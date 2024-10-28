أعد استخدام وعاء البسكويت المتوفر لصنع شمعة ضخمة ورائعة

تُعد أوعية البسكويت عنصرًا كلاسيكيًا في ديكور المنزل وتذكرنا بذكريات الطفولة الجميلة. لذلك، قد يكون من الصعب أن تترك خلفك وعاء البسكويت الرائع الذي تجده وأنت تتصفح أرفف متجر التوفير المحلي لديك. ولكن ماذا بعد؟ ماذا تفعل بالجرة بمجرد إحضارها إلى المنزل؟ يمكنك دائمًا استخدامه لإيواء مجموعة الخياطة الخاصة بك، وكبسولات القهوة، واللوازم الحرفية، وغيرها من الاحتمالات والغايات. ومع ذلك، إذا كنت تفضل عدم خداع أصدقائك وعائلتك للوصول إلى الحاوية الشهية ثم الخروج خالي الوفاض، فأعد استخدام جرة البسكويت القديمة كشمعة بدلاً من ذلك.

إلى جانب استخدام وعاء البسكويت المتوفر لديك بشكل جيد، سيكون لديك الحرية في تخصيص الشموع الخاصة بك على شكل حرف T. بالإضافة إلى ذلك، لا داعي للقلق إذا انتهى بك الأمر إلى صنع شموع أكثر من المطلوب. يمكنك دائمًا إهداؤها لأحبائك القريبين والعزيزين. لكن الجزء الأفضل؟ كل ما تحتاجه هو بعض الشمع وبعض الفتائل لتحويل وعاء البسكويت إلى شمعة رائعة. قم بشراء بعض الشمع أو قم بإزالة بقايا الطعام الموجودة في شموعك القديمة. غير متأكد من كيفية تحقيق هذا الأخير؟ قم بإزالة بقايا الشمع من البرطمانات باستخدام خدعة الخل البسيطة. على الرغم من أن هذه هي الإمدادات الأساسية، إلا أنك ستحتاج إلى بعض العناصر الأخرى لصنع شمعة ضخمة في وعاء البسكويت.