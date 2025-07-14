أعطى تيدي بريدجووتر اللاعبين “فوائد غير مقبولة” كمدرب: المدرسة الثانوية

مهنة تدريب تيدي بريدجووتر في المدرسة الثانوية في المياه الساخنة بالفعل.

بعد موسم كامل واحد فقط منذ إعلانه كمدرب رئيسي في مدرسة ميامي نورث وسترن الثانوية ، تم تعليق بريدجووتر من قبل المدرسة لتوفير “فوائد غير مقبولة” للاعبين.

كان بريدجووتر ، الذي لا يزال ناتجًا عن اتحاد كرة القدم الأميركي QB ، قد طلب من المشجعين وأولياء أمور المدرسة المساعدة في دفع تكاليف النفقات التي لا تدفعها المدرسة.

استجاب الوكيل الحر قورتربك لتقرير التعليق في منشور على Facebook.

“لقد تسببت الناس في كل هذا الالتباس. تلقيت مكالمة هاتفية الليلة وليس هناك تحقيق حقيقي يحدث .. قلت لك إنه يجب أن أكون موظفًا للتحقيق. الآن ما زال الأمر الورقي يقف ولكن لم يكن هناك تحقيق … لقد أبلغنا عن نفسه”.

“لم يكن فيرن وفيروسه المذهلون (كذا) يريدونني أن أذهب على ما يبدو وحاولوا توظيف أحد دوغز مثل إخوانه ، لم يفلت من إخوانني … جاء التعليق من MNW وأنه من المستحيل تعليق شخص ما لا يعمل من أجلك. كان لدى المرء مشكلة.

خرج المخضرم من التقاعد في الموسم الماضي لبدء النسخ الاحتياطي جاريد جوف ولم يشاهد أي إجراء منتظم للموسم.

كان قد اتصل سابقًا بالمشجعين والآباء للمساعدة في دفع تكاليف النفقات التي قالها إنه دفع ثمنها من جيبها.

وتشمل هذه “إطعام الأولاد” ، معسكر يوبر اليومي أوبر ، الذي قال له 14000 دولار العام الماضي.

وأضاف بريدجووتر أنه كان يطلب على وجه التحديد وجبات الطعام من المطاعم المملوكة للأسود للاعبين.

واختتم طلب التبرعات من خلال أخذ طلقة موسيقى البوب في إدارة المدرسة.

وكتب بريدجووتر على Facebook في 7 يوليو: “هذه كلها الأشياء التي اخترت القيام بها بمفردي وليست متطلبات للبنين ، وفقًا لصانعي القواعد وأولئك الذين يتخذون القرارات في MNW”.

انتظر بريدجووتر التوقيع على عقده مع الأسود حتى ديسمبر ، بعد أن فاز في مدرسته ببطولة الدولة.

لم يلعب الاختيار السابق في الجولة الأولى من Minnesota Vikings في عام 2014 لعبة NFL Snap العادية منذ عام 2023 ، ولعب ستة إجمالي منذ عام 2021.