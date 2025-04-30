أعظم أغنية في تاريخ يوروفيجن

جاءت مسابقة Eurovision Song على قفزات وحدود منذ إطلاقها لأول مرة في عام 1956. في ذلك الوقت ، شملت المسابقة سبع دول فقط – هولندا ، سويسرا ، بلجيكا ، ألمانيا ، فرنسا ، لوكسمبورغ ، وإيطاليا – التي دخلت كل من أغنيتين للفوز بجائزة أفضل. ومع ذلك ، كان يعتبر معلمًا في البث المباشر متعدد الجنسيات وسرعان ما لفت انتباه القارة الأوروبية الأوسع والعالم.

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منذ ذلك الحين ، تنافست 52 دولة في الحدث السنوي ، واليوم تتولى قيادة جمهور عالمي ضخم. العديد من الأغاني الأفضل أداءً ، مثل “Amar Pelos Dois” التي كتبها Salvador Sobbral في عام 2017 و “Tattoo” من Loreen في عام 2024 ، تعزز الفنانين كنجوم دولية. ومع ذلك ، حتى في العالم المفرط اليوم ، يمكن أن يتوقع عدد قليل من المشاركين التأثير المذهل للفائزين في أوروبا عام 1974: ABBA.

كان البوب ​​الرباعي السويدي ، الذي يتكون من Agnetha Fältskog ، و Björn Ulvaeus ، و Benny Andersson ، و Anni-Frid Lyngstad ، يؤدون أداءً في العديد من التشكيلة لعدة سنوات قبل منافسة ذلك العام ، التي عقدت في برايتون ، إنجلترا ، في مايو. ولكن كانت أغنيتهم ​​الفائزة ، “Waterloo” ، هي التي أنشأتها كإحساس بوب ، حيث بلغت ذروتها في المرتبة الأولى على الرسم البياني في المملكة المتحدة لمدة أسبوعين ووضع الأساس لفترة من هيمنة الرسم البياني على جانبي المحيط الأطلسي قبل أن تصل Abba إلى توقف غير محدد في عام 1982.

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