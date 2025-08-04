أعد استخدام قصاصين مشتركين في المطبخ لجذب المزيد من الطيور إلى الفناء أو الحديقة الخاصة بك

مشاهدة الطيور ليست فقط للأجيال الأكبر سنا ، وبالتأكيد ليست علامة ميل تخبر الجميع أنك تتجه إلى سن الشيخوخة. في الواقع ، فإن إيجاد طرق لجذب المزيد من الطيور إلى فناءك والاستمتاع بالأنواع المختلفة هو هواية شائعة يمكن أن تكون مجزية حقًا. على الرغم من أن كاميرات الطيور عالية التقنية والمغذيات الحديثة هي بالتأكيد أدوات مفيدة للتجارة ، إلا أن هناك خدعة غير مكلفة إلى حد ما قد ترغب في محاولة تشجيع المزيد من الأصدقاء الطيران على الزيارة. إن إضافة قصاصات من الكمثرى والتفاح إلى محطات التغذية الخاصة بك ستجعل فناءك أكثر جاذبية لمجموعة متنوعة من الأنواع ، بالإضافة إلى تزويدهم بمصادر ممتازة للتغذية والترطيب والطاقة. إذا كنت تواجه مشكلة في إقناع الطيور للوصول إلى لدغة ، فقد تكون إضافة الفاكهة هذه هي الحل لمغذياتك الفارغة.

قد يكون من الصعب على الطيور العثور على ما يكفي من الطعام ، وهذا هو السبب في أن منحهم الفواكه المغذية سيستمر في إعادتها. تشمل الطيور التي تحب التفاح والكمثرى روبنز ، و shrushes ، ونقار الخشب ، والشمع ، وعدد قليل من الأنواع الأخرى. توفر هذه العلاجات مصادر فيتامين أ والبوتاسيوم والألياف ، مما يساعد في الهضم وعدد المغذيات الشامل. ليست هذه هي أفضل الأطعمة فقط لإبقاء أصدقائك الريش سعداء في فصل الشتاء ، ولكن هذه الثمار رائعة في الصيف أيضًا!