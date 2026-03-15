أعد استخدام رفوف تبريد شجرة الدولار وحوّلها إلى مساحة تخزين أنيقة للحرف اليدوية

إذا كنت حرفيًا، فمن المحتمل أنك تواجه صعوبة في العثور على مساحة تخزين كافية، خاصة لجميع تلك اللوازم والأدوات الصغيرة التي تصل إليها كثيرًا. عندما تريد الحفاظ على غرفة الحرف الخاصة بك نظيفة وممتدة، فإن نصائح التخلص من الفوضى لا تفي بالغرض دائمًا. أنت ببساطة بحاجة إلى مساحة أكبر. قد يكون الأمر محبطًا للغاية عندما تجد نظام تخزين لطيفًا تحبه، ولكنه يتميز بسعر يفوق ميزانيتك. عندما يحدث هذا، افعل ما فعله TikToker مع micah وتوجه إلى Dollar Tree. ستجد هناك بعض المكونات المفيدة لعمل خدعة ذكية ربما تكون أفضل وأرخص من الشيء الحقيقي. يمكنك ربط بعض رفوف التبريد معًا وإضافة بعض الخطافات والحوامل وتعليق كل شيء على الحائط.
هل أنت مستعد للحفاظ على أساسياتك الحرفية منظمة ومرتبة بمساعدة أداة المطبخ الذكية؟ ستحتاج إلى بعض الإمدادات من Dollar Tree. أولاً، أنت تريد أربعة رفوف تبريد معدنية من Cooking Concepts، وشماعات معدنية قابلة للتثبيت على الحائط مع خطافات، وثلاثة حوامل أقلام رصاص معدنية من Jot، ومجموعة مختارة من سلال التخزين أو وحدات الأرفف السلكية الصغيرة التي تناسبك. ستحتاج أيضًا إلى بعض روابط الكابلات وبعض الطلاء بالرش باللون الذي تختاره. استخدم منشئ هذا المنتج طلاءًا بخاخًا ذهبيًا، لكن لا تتردد في اختيار اللون الذي يناسب جمالية غرفتك الحرفية. عند تحديد الوظائف الإضافية في المتجر، ضع في اعتبارك الأدوات والمستلزمات التي ترغب في تخزينها على رف العرض الجديد. وهذا سيجعل من السهل اختيار الملحقات المناسبة فقط. تريد أيضًا التأكد من إمكانية ربط أي صواني أو سلال أو علب تختارها بسهولة بالإطار باستخدام روابط الكابلات.
قم بتجميع نظام التخزين الحرفي الجديد الخاص بك باستخدام منتجات Dollar Tree
يتكون الإطار الأساسي لنظام التخزين هذا من رفوف التبريد المعدنية الأربعة المرتبطة ببعضها البعض. ضع الرفوف بشكل مسطح على طاولة العمل جنبًا إلى جنب بحيث تشكل مستطيلًا كبيرًا. قم بتوصيلها معًا باستخدام روابط الكابلات من جميع الجوانب المجاورة – قم بقطع البلاستيك الزائد عن الروابط بعد شدها بإحكام. لقد قمت للتو بإنشاء لوحة تعليق كبيرة يمكنك الآن ربط الخطافات والعلب بها. قم بترتيب ملحقات التخزين الأخرى بأي طريقة تعتقد أنها أكثر فائدة لاحتياجات التخزين المحددة الخاصة بك. يمكنك، على سبيل المثال، تثبيت إحدى الشماعات المعدنية ذات الخطافات في الزاوية العلوية اليسرى من المستطيل والأخرى في الزاوية اليمنى السفلية. العب بالترتيب حتى تجد ما هو الأفضل.
بمجرد التأكد من وجود جميع الملحقات في الأماكن التي تريدها، قم بتثبيتها على الرفوف باستخدام المزيد من روابط الكابلات. احصل على علبة رش الطلاء وقم بتغطية وحدة العرض بأكملها ببضع طبقات من الطلاء. افعل ذلك بالخارج أو في غرفة ذات تهوية ممتازة، وارتد قناعًا. أخيرًا، حان الوقت لتعليق نظام التخزين الحرفي الأنيق الجديد على الحائط. يمكنك استخدام الخطافات اللاصقة الخاصة بـ Dollar Tree لمزيد من التنظيم في المنزل أو بعض براغي الحوائط الجافة للحصول على شيء أكثر استدامة. أيًا كان اختيارك، يجب أن تكون قوية بما يكفي لتحمل وزن المنظم ومحتوياته. اعتمادًا على عدد السلال والعلب التي أضفتها، يجب أن تكلفك هذه الوحدة بأكملها أقل من 20 دولارًا، خاصة إذا كان لديك طلاء الرش بالفعل. بالطبع، ليس عليك شراء الرفوف والإمدادات الأخرى من Dollar Tree. يمكنك الحصول عليها من أي متجر ترتاده كثيرًا.