أعشاب عطرية تحب الشمس: هذه الأنواع تزدهر تحت الضوء المباشر

إذا كنت تملك حديقة مشمسة أو شرفة تتلقى أشعة الشمس معظم اليوم، فأنت محظوظ. هناك أعشاب عطرية تزدهر في الضوء المباشر، وتمنحك أوراقًا غنية بالزيوت العطرية ونكهات مركزة. هذه النباتات لا تحتاج إلا إلى تربة جيدة التصريف وقليل من العناية لتتحول إلى مصدر دائم للطعم والرائحة.

الزعتر والأوريغانو

ينتميان إلى عائلة الشفويات (Lamiacées)، ويُعتبران من أبرز الأعشاب التي تتحمل الشمس والحرارة. أوراقهما الصغيرة والغنية بالزيوت الطيّارة تجعلها مثالية لإضافة نكهة قوية للحوم، الصلصات وحتى الخبز.

الروزماري (إكليل الجبل)

بأوراقه الإبرية ورائحته النفاذة، يحب الروزماري المواقع المشمسة والتربة الجافة. نبات معمر يمكنه مقاومة البرد حتى -10 درجات مئوية، لكنه يزدهر حقًا في المناخ الدافئ. أوراقه تضيف لمسة لا غنى عنها للمشاوي والماريناد.

الريحان

من نجوم المطبخ المتوسطي، لا يمكن أن ينمو بشكل جيد إلا تحت الشمس المباشرة وفي تربة خصبة ورطبة قليلًا. أوراقه الطازجة مثالية للسلطات والصلصات مثل البيستو.

الميرمية (الساج)

نبتة ذات أوراق فضية ورائحة قوية، تحب التربة الكلسية الجافة وأشعة الشمس. تُستخدم لتتبيل اللحوم والصلصات، كما تشتهر بخصائصها الطبية.

الثوم المعمر

سهل الزراعة ويتكيف مع التربة العادية، لكنه يحتاج إلى شمس كافية ليعطي أوراقًا غنية الطعم. يزين الأطباق بلونه الأخضر الزاهي ونكهته اللطيفة.

الشمر والأنيسون

من عائلة الخيميات (Apiacées)، ينموان بشكل أفضل في أماكن مشمسة وتربة خفيفة. بذورهما العطرية معروفة بقدرتها على تحسين الهضم، بينما أوراقهما تدخل في تتبيل الأسماك والسلطات.

الخزامى والسرفية (Sarriette)

الخزامى ليست فقط للزينة والعطر، بل تُستخدم أوراقها وأزهارها في بعض الوصفات والمشروبات. أما السرفية فهي عشبة متوسطية تعشق الشمس والتربة الجافة، وتُعتبر من البهارات التقليدية في المطبخ الأوروبي.

الإستراغون

برائحته المائلة لليانسون، يزدهر في التربة الرملية الخصبة مع أشعة الشمس. يضيف نكهة مميزة للأسماك والدواجن ويُستخدم أيضًا في الصلصات الكلاسيكية.

نصائح للعناية بالأعشاب المحبة للشمس