أعراض البراز التي قد تعني إصابة الرجل بسرطان البروستاتا

يحتل سرطان البروستاتا المرتبة الثانية من حيث أعلى أنواع السرطان بين الرجال، بعد سرطان الجلد. على الرغم من أنه سيتم تشخيص إصابة واحد من كل ثمانية رجال بسرطان البروستاتا، إلا أن أكثر من نصف هذه التشخيصات تحدث لدى الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية. يعد اكتشاف سرطان البروستاتا مبكرًا أمرًا أساسيًا للبقاء على قيد الحياة، حيث يصل معدل البقاء على قيد الحياة إلى أكثر من 99% إذا لم ينتشر السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم.

يمكن أن يساعد فحص سرطان البروستاتا مثل اختبار مستضد البروستاتا النوعي (PSA) أو فحص المستقيم الرقمي (DRE) في اكتشاف سرطان البروستاتا، ولكن قد تظهر بعض الأعراض إما قبل تشخيص سرطان البروستاتا أو أثناء علاج سرطان البروستاتا. أحد أعراض سرطان البروستاتا في مرحلة متقدمة هو سلس البول.

كما هو الحال مع سلس البول، يحدث سلس البول عندما تواجه صعوبة في التحكم في حركات الأمعاء. لا يعني هذا دائمًا فقدانًا كاملاً للسيطرة على الأمعاء، على الرغم من احتمال حدوث ذلك في الحالات الشديدة. يتضمن سلس الأمعاء أيضًا مشاكل في التحكم في الغازات، أو تسرب البراز المائي، أو الإمساك.