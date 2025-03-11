أعد استخدام صندوق الحليب القديم لإنشاء حل تخزين فريد خفي فريد

ألا تحب فقط إيجاد طرق جديدة لإضافة سعة تخزين إلى منزلك أثناء إعادة استخدام العناصر أو تدويرها التي قد يتم تجاهلها؟ إحدى الأفكار الذكية لإنشاء مكان للحفاظ على كل شيء من البياضات إلى الألعاب والإلكترونيات هي العلامات في قطعة من الأثاث ، مثل هذا العثماني DIY الذي ليس لطيفًا ولكنه وظيفي أيضًا. ومع ذلك ، إذا لم يكن Dechroom أو Cottagecore Decor هو الشيء الخاص بك ، فهناك طريقة أخرى لإنشاء مقعد متعدد الأغراض يمكنه إخفاء ممتلكاتك في أي غرفة حتى تحتاج إلى ذلك أو تريده. كل ما تحتاجه هو صندوق الحليب القديم ، إلى جانب بعض الأقمشة والطلاء والرغوة السميكة ، لبناء العثماني الخاص بك والذي يعمل أيضًا كخزانة منزلية. يمكنك دائمًا ترقية هذا DIY بأشياء مثل الشريط أو الحبل أو غيرها من العناصر الحرفية ، ولكن لا تزال الإمدادات الدنيا العارية تحصل على قطعة أنيقة ترفع مساحتك.
قد لا يكون لديك صناديق حليب قديمة فقط ملقاة حول منزلك ، ولكن إذا قمت بذلك ، فهذه طريقة رائعة لإعادة استخدامها. إذا كنت بحاجة إلى شراء واحدة ، فيمكنك العثور عليها عبر الإنترنت بأقل من 20 دولارًا ، مثل صندوق الحليب متعدد الأغراض Jezero. يأتي معظمهم باللون الأسود ، لكن اللون لا يهم لأن الهدف النهائي هو تغطية السفينة بأكملها – لن يعرف أحد أبدًا ما الذي صنعه العثمانيون حقًا.
غطي قفص الحليب الخاص بك في الحبل أو النسيج
بمجرد أن يتم إعداد قفصك ، تريد أن تقرر كيف تخطط لتغطية السطح الخارجي. يمكن أن يمنحه حبل JUTE المغلفة حول الصندوق بمهمة ريفية أو ساحلية يمكن أن تتطابق مع مجموعة متنوعة من التصميمات الداخلية. يعد الحبل بالتأكيد أحد الخيارات الأسهل ، ويمكنك ببساطة لصق طرف واحد من السلسلة أو الخيوط إلى الزاوية العلوية أو السفلية ولفه حتى يتم تغطية جميع البلاستيك. بدلاً من ذلك ، حاول لفه في الشريط أو حتى النسيج. أفضل المواد الخاصة بك العثماني من الجلد والفينيل إلى البوليستر وحتى الألياف الدقيقة.
بمجرد إخفاء البلاستيك الخاص بك (لأن هذا سيبقي العناصر داخل المخفية أيضًا) ، يمكنك العمل على إنشاء الجزء العلوي. سيكون هذا بمثابة وسادة العثمانية الخاصة بك ، ولديك العديد من الخيارات حول كيفية إنشائها. تتضمن إحدى الطرق استخدام رغوة سميكة ، والتي يمكنك قطعها إلى الحجم بحيث تناسب الصندوق ويضيف وسادة. يمكنك بسهولة تقليم هذا بسكين كهربائي ، ثم وضعه على قطعة من نسيج مسبق يناسب قطعة الرغوة بأكملها وتلميحها أو عنصر أساسي في مكانها.
DIY الخاص بك العثماني الخاص بك باستخدام الوسائد
إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من ماكر أو جرب خيارات أخرى لغطاء العثمانيين الخاص بك ، فابحث عن وسادة عادية تتناسب مع فتحة الصندوق وقطع قطعة من الورق المقوى بنفس حجم الوسادة. ضع قطعة من القماش أو مادة على سطح مسطح (رأسًا على عقب حتى تكون الطباعة بعيدًا عنك) ، إضافة وسادتك في الأعلى. ضع الورق المقوى الخاص بك أعلى الوسادة ، وخلق قاعدة أصعب من شأنها منع الوسادة من السقوط في الصندوق إذا تم وضع الكثير من الوزن عليها.
يمكنك أيضًا تبديل الورق المقوى للحصول على قطعة من الخشب الرقائقي أو أي شيء من شأنه أن يضيف طبقة قوية أسفل الوسادة. لف جميع طبقاتك في النسيج وآمنة بمسدس الغراء الساخن أو الغراء الغوريلا. يتيح لك هذا الخيار الحصول على توبر عثماني أرق ولا يزال يوفر الانتهاء أكثر ليونة. إذا كنت ترغب في تغيير الإمدادات الخاصة بك ، فيمكنك أيضًا تبديل صندوق الحليب للحصول على نسخة خشبية وترك هذا المكشوف بدلاً من لفه ، طالما أن ألواح الخشب في حالة جيدة للرمال أو الطلاء أو وصمة عار.