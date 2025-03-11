أعد استخدام صندوق الحليب القديم لإنشاء حل تخزين فريد خفي فريد

ألا تحب فقط إيجاد طرق جديدة لإضافة سعة تخزين إلى منزلك أثناء إعادة استخدام العناصر أو تدويرها التي قد يتم تجاهلها؟ إحدى الأفكار الذكية لإنشاء مكان للحفاظ على كل شيء من البياضات إلى الألعاب والإلكترونيات هي العلامات في قطعة من الأثاث ، مثل هذا العثماني DIY الذي ليس لطيفًا ولكنه وظيفي أيضًا. ومع ذلك ، إذا لم يكن Dechroom أو Cottagecore Decor هو الشيء الخاص بك ، فهناك طريقة أخرى لإنشاء مقعد متعدد الأغراض يمكنه إخفاء ممتلكاتك في أي غرفة حتى تحتاج إلى ذلك أو تريده. كل ما تحتاجه هو صندوق الحليب القديم ، إلى جانب بعض الأقمشة والطلاء والرغوة السميكة ، لبناء العثماني الخاص بك والذي يعمل أيضًا كخزانة منزلية. يمكنك دائمًا ترقية هذا DIY بأشياء مثل الشريط أو الحبل أو غيرها من العناصر الحرفية ، ولكن لا تزال الإمدادات الدنيا العارية تحصل على قطعة أنيقة ترفع مساحتك.

قد لا يكون لديك صناديق حليب قديمة فقط ملقاة حول منزلك ، ولكن إذا قمت بذلك ، فهذه طريقة رائعة لإعادة استخدامها. إذا كنت بحاجة إلى شراء واحدة ، فيمكنك العثور عليها عبر الإنترنت بأقل من 20 دولارًا ، مثل صندوق الحليب متعدد الأغراض Jezero. يأتي معظمهم باللون الأسود ، لكن اللون لا يهم لأن الهدف النهائي هو تغطية السفينة بأكملها – لن يعرف أحد أبدًا ما الذي صنعه العثمانيون حقًا.