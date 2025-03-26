أعد استخدام بقايا الطعام من الكرز الأرضي لصنع الأضواء الخيالية الأثيرية

مع اسم مثل “الفانوس الصيني” ، فإن استخدام قشور من هذا النبات كلكنة للإضاءة أمر جميل على الانفجار. في كثير من الأحيان ترى هذه القرون الورق البرتقالي كجزء من ديكور الخريف. ومن المثير للاهتمام ، أنهم أبناء عمومة الكرز الأرضي والطماطم. يمكنك رؤية التشابه بمجرد مقارنة الثمار المختلفة لجنس Physalis. بمجرد معالجة محصول من الكرز الأرضي اللذيذ ، تركت مع غمد حساس مماثل كان يحيط بالفاكهة ذات مرة. على الرغم من أن قشور الكرز الأرضية ليست جميلة تمامًا مثل قرون الفوانيس الصينية النارية ، فإن الأنسجة الشفافة الريش ليست أقل رشيقة من قريبها. إنهم جميلون جدًا للتضحية بكومة السماد. بدلاً من ذلك ، قم بإرفاقها بأضواء سلسلة LED منخفضة الحرارة كتذكير متوهج بحديقتك طوال العام.

قبل حصاد الكرز الأرضي ، لاحظ أن الفاكهة غير الناضجة سامة. إنها ناضجة فقط وصالحة للأكل بمجرد سقوطها على الأرض. لذلك ، إذا كان لديك مجموعة من الفاكهة الجاهزة تقريبًا لن تنضج قبل صقيعك الأول ، فقم بإنقاذ القرون لتزيين الضوء الخيالي. ما إذا كانت القشور تأتي من الفاكهة الناضجة أو غير الناضجة ، فإن تثبيتها على سلسلة من مصابيح LED هي DIY سهلة وساحرة. احصل على مسدس الغراء الخاص بك وبعض mod podge ، وفي أي وقت من الأوقات ، سوف تزين بالطبيعة في منزلك!