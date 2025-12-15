أعطته معركة إيريك داين القاسية ضد مرض التصلب الجانبي الضموري غرضًا جديدًا على الرغم من “عدم وجود سبب” ليكون إيجابيًا

لقد تعامل العديد من المشاهير مع أمراض تهدد حياتهم، بما في ذلك مايكل جيه فوكس وسيلينا جوميز. ومن بين المشاهير الذين عانوا من مخاوف صحية في عام 2025، الممثل إريك داين، الذي أعلن أنه تم تشخيص إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري (ALS). بالنسبة لداين، فإن العيش مع التصلب الجانبي الضموري قد غيّر تجاربه اليومية بشكل عميق. يُحسب لداين أنه اختار استخدام التشخيص الذي تلقاه لرفع مستوى الآخرين الذين تأثروا بنفس حالته الصعبة.
في الواقع، التصلب الجانبي الضموري هو ساحة معركة شخصية. يضعف المرض بشكل تدريجي الأداء العصبي للشخص، مما يترك الفرد في النهاية دون القدرة على التحكم عمدًا في تصرفاته اليومية مثل المشي أو الأكل أو التحدث.
تحدث داين عن تطور مرضه في مقابلة مع ديان سوير (عبر موقع يوتيوب). وذكر خلال حديثهما أنه لاحظ لأول مرة أن إحدى يديه تبدو ضعيفة. استغرق الأطباء حوالي تسعة أشهر لتشخيص مرض التصلب الجانبي الضموري. وفي وقت مقابلة سوير (بعد بضعة أشهر)، لم يعد قادراً على استخدام ذراعه اليمنى.
العلامات المميزة والتشخيص لحالة غير قابلة للشفاء
العلامات التحذيرية التي وصفها داين لسوير تتوافق مع مؤشرات مرض التصلب الجانبي الضموري المميزة. وفقا لجونز هوبكنز ميديسن، فإن حوادث “ارتعاش” اليد والقدم هي أعراض شائعة في المرحلة المبكرة من مرض التصلب الجانبي الضموري، وكذلك مشاكل النطق والنطق الشفوي، وصعوبة المهارات الحركية والتنسيق، ومشاكل تنظيم الاستجابات العاطفية. تمثل هذه الأعراض الأعراض التي يتحكم فيها الأشخاص الأصحاء عادة. ومع ذلك، فإن مرض التصلب الجانبي الضموري (ALS) يزيل في النهاية الاستجابات العصبية اللاإرادية للمريض أيضًا، بما في ذلك التنفس، مما يؤدي إلى الوفاة.
توقعات معدل الوفيات لمرض التصلب الجانبي الضموري واقعية. على الرغم من توفر بعض علاجات التصلب الجانبي الضموري، إلا أن التصلب الجانبي الضموري لا يزال مرضًا بدون علاج. وفقًا للمعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، فإن حوالي 10% من الأشخاص المصابين بمرض التصلب الجانبي الضموري قادرون على التعايش مع المرض لمدة عقد من الزمن. لكن معظمهم يموتون بسبب التدهور العصبي التدريجي خلال ثلاث إلى خمس سنوات. متوسط عمر التشخيص هو 55 عامًا، وفقًا لجمعية التصلب الجانبي الضموري؛ كان دين يبلغ من العمر 52 عامًا عندما تم تشخيص حالته.
الدعوة في مواجهة الضغوط العاطفية
نظرًا لأن التصلب الجانبي الضموري يؤثر على الوظائف العصبية ولكنه لا يسبب ضعفًا إدراكيًا، يظل الأفراد واعين ذاتيًا عندما يفقدون قدراتهم البدنية. ولهذا السبب جزئيًا، يعد الاكتئاب أمرًا شائعًا بين مرضى التصلب الجانبي الضموري. في الواقع، وجدت مراجعة أجريت عام 2021 في مجلة الاضطرابات العاطفية أن ما يقرب من ثلث مرضى التصلب الجانبي الضموري أظهروا اكتئابًا خفيفًا أو متوسطًا أو شديدًا.
يبدو أن داني يدرك هذا الاتجاه. في مقابلة أجريت معه مؤخرًا، اعترف قائلاً: “ليس لدي أي سبب لأكون بروح جيدة في أي وقت وفي أي يوم” (عبر هوليوود ريبورتر). ومع ذلك، فقد رفض السماح لـ ALS بأخذ هدفه. قال داين: “أعتقد أنه من الضروري أن أشارك رحلتي مع أكبر عدد ممكن من الأشخاص لأنني لم أعد أشعر أن حياتي أصبحت تدور حولي بعد الآن” (عبر E! News).
يبدو أن Dane مصمم على البقاء نشطًا كفنان ومدافع عن مرض التصلب الجانبي الضموري بغض النظر عن تشخيصه. في الواقع، لعب دور شخص مصاب بمرض التصلب الجانبي الضموري في دراما تلفزيونية عام 2025، مما يوضح تصميمه المثير للإعجاب.