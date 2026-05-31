أعلن مشجع توتنهام، البالغ من العمر 17 عامًا، أنه مات دماغيًا بعد حادث مروع أثناء الاحتفال بالفوز النهائي في المؤتمر

تعرض مشجع شاب لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين لإصابات كارثية في الرأس بعد سقوطه من سيارة متحركة أثناء احتفاله بفوز سان أنطونيو سبيرز في المباراة الفاصلة.

أفادت قناة News 4 San Antonio أن الصبي المجهول، البالغ من العمر 17 عامًا، في حالة حرجة وموت دماغيًا بعد الحادث الذي وقع خلال الاحتفالات بعد فوز توتنهام في المباراة السادسة على أوكلاهوما سيتي ثاندر يوم الخميس.

وكان المراهق يحتفل بالفوز، الذي أرسل المؤتمر الغربي إلى المباراة الحاسمة السابعة، عندما سقط من السيارة واصطدم برأسه، بحسب أقاربه.

وتم نقله إلى غرفة الطوارئ قبل نقله إلى مستشفى محلي آخر بسبب خطورة إصاباته.

وقال مصدر في الشرطة لصحيفة سان أنطونيو إكسبريس نيوز إن المراهق مات دماغياً ومن غير المتوقع أن يبقى على قيد الحياة.

ولا تزال الظروف الدقيقة وراء حادثة الخميس قيد التحقيق.

وقالت إدارة شرطة سان أنطونيو في بيان: “تعرب إدارة شرطة سان أنطونيو عن تعاطفها مع العائلة والأصدقاء والأحباء المتضررين من هذا الحادث المأساوي الذي كان من الممكن منعه”.

وتابع البيان: “هذا بمثابة تذكير مهم بأن السلامة العامة هي مسؤولية مشتركة. ونحن نشجع كل شخص يحتفل على اتباع قوانين المرور، والبقاء داخل مركباتك واتباع تعليمات الضباط الموجودين هناك للحفاظ على سلامة الجميع”.

فاز توتنهام على الرعد مساء السبت للتقدم إلى نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين، حيث سيواجهون نيكس.