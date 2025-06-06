أعد استخدام خزانة عتيقة لتخزين منتجات التجميل المثالية

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هناك الكثير من المنظمين هناك لتخزين عناصر الجمال الخاصة بك ، ولكن لنكن حقيقيين: إذا كانت غرفة نومك أو الحمام أو في أي مكان تحصل فيه على جميلة لهذا اليوم ، فإن حاوية عتيقة منسقة ، فإن حاوية أكريليك عادي لا تعمل. ولكن إذا كنت قصيرًا في المساحة ، فهذا هو الخيار الوحيد ، أليس كذلك؟ خطأ. من خلال خزانة مصغرة خمر ، يمكنك بسهولة خداع منتجاتك المفضلة في منظم مذهل تريد أن تحتفظ به.
إن الشيء الرائع في الخزانات القديمة هو أنه يمكنك دائمًا العثور على واحدة لتناسب أسلوبك. في مقطع فيديو Tiktok الخاص بها ، تقوم Reserve_home بإعادة تهيئة خزانة عينة بائع عتيقة لتخزين أساسيات جمالها. تم إنشاؤها كعينات حرفية ، تم استخدام هذه الخزانات من قبل بائعي الباب إلى الباب لإظهار المشترين المحتملين كيف سيبدو المنتج النهائي. معظمهم لديهم أبواب خزانة صغيرة قابلة للتشغيل وأرفف وأدراج ، مما يجعلها مثالية لعقد كل شيء من المكياج والعناية بالبشرة إلى العطور وإكسسوارات الشعر. اضغط على المتاجر المفضلة لديك أولاً لمعرفة ما إذا كان يمكنك تسجيل اكتشاف متجر التوفير هذا. إذا لم يكن كذلك ، لا تقلق. وهي متوفرة أيضًا في أي مكان من 40 دولارًا إلى أكثر من 600 دولار على موقع eBay ، ولكن تأكد من التحقق من القياسات قبل الشراء.
نصائح لتحويل خزانة مصغرة إلى تخزين الجمال النهائي
بمجرد العثور على خزانة Mini Vintage الخاصة بك ، امنحها تنظيفًا جيدًا وقم بإجراء أي إصلاحات ضرورية. بعد ذلك ، حان الوقت للحصول على الفرز. تراجع وفرز من خلال مكياجك. تجاهل أي شيء قديم أو رائحة غريبة (أفضل من آسف) ، ثم ابدأ في التصنيف إلى مجموعات لتنظيمه في مجلس الوزراء. (المكافأة: هذه مهمة سهلة الإرهاق يمكنك القيام بها أثناء مشاهدة التلفزيون.) القيام بهذه الخطوة قبل جمع حاويات التخزين يساعدك لأنك تعرف بالضبط ما تحتاجه ، مما يقلل من الإغراء إلى زيادة الإنفاق. يعد استخدام المنظمين خطوة اختيارية ، ولكن تم تصنيف صناديق أصغر ، مثل مجموعة منظمات الدرج الواحد من Wowbox 6-Pack ، على الرفوف الصغيرة والأدراج يمكن أن تساعد في الحفاظ على كل شيء أكثر وضوحًا. هذا يثبت مفيدًا بشكل خاص عندما يكون في منتصف الصباح. إذا كنت تبحث عن حاويات ذات أجواء أكثر عتيقة ، فابحث عن الجرار الزجاجية الصغيرة ، مثل الجرار الزجاجية المزخرفة Lingshine مع الأغطية. تحقق من الأبعاد قبل الشراء للتأكد من أن حاويات التخزين ستناسب خزانة الخاص بك ، فقط في حالة.
تريد أن تجعل خزانة ميني خمر أكثر أنت أكثر؟ يمكن أن يعيد طبقة سريعة من الطلاء أو وصمة عار الحياة الجديدة إلى التحف المذهلة. نحن نحب أيضًا بطانة الأدراج والأرفف مع خلفية قشر ولصقة لإضافة شخصية صغيرة إلى قطعة. إذا كان لديك أبواب خزانة مفتوحة ، ففكر في إضافة مرآة صغيرة إلى الداخل من باب واحد مع بعض المواد اللاصقة للبناء لجعل روتينك الصباحي أسهل.