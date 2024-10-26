أعد استخدام علبة الزبدة الفارغة لتخزين إضافي في الثلاجة

أنت تعرف ذلك جيدًا، الشعور بالانتهاء من شيء ما في ثلاجتك والتخلص من الحاوية التي تم شراؤها من المتجر لتحرير المساحة. من خلال المكافأة والتطهير، من الجيد جدًا الوصول إلى قاع حوض الجبن الكريمي أو دهن الشريحة الأخيرة من الزبدة. ومع ذلك، بقدر ما يبدو الأمر جيدًا عند تنظيف ثلاجتك، إلا أن هناك شيئًا أفضل في الواقع – وهو العثور على طرق لإعادة تدوير الحاوية، مثل صندوق فارغ من الزبدة. نعم، يمكن لهذه الحاويات الأساسية أن تخدم غرضًا آخر إلى جانب الحفاظ على الزبدة محمية في الثلاجة. يمكن استخدامها لتخزين العناصر الصغيرة للحفاظ على أرفف الثلاجة مرتبة ومنظمة، مما يوفر مساحة أكبر لأنواع الطعام الأخرى.
في حين أن هناك العديد من المنتجات التنظيمية الفريدة للثلاجات، بما في ذلك عناصر Dollar Tree غير المتوقعة، فإن صناديق إعادة التدوير تعتبر مستدامة وفعالة من حيث التكلفة. يمكن قطع صناديق الزبدة هذه من الأعلى أو الأسفل أو حتى من أي جانب لفتحها، اعتمادًا على ما تخطط لتخزينه بداخلها.. أعد استخدام هذه الأشياء واحفظ كرتونة البيض القديمة لتنظيم الثلاجة لمضاعفة الدورات الصديقة للبيئة.
حول صناديق الزبدة إلى صناديق تخزين
إذًا، ما الذي يمكنك الاحتفاظ به بالضبط داخل صناديق الزبدة الخاصة بك بعد الانتهاء من حمل السبريد؟ قد يختلف الحجم قليلاً، على الرغم من أن معظم الحاويات متشابهة في الحجم والطول على ما يبدو. يمكنك استخدامها لتخزين وتنظيم تلك العبوات الصغيرة التي تحصل عليها من الوجبات الجاهزة، بما في ذلك التوابل وحتى أكياس الزنجبيل والواسابي وصلصة الصويا.. يمكن أن تجعل هذه الأشياء الثلاجة تبدو فوضوية عند تركها بمفردها، لكن الاحتفاظ بها في صندوق سينظم رفوفك ويجعل من السهل الاستيلاء عليها وقتما تريد. يمكنك أيضًا الاحتفاظ بأكياس الزبادي أو أغذية الأطفال الصغيرة بداخلها، ثم تكديسها بحيث يصبح الصندوق موزعًا.
قم بقطع أحد المستطيلات العلوية أو السفلية الكبيرة وحتى مربع النهاية لتسهيل سحب العناصر للخارج. يمكنك طلاء الجزء الخارجي من هذه الصناديق بطلاء غير سام لجعلها أكثر جمالية، لكن ذلك قد يضر بسلامة الصندوق، لذا ضع ذلك في الاعتبار. إذا قمت بشراء أحواض بلاستيكية من الزبدة، يمكنك أيضًا إعادة استخدامها لتخزين العناصر المتنوعة أو حتى تخزين صناديق الزبدة الفارغة بالداخل حتى تحتاج إليها! تأكد دائمًا من غسل الأوعية الخاصة بك بعد استخدامها الأصلي لمنع الملمس الدهني للزبدة من تغطية أغراضك.