أعد استخدام علبة الزبدة الفارغة لتخزين إضافي في الثلاجة

أنت تعرف ذلك جيدًا، الشعور بالانتهاء من شيء ما في ثلاجتك والتخلص من الحاوية التي تم شراؤها من المتجر لتحرير المساحة. من خلال المكافأة والتطهير، من الجيد جدًا الوصول إلى قاع حوض الجبن الكريمي أو دهن الشريحة الأخيرة من الزبدة. ومع ذلك، بقدر ما يبدو الأمر جيدًا عند تنظيف ثلاجتك، إلا أن هناك شيئًا أفضل في الواقع – وهو العثور على طرق لإعادة تدوير الحاوية، مثل صندوق فارغ من الزبدة. نعم، يمكن لهذه الحاويات الأساسية أن تخدم غرضًا آخر إلى جانب الحفاظ على الزبدة محمية في الثلاجة. يمكن استخدامها لتخزين العناصر الصغيرة للحفاظ على أرفف الثلاجة مرتبة ومنظمة، مما يوفر مساحة أكبر لأنواع الطعام الأخرى.

في حين أن هناك العديد من المنتجات التنظيمية الفريدة للثلاجات، بما في ذلك عناصر Dollar Tree غير المتوقعة، فإن صناديق إعادة التدوير تعتبر مستدامة وفعالة من حيث التكلفة. يمكن قطع صناديق الزبدة هذه من الأعلى أو الأسفل أو حتى من أي جانب لفتحها، اعتمادًا على ما تخطط لتخزينه بداخلها.. أعد استخدام هذه الأشياء واحفظ كرتونة البيض القديمة لتنظيم الثلاجة لمضاعفة الدورات الصديقة للبيئة.