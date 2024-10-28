أعد استخدام وعاء البسكويت المتوفر لصنع شمعة ضخمة ورائعة

تُعد أوعية البسكويت عنصرًا كلاسيكيًا في ديكور المنزل وتذكرنا بذكريات الطفولة الجميلة. لذلك، قد يكون من الصعب أن تترك خلفك وعاء البسكويت الرائع الذي تجده وأنت تتصفح أرفف متجر التوفير المحلي لديك. ولكن ماذا بعد؟ ماذا تفعل بالجرة بمجرد إحضارها إلى المنزل؟ يمكنك دائمًا استخدامه لإيواء مجموعة الخياطة الخاصة بك، وكبسولات القهوة، واللوازم الحرفية، وغيرها من الاحتمالات والغايات. ومع ذلك، إذا كنت تفضل عدم خداع أصدقائك وعائلتك للوصول إلى الحاوية الشهية ثم الخروج خالي الوفاض، فأعد استخدام جرة البسكويت القديمة كشمعة بدلاً من ذلك.
إلى جانب استخدام وعاء البسكويت المتوفر لديك بشكل جيد، سيكون لديك الحرية في تخصيص الشموع الخاصة بك على شكل حرف T. بالإضافة إلى ذلك، لا داعي للقلق إذا انتهى بك الأمر إلى صنع شموع أكثر من المطلوب. يمكنك دائمًا إهداؤها لأحبائك القريبين والعزيزين. لكن الجزء الأفضل؟ كل ما تحتاجه هو بعض الشمع وبعض الفتائل لتحويل وعاء البسكويت إلى شمعة رائعة. قم بشراء بعض الشمع أو قم بإزالة بقايا الطعام الموجودة في شموعك القديمة. غير متأكد من كيفية تحقيق هذا الأخير؟ قم بإزالة بقايا الشمع من البرطمانات باستخدام خدعة الخل البسيطة. على الرغم من أن هذه هي الإمدادات الأساسية، إلا أنك ستحتاج إلى بعض العناصر الأخرى لصنع شمعة ضخمة في وعاء البسكويت.
اللوازم اللازمة لتحويل جرة البسكويت إلى شمعة
الشمع هو العنصر الأكثر أهمية لمشروعك الذي تصنعه بنفسك. ولكن ما هو نوع الشمع الذي تختاره؟ هل تختار البارافين، أو الصويا، أو شمع العسل، أو تتفاخر بشمع جوز الهند؟ لا توجد إجابة خاطئة هنا ويعتمد الأمر تمامًا على تفضيلاتك وميزانيتك. على سبيل المثال، استخدم شمع البارافين إذا كنت تريد شيئًا متاحًا على نطاق واسع ويمكن استخدامه لأنواع مختلفة من الشموع (فكر في الأعمدة، وأوعية البسكويت، وأوعية ماسون المتبقية، والمزيد). التحذير الوحيد؟ سيكون عليك التعامل مع السخام. إذا كنت بحاجة إلى بديل صديق للبيئة، قم بشراء شمع الصويا. على الجانب الآخر، يعد تحويل الشمع إلى شمعة أمرًا صعبًا بعض الشيء. يعد شمع العسل خيارًا جيدًا أيضًا. ومع ذلك، إذا لم تكن الميزانية مشكلة، فاستخدم شمع جوز الهند. هل تريد الأفضل من العوالم الأربعة؟ جرب مجموعة متنوعة مخلوطة.
بمجرد اختيار الشمع الذي تحتاجه، احصل على عدد قليل من الفتائل ومكعبات الألوان (تعمل الأنواع السائلة أيضًا) والعطر المفضل لديك. على الرغم من أنك قد تميل إلى استخدام ملونات الطعام المتوفرة لديك، تجنب ذلك. وذلك لأنه ذو أساس مائي وسيواجه صعوبة في الذوبان في الشمع ذو الأساس الزيتي. قم بتخصيص اللون والرائحة بناءً على المناسبة أو الموسم الذي ستحرق فيه الشمعة. على سبيل المثال، ستكون الشمعة المعطرة بالحلوى التي تحاكي ظلال الخريف مثالية للاستخدام في الخريف. بالإضافة إلى ذلك، احصل على مقياس حرارة لصنع الشمعة أو الحلوى وسكين (إذا كان الشمع يأتي في كتلة) وملعقة خشبية وغلاية مزدوجة.
كيفية صنع شمعة جرة البسكويت
الخطوة الأولى هي تنظيف وعاء البسكويت وإزالة الملصقات اللاصقة من سطحه. الآن، قم بتجفيف الحاوية وحدد كمية الشمع التي ستحتاجها لملئها. قم بتخمين الكمية أو اسحب الميزان الخاص بك واسكب الماء داخل الجرة الفارغة للعثور على الرقم الدقيق. بعد ذلك، قم بتقطيع كتلة الشمع إلى قطع أصغر وضعها داخل غلاية مزدوجة (يعمل الميكروويف أيضًا) لإذابتها عند درجة حرارة 180 إلى 185 درجة فهرنهايت. لا تقم بتسخين الوعاء بالشمع مباشرة لأنه قابل للاشتعال وقد يشتعل إذا تم تسخينه أكثر من اللازم.
بعد ذوبان الشمع، قم بخلط بعض رقائق الكتل الملونة بملعقة خشبية للحصول على اللون المطلوب. أخرجي الشمع من الغلاية وضعي بضع قطرات من العطر الذي اخترته. يعد ذلك ضروريًا للحفاظ على الرائحة سليمة، لأن الحرارة تضعف قوتها. نحرك المزيج ونتركه جانباً حتى يبرد. أحضري وعاء البسكويت وضعي فتائل في الأسفل. استخدم نقاط الغراء أو ألسنة الفتيل واربط أسطحها باستخدام عود تناول الطعام أو قلم الرصاص أو حامل الفتيل المعدني لتثبيتها في الجرة. اختبر درجة حرارة محلول الشمع واسكبه داخل الجرة عندما تصل درجة حرارته إلى 135 درجة فهرنهايت. اتركه طوال الليل (أو أربع ساعات على الأقل) حتى يتماسك. في حالة وجود ثقب قبيح بالقرب من الفتيل، قم بإذابة بعض الشمع من جديد ثم اسكب طبقة رقيقة في الأعلى لتسوية السطح. دعها تصلب قبل قص الفتيل إلى ¼ أو ⅛ بوصة، وستكون شمعة جرة البسكويت جاهزة! خذ خطوة أبعد وقم بتزيينها بالزهور البراقة أو اللامعة أو المضغوطة.