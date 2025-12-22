أعد استخدام متجر التوفير الخاص بالمدرسة القديمة، ابحث عن إضافة الأناقة والتخزين إلى غرفة الغسيل الخاصة بك

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

نحن لا نفكر دائمًا في غرفة الغسيل كمساحة للتسكع فيها، لكن المواطن الأمريكي العادي يقضي ما يقرب من 8 ساعات كل شهر في القيام بذلك. وهذا مجرد أحد الأسباب التي تجعل بعض أصحاب المنازل يخصصون الوقت والطاقة لتجميل هذه المساحة التي غالبًا ما يتم تجاهلها. الجانب السلبي الوحيد هو ارتفاع الأسعار على العديد من قطع التخزين والديكور الكبيرة. لحسن الحظ، يمكنك تجنب الأسعار المرتفعة من خلال التفكير خارج الصندوق واختيار نوع أصغر من نظام التنظيم من متجر التوفير المحلي لديك. عندما يتعلق الأمر بإنشاء غرفة غسيل وظيفية تبدو جيدة أيضًا، فهذه خطوة أولى رائعة وصغيرة الحجم وبأسعار معقولة.

المفتاح لهذا الاختراق الصغير للتزيين هو العثور على فارز بريد قديم. في حين أن هذه القطعة تُستخدم عادةً لحمل الفواتير والرسائل حتى تكون مستعدًا للدفع أو الرد عليها، فإنها تعمل أيضًا كحل تخزين جميل وساحر. هذه هي واحدة من أفضل الطرق لتنظيم غرفة الغسيل الخاصة بك دون الإفراط في الإنفاق أو الإفراط في التفكير في التصميم الخاص بك، وهي قابلة للتخصيص للغاية.