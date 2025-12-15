أعطته معركة إيريك داين القاسية ضد مرض التصلب الجانبي الضموري غرضًا جديدًا على الرغم من “عدم وجود سبب” ليكون إيجابيًا

لقد تعامل العديد من المشاهير مع أمراض تهدد حياتهم، بما في ذلك مايكل جيه فوكس وسيلينا جوميز. ومن بين المشاهير الذين عانوا من مخاوف صحية في عام 2025، الممثل إريك داين، الذي أعلن أنه تم تشخيص إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري (ALS). بالنسبة لداين، فإن العيش مع التصلب الجانبي الضموري قد غيّر تجاربه اليومية بشكل عميق. يُحسب لداين أنه اختار استخدام التشخيص الذي تلقاه لرفع مستوى الآخرين الذين تأثروا بنفس حالته الصعبة.

في الواقع، التصلب الجانبي الضموري هو ساحة معركة شخصية. يضعف المرض بشكل تدريجي الأداء العصبي للشخص، مما يترك الفرد في النهاية دون القدرة على التحكم عمدًا في تصرفاته اليومية مثل المشي أو الأكل أو التحدث.

تحدث داين عن تطور مرضه في مقابلة مع ديان سوير (عبر موقع يوتيوب). وذكر خلال حديثهما أنه لاحظ لأول مرة أن إحدى يديه تبدو ضعيفة. استغرق الأطباء حوالي تسعة أشهر لتشخيص مرض التصلب الجانبي الضموري. وفي وقت مقابلة سوير (بعد بضعة أشهر)، لم يعد قادراً على استخدام ذراعه اليمنى.