أعد استخدام خزانة عتيقة لتخزين منتجات التجميل المثالية

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هناك الكثير من المنظمين هناك لتخزين عناصر الجمال الخاصة بك ، ولكن لنكن حقيقيين: إذا كانت غرفة نومك أو الحمام أو في أي مكان تحصل فيه على جميلة لهذا اليوم ، فإن حاوية عتيقة منسقة ، فإن حاوية أكريليك عادي لا تعمل. ولكن إذا كنت قصيرًا في المساحة ، فهذا هو الخيار الوحيد ، أليس كذلك؟ خطأ. من خلال خزانة مصغرة خمر ، يمكنك بسهولة خداع منتجاتك المفضلة في منظم مذهل تريد أن تحتفظ به.

إن الشيء الرائع في الخزانات القديمة هو أنه يمكنك دائمًا العثور على واحدة لتناسب أسلوبك. في مقطع فيديو Tiktok الخاص بها ، تقوم Reserve_home بإعادة تهيئة خزانة عينة بائع عتيقة لتخزين أساسيات جمالها. تم إنشاؤها كعينات حرفية ، تم استخدام هذه الخزانات من قبل بائعي الباب إلى الباب لإظهار المشترين المحتملين كيف سيبدو المنتج النهائي. معظمهم لديهم أبواب خزانة صغيرة قابلة للتشغيل وأرفف وأدراج ، مما يجعلها مثالية لعقد كل شيء من المكياج والعناية بالبشرة إلى العطور وإكسسوارات الشعر. اضغط على المتاجر المفضلة لديك أولاً لمعرفة ما إذا كان يمكنك تسجيل اكتشاف متجر التوفير هذا. إذا لم يكن كذلك ، لا تقلق. وهي متوفرة أيضًا في أي مكان من 40 دولارًا إلى أكثر من 600 دولار على موقع eBay ، ولكن تأكد من التحقق من القياسات قبل الشراء.