أعد استخدام متجر التوفير الخاص بالمدرسة القديمة، ابحث عن إضافة الأناقة والتخزين إلى غرفة الغسيل الخاصة بك

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
نحن لا نفكر دائمًا في غرفة الغسيل كمساحة للتسكع فيها، لكن المواطن الأمريكي العادي يقضي ما يقرب من 8 ساعات كل شهر في القيام بذلك. وهذا مجرد أحد الأسباب التي تجعل بعض أصحاب المنازل يخصصون الوقت والطاقة لتجميل هذه المساحة التي غالبًا ما يتم تجاهلها. الجانب السلبي الوحيد هو ارتفاع الأسعار على العديد من قطع التخزين والديكور الكبيرة. لحسن الحظ، يمكنك تجنب الأسعار المرتفعة من خلال التفكير خارج الصندوق واختيار نوع أصغر من نظام التنظيم من متجر التوفير المحلي لديك. عندما يتعلق الأمر بإنشاء غرفة غسيل وظيفية تبدو جيدة أيضًا، فهذه خطوة أولى رائعة وصغيرة الحجم وبأسعار معقولة.
المفتاح لهذا الاختراق الصغير للتزيين هو العثور على فارز بريد قديم. في حين أن هذه القطعة تُستخدم عادةً لحمل الفواتير والرسائل حتى تكون مستعدًا للدفع أو الرد عليها، فإنها تعمل أيضًا كحل تخزين جميل وساحر. هذه هي واحدة من أفضل الطرق لتنظيم غرفة الغسيل الخاصة بك دون الإفراط في الإنفاق أو الإفراط في التفكير في التصميم الخاص بك، وهي قابلة للتخصيص للغاية.
توسيع مساحة الغسيل الخاصة بك
يعد البحث عن النوع المناسب من فارز الحروف خطوة مهمة في هذا الاختراق. كما أوضح مستخدم TikTok @thedailymoll، ستحتاج إلى العثور على واحدة تتيح لك عرض الصور أو البطاقات البريدية للجانب الديكوري للأشياء، مع وجود سلة أو مجموعة صغيرة في الأسفل أيضًا. الجزء السفلي هو المكان الذي تلعب فيه مساحة التخزين الصغيرة. بدلاً من التركيز على تلك العناصر الكبيرة مثل زجاجات المنظفات وخرز الرائحة، استخدم هذا المكان للاحتفاظ بمشابك الغسيل وملاءات المجفف والتغييرات السائبة التي تخرج من جيوب البنطال وغيرها من الأشياء الصغيرة. يمكنك أيضًا الاحتفاظ بالوبر المجفف مؤقتًا قبل نقله إلى سلة المهملات. من بين جميع النصائح الذكية لغرفة غسيل أكثر كفاءة وأناقة، تتمتع هذه النصائح بأكبر قدر من التخصيص.
تعتبر اكتشافات متاجر التوفير رائعة بالنسبة لمشاريع الأعمال اليدوية لأنها عادةً لا تحتوي على الكثير من القيمة العاطفية، كما أنها ليست عالية الجودة أو باهظة الثمن. لذلك، اسمح لجانبك الماهر بالذهاب إلى البرية وقم بطلاء الخشب أو صبغه أو استنسله أو Mod Podge. إذا كان فارز الحروف الذي وجدته لا يحتوي على مكان مناسب لإضافة الصور، فيمكنك إرفاق بعض المقاطع. تبدو مشابك الخشب البيج ذاتية اللصق من TOROS مثل دبابيس الملابس، مما يجعلها مناسبة تمامًا لهذا الغرض. بغض النظر عن أسلوبك في التصميم، سيكون لديك طريقة جديدة وممتعة لتنظيم العناصر الصغيرة في غرفة الغسيل الخاصة بك دون الإفراط في الإنفاق.