوم بتواء السلك حول كل ضوء لتناسبها داخل القشور. يتكون منتج مثل قابس Karlling USB في LED Fairy Lights من الأسلاك القابلة للانحناء ، وستظل مصابيح LED باردة أثناء العمل.
إزالة بعناية الثمار من القشور. استرخ أضواء الجنية الخاصة بك ، ولف الأسلاك على كل جانب من اللمبة الأولى في نقطة. كرر هذا لكل لمبة. سيؤدي إعداد جميع المصابيح مسبقًا إلى القضاء على التلاعب غير الضروري بمجرد إرفاق القشور ونأمل أن تمنع الضرر.
بمجرد أن تكون مسدس الغراء الخاص بك ساخنًا ، ضع نقطة من الغراء داخل جرابك الأول عند النقطة التي تم فيها توصيل الفاكهة. اضغط على أول تطور لمبة على السلسلة في الغراء. أغلق أجزاء من القشر بلطف حول الضوء ، وكرر أكبر عدد من الأضواء التي تغطيها. بعد تجميع أضواء Physalis Fairy ، يمكن أن يساعدهم طلاء القشور في طبقة خفيفة من mod podge المطبقة بفرشاة حساسة على الحفاظ على شكلها. على الرغم من أن مصابيح LED لا تضع الكثير من الحرارة ، إلا أنه من الحكمة عدم ترك مصابيح سلسلة الكرز الأرضية المضيئة عندما لا تكون في مكان قريب أو أثناء النوم لأسباب تتعلق بالسلامة.
هل يمكنك تحسين الطبيعة؟
إذا كنت من محبي الديكور الداخلي الحيوي ، وهو اتجاه يتركز على الجمال الموجود في الطبيعة ، فقد تكون راضيًا عن الأضواء المزينة بأصوات الكرز المطحونة أثناء العثور عليها في حديقتك. ومع ذلك ، على الرغم من محصوتها كما هي ، يمكن أن تأخذ قرون الكرز الأرضية نظرات مختلفة ومثيرة للاهتمام مع بعض الخطوات الإضافية.
يمكنك “الهيكل العظمي” لك ، وهي عملية تزيل الكثير من الأنسجة النباتية وتترك شبكة من الأوردة خلفها. قد يكون من الأسهل هيكل العظمي القرون التي لا تزال خضراء. أضف ملعقتين كبيرتين من الغسول إلى كوارت من الماء ، واتركه ليغلي ، ومعالجة القرون لمدة 40 دقيقة. شطفها تحت الماء البارد ، وفرش بعناية فائقة أو فرك الأنسجة على الأقسام الفردية من كل جراب. هذا أمر مضني ، لكن النتائج جميلة.
إذا كان التعامل مع الغسول والمواد النباتية الدقيقة يبدو وكأنه سحب ، فيمكنك بالفعل رسم القرون. التزم بصبغة الأزهار التي يمكنك غمس النباتات الخاصة بك. امنح قشور الكرز المطحون مظهر نباتات الفانوس الصينية مع صبغة باللون البرتقالي. اتبع الإرشادات الموجودة على الحزمة: قم بتغطيب القشور ، واتركها تجف قبل إضافتها إلى الأضواء الخيالية.