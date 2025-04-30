أعظم أغنية في تاريخ يوروفيجن

جاءت مسابقة Eurovision Song على قفزات وحدود منذ إطلاقها لأول مرة في عام 1956. في ذلك الوقت ، شملت المسابقة سبع دول فقط – هولندا ، سويسرا ، بلجيكا ، ألمانيا ، فرنسا ، لوكسمبورغ ، وإيطاليا – التي دخلت كل من أغنيتين للفوز بجائزة أفضل. ومع ذلك ، كان يعتبر معلمًا في البث المباشر متعدد الجنسيات وسرعان ما لفت انتباه القارة الأوروبية الأوسع والعالم.
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منذ ذلك الحين ، تنافست 52 دولة في الحدث السنوي ، واليوم تتولى قيادة جمهور عالمي ضخم. العديد من الأغاني الأفضل أداءً ، مثل “Amar Pelos Dois” التي كتبها Salvador Sobbral في عام 2017 و “Tattoo” من Loreen في عام 2024 ، تعزز الفنانين كنجوم دولية. ومع ذلك ، حتى في العالم المفرط اليوم ، يمكن أن يتوقع عدد قليل من المشاركين التأثير المذهل للفائزين في أوروبا عام 1974: ABBA.
كان البوب الرباعي السويدي ، الذي يتكون من Agnetha Fältskog ، و Björn Ulvaeus ، و Benny Andersson ، و Anni-Frid Lyngstad ، يؤدون أداءً في العديد من التشكيلة لعدة سنوات قبل منافسة ذلك العام ، التي عقدت في برايتون ، إنجلترا ، في مايو. ولكن كانت أغنيتهم الفائزة ، “Waterloo” ، هي التي أنشأتها كإحساس بوب ، حيث بلغت ذروتها في المرتبة الأولى على الرسم البياني في المملكة المتحدة لمدة أسبوعين ووضع الأساس لفترة من هيمنة الرسم البياني على جانبي المحيط الأطلسي قبل أن تصل Abba إلى توقف غير محدد في عام 1982.
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اختراق أبا “واترلو”
بدأ أبا في البداية في التراجع في عام 1966 ، عندما انضم عازف لوحة المفاتيح والمطرب بيني أندرسون سابقًا عن نجوم HEP إلى عازف الجيتار والمغني بيورن أولفايوس من المطربين Hootenanny ، وبدأوا في الكتابة إلى جانب الناشر Stig Anderson. في ذلك الوقت ، كان كلا الفنانين يصنعان الموسيقى مع شركائهم ، Anni-Frid Lyngstad و Agnetha Faltskog على التوالي. قدمت المرأتان غناءات دعم لأغنية الرجال “People Need Love” في عام 1972 ، والتي أدت إلى دخول الأربعة أغنية “Ring Ring” إلى مسابقة الأغنية الأوروبية في دور Bjorn و Benny و Agnetha & Frida. وجاءت الأغنية في المركز الثالث ، وفي العام التالي ، عاد الرباعي ، وهذه المرة يجمع بين الأحرف الأولى من الأحرف الأولى لتشكيل اسم ABBA.
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تمت كتابة “Waterloo” بشكل خاص للمسابقة ، وكان يحمل عنوان “Honey Pie” قبل Ulvaeus ، وأندرسون ، وقرر Anderson استخدام معركة Waterloo لعام 1815 ، والتي أجبر فيها نابليون بونابارتي على تسليم قواته ، كاستعارة للاستسلام للحب. تم تسجيله لأول مرة باللغة السويدية ، ولكن مع العلم أن مسابقة الأغاني الأوروبية أتاحت لـ ABBA الفرصة للحصول على جمهور عالمي ، سرعان ما أعادوا كتابتها باللغة الإنجليزية لضمان جاذبية أوسع. صوتها مستوحى من Glam Rock ، التي كانت قوة موسيقى البوب الرئيسية خلال منتصف سبعينيات القرن العشرين وتم تصميمها جزئيًا من قبل أغنية “See My Baby Jive” من Wizzard البريطانية.
لقد كانت وصفة للنجاح ، حيث حصلت “Waterloo” على 24 نقطة من الحكم ، حيث حصلت على الأغنية الثانية فقط ، إلى 18 عامًا فقط. بالإضافة إلى المملكة المتحدة ، ذهبت الأغنية إلى المرتبة الأولى في بلجيكا والدنمارك والفنلندا ، النرويج ، ألمانيا الغربية ، أيرلندا ، جنوب إفريقيا ، سويسرا ، تشمل العديد من البطن الأخرى ، حيث تبيع ما يقرب من 6 مليون نسمة.
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إرث “واترلو”
كان “Waterloo” جواز سفر ABBA لنجاح البوب ، ومع ذلك ، لم يكن لديهم جولة إمبراطورية دون انقطاع خلال السبعينيات والثمانينيات. إعادة إصدار “حلقة الخاتم” ومتابعة جديدة ، “أفعل أفعل أفعلها أفعلها ،” توقفت على المخططات في المملكة المتحدة ، ومع ذلك ، فإن أغنيتهم الفردية “SOS” لعام 1975 أعادتهم إلى المراكز العشرة الأولى وأثبتت أنها نجاح في الولايات المتحدة من هناك من هناك من هناك.
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خلال الخمسين عامًا التي انقضت منذ “Waterloo” منتصرة خلال مسابقة الأغنية الأوروبية لعام 1974 ، ظلت واحدة من أكثر الأغاني التي لا تنسى في ديسكغرافيا Abba وأغنية مميزة للعصر. أكثر من ذلك ، لا يزال موقعه كأغنية نهائية لمسابقة الأغنية الأوروبية سليمة. للاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين لوروفسون ، في عام 2005 ، تم إجراء استطلاع عام للمشاهدين في 31 دولة أوروبية للعثور على أفضل أغنية دخلت في المسابقة ، وصدرت “Waterloo” في المقدمة.
أبا نفسها ظلت شعبية بشكل لا يصدق. في عام 2016 ، أعلنت المجموعة أنهم سيعودون لتقديم عرض ABBA الذي يضم الصورة الرمزية للكولوغرام لأنفسهم الأصغر سناً. كانت تجربة العمل في المشروع ممتعة للغاية للمجموعة لدرجة أنهم عادوا إلى الاستوديو ، حيث أطلقوا ألبوم “Voyage” في عام 2021 ، بعد حوالي 40 عامًا من توقفهم. وقال بيان صادر عن الفرقة: “كان الأمر كما لو كان الوقت قد وقف دون أن كنا في عطلة قصيرة فقط. تجربة سعيدة للغاية!” (لكل الوصي).
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