أعراض البراز التي قد تعني إصابة الرجل بسرطان البروستاتا

يحتل سرطان البروستاتا المرتبة الثانية من حيث أعلى أنواع السرطان بين الرجال، بعد سرطان الجلد. على الرغم من أنه سيتم تشخيص إصابة واحد من كل ثمانية رجال بسرطان البروستاتا، إلا أن أكثر من نصف هذه التشخيصات تحدث لدى الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية. يعد اكتشاف سرطان البروستاتا مبكرًا أمرًا أساسيًا للبقاء على قيد الحياة، حيث يصل معدل البقاء على قيد الحياة إلى أكثر من 99% إذا لم ينتشر السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم.
يمكن أن يساعد فحص سرطان البروستاتا مثل اختبار مستضد البروستاتا النوعي (PSA) أو فحص المستقيم الرقمي (DRE) في اكتشاف سرطان البروستاتا، ولكن قد تظهر بعض الأعراض إما قبل تشخيص سرطان البروستاتا أو أثناء علاج سرطان البروستاتا. أحد أعراض سرطان البروستاتا في مرحلة متقدمة هو سلس البول.
كما هو الحال مع سلس البول، يحدث سلس البول عندما تواجه صعوبة في التحكم في حركات الأمعاء. لا يعني هذا دائمًا فقدانًا كاملاً للسيطرة على الأمعاء، على الرغم من احتمال حدوث ذلك في الحالات الشديدة. يتضمن سلس الأمعاء أيضًا مشاكل في التحكم في الغازات، أو تسرب البراز المائي، أو الإمساك.
لماذا قد يعاني الأشخاص المصابون بسرطان البروستاتا من سلس البول؟
يمكن أن يحدث سلس البول لعدة أسباب تتعلق بسرطان البروستاتا. إذا انتشر سرطان البروستاتا إلى العمود الفقري، فإن الورم يضغط على الأعصاب التي تتحكم في الأمعاء. هذه المرحلة الأكثر تقدمًا من سرطان البروستاتا يمكن أن تسبب أيضًا خدرًا أو وخزًا في القدمين. يمكن أن يكون سلس الأمعاء دائمًا في حالة تلف أعصاب العمود الفقري. على الرغم من أنه أقل شيوعًا، إلا أن سرطان البروستاتا الذي ينتشر إلى الأمعاء قد يؤدي أيضًا إلى مشاكل في الأمعاء.
قد تسبب علاجات سرطان البروستاتا أيضًا سلس الأمعاء لأن البروستاتا قريبة من الجهاز الهضمي. العلاجات الإشعاعية مثل العلاج الإشعاعي الموضعي والعلاج الإشعاعي الخارجي لها آثار جانبية مرتبطة بالأمعاء مثل تسرب الأمعاء أو البراز الدموي. وفقًا لموقع ProstateCancer.net، فإن 20% من الأشخاص الذين يخضعون للعلاج الإشعاعي لسرطان البروستاتا قد يعانون من مشاكل في الأمعاء. إذا كنت تعاني من سلس الأمعاء أثناء خضوعك لعلاج سرطان البروستاتا، فسوف تختفي هذه الأعراض في النهاية بعد إكمال دورة العلاج.
العلاجات الممكنة لسلس الأمعاء
يمكن أن يحدث سلس البول وسلس الأمعاء عندما تتقدم في السن، ولكن لا يجب أن تتجاهل هذه المشكلات باعتبارها أحد الأعراض المحتملة لسرطان البروستاتا. تقول جمعية السرطان الأمريكية أن متوسط عمر تشخيص سرطان البروستاتا هو 67 عامًا، لذا يجب عليك الحفاظ على فحوصات سرطان البروستاتا لاستبعاد سرطان البروستاتا. إذا كنت مصابًا بسرطان البروستاتا وتعاني من مشاكل سلس البول، فيمكنك العمل مع فريقك الطبي لتطوير استراتيجيات لإدارة الأعراض.
أحد علاجات سلس البول والأمعاء هو العمل على عضلات قاع الحوض. تعتبر تمارين كيجل مفيدة لصحة البروستاتا، ليس فقط لمنع وعلاج سلس البول ولكن أيضًا لتعزيز تدفق الدم إلى البروستاتا. قد تتم إحالتك أيضًا لإعادة تدريب الأمعاء، مما يعلم جسمك التبرز عند الطلب. قد يوصي طبيبك أيضًا بإجراء تغييرات على نظامك الغذائي، مثل تجنب الأطعمة الحارة أو المقلية أو حتى الغنية بالألياف التي قد تزعج أمعائك. قد يكون شرب الكثير من الماء مع تقليل الكافيين والكحول طريقة أخرى لتخفيف مشاكل الأمعاء.