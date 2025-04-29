أعضاء مجلس الشيوخ مقابل Maple Leafs Game 5 احتمالات ، التنبؤات

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى New York Post لجنة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير لدينا لمزيد من المعلومات.



لا تدع سلسلة Scoreline 3-1 تخدعك ، كانت هذه المسابقة الأفضل من السبعين بين تورنتو مابل ليفز وأعضاء مجلس الشيوخ في أوتاوا ضيقة.

لقد ذهبت ثلاث من المباريات الأربع حتى الآن إلى العمل الإضافي ، مع اللعبة 1 ، التي انتهت 6-2 لصالح Leafs ، ​​بمثابة الغريب في الدفعة الأخيرة من معركة أونتاريو.

تظل Maple Leafs مفضلة -1600 مفضلة للتقدم إلى الجولة 2 وتجلس حاليًا على -164 احتمالات للفوز بلعبة Clinching Series 5 المحتملة مساء الثلاثاء.

يقدم Panatics Sportsbook للمستخدمين الجدد مكافأة تسجيل رهان لا عرق بقيمة 1000 دولار أو رهان 30 دولارًا واحصل على 300 دولار من Bonus Bets Promotion.

أعضاء مجلس الشيوخ مقابل Maple Leafs Game 5 معاينة المراهنة

تفوقت تورنتو على أوتاوا ، 10-5 ، في 5 على 5 في هذه السلسلة ، لكن البيانات الإحصائية تشير إلى أن SENS لعبت أفضل بكثير مما يوحي به النتيجة.

سجل أعضاء مجلس الشيوخ 70 محاولات أخرى (242-172) و 15 فرصًا للتسجيل المرتفع (35-20) من الأوراق في 5 على 5 في هذه السلسلة ، لكن تورونتو قامت بعمل رائع في تناول المطاط ، وقد وقف Anthony Stolarz في المرمى عندما يحصل الهوامس على الشبكة.

جزء من هذا هو من خلال التصميم-السعادة السعادة للجلوس ، والامتصاص ، ثم المضاد-ولكن من المشجع أيضًا لأولئك الذين يأملون في أن يكون لدى Sens فرصة للعودة إلى أفضل 7.

أعضاء مجلس الشيوخ مقابل Maple Leafs Game 5 اختيار

يعد تشغيل القيادة في الاتجاه الصحيح أمرًا جيدًا ، لكن سيحتاج أعضاء مجلس الشيوخ إلى Linus Ullmark ليكونوا أكثر حدة في المرمى إذا كان لديهم فرصة للحصول على أفضل من 7 إلى أوتاوا للعبة 6.

كان Ullmark أفضل في اللعبة 4 ، لكن أرقامه الإجمالية شاحبة مقارنة بـ Stolarz في الطرف الآخر من الجليد.

قد تشير الأرقام إلى أن أوراق القيقب تحصل على فترات الراحة في هذه السلسلة ، ولكن يبدو أيضًا أنها وجدوا الوصفة الصحيحة للنجاح ضد Sens.

الرهان على NHL؟

يسعد تورنتو بالتخلي عن الطلقات وحيازة ، مع العلم أن لاعبي النجوم لا يحتاجون إلى الكثير من الفرص للوصول إلى السبورة.

تتمتع الأوراق بمزيد من المسارات للفوز في هذه اللعبة ، ومع مواجهة الإلغاء ، يمكننا أن نرى أن أعضاء مجلس الشيوخ يتحملون الكثير من المخاطر إذا تأخروا عن المسابقة.

يبدو أن السعر على تورنتو للفوز بأهداف متعددة جذابة مساء الثلاثاء.

The Play: Maple Leafs -1.5 (+150 ، Punatics Sportsbook)

لماذا تثق في الرهان في نيويورك بوست

Michael Leboff هو من محبي جزر الجزر منذ فترة طويلة ، ولكنه رهان رياضي منذ فترة طويلة مع 10 سنوات من الخبرة في صناعة المقامرة. إنه يحب استخدام نظرية اللعبة لمساعدة اللاعبين على الفوز بسباحات قوسين ، والعثور على لقطات طويلة ، وتعلم كيفية التغلب على السوق في الرياضة السائدة والمتخصصة.

عملاء جدد ، 21+ وحاضرين جسديًا في AZ ، NJ ، MI ، PA. العملاء الجدد الذين يراهنون على 10 دولارات+ نقدًا على أي سوق يحمل احتمالات -500 أو أكثر مؤهلين لتلقي 100 دولار من الرهانات المكافأة كل يوم لمدة ثلاثة أيام الثلاثة الأولى. يجب عليك الرهان 10 دولارات+ كل يوم لتكون مؤهلاً للحصول على المكافآت كل يوم. تنطبق المصطلحات – راجع تطبيق Panatics Sportsbook.