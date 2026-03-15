أعد استخدام رفوف تبريد شجرة الدولار وحوّلها إلى مساحة تخزين أنيقة للحرف اليدوية

إذا كنت حرفيًا، فمن المحتمل أنك تواجه صعوبة في العثور على مساحة تخزين كافية، خاصة لجميع تلك اللوازم والأدوات الصغيرة التي تصل إليها كثيرًا. عندما تريد الحفاظ على غرفة الحرف الخاصة بك نظيفة وممتدة، فإن نصائح التخلص من الفوضى لا تفي بالغرض دائمًا. أنت ببساطة بحاجة إلى مساحة أكبر. قد يكون الأمر محبطًا للغاية عندما تجد نظام تخزين لطيفًا تحبه، ولكنه يتميز بسعر يفوق ميزانيتك. عندما يحدث هذا، افعل ما فعله TikToker مع micah وتوجه إلى Dollar Tree. ستجد هناك بعض المكونات المفيدة لعمل خدعة ذكية ربما تكون أفضل وأرخص من الشيء الحقيقي. يمكنك ربط بعض رفوف التبريد معًا وإضافة بعض الخطافات والحوامل وتعليق كل شيء على الحائط.

هل أنت مستعد للحفاظ على أساسياتك الحرفية منظمة ومرتبة بمساعدة أداة المطبخ الذكية؟ ستحتاج إلى بعض الإمدادات من Dollar Tree. أولاً، أنت تريد أربعة رفوف تبريد معدنية من Cooking Concepts، وشماعات معدنية قابلة للتثبيت على الحائط مع خطافات، وثلاثة حوامل أقلام رصاص معدنية من Jot، ومجموعة مختارة من سلال التخزين أو وحدات الأرفف السلكية الصغيرة التي تناسبك. ستحتاج أيضًا إلى بعض روابط الكابلات وبعض الطلاء بالرش باللون الذي تختاره. استخدم منشئ هذا المنتج طلاءًا بخاخًا ذهبيًا، لكن لا تتردد في اختيار اللون الذي يناسب جمالية غرفتك الحرفية. عند تحديد الوظائف الإضافية في المتجر، ضع في اعتبارك الأدوات والمستلزمات التي ترغب في تخزينها على رف العرض الجديد. وهذا سيجعل من السهل اختيار الملحقات المناسبة فقط. تريد أيضًا التأكد من إمكانية ربط أي صواني أو سلال أو علب تختارها بسهولة بالإطار باستخدام روابط الكابلات.