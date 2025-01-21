أعلى 5 القلة الحديثة الذين هم أغنياء للغاية

اعتبر الفيلسوف اليوناني العملاق أرسطو (384 إلى 322 قبل الميلاد) الأوليغارشية شكلاً منحرفًا من الأرستقراطية. وقال إن الأرستقراطية هي حكم الأشخاص الأكثر ملاءمة للحكم، وهو وضع نادر. تحدث الأوليغارشية عندما يتوقف من هم في السلطة عن العمل من أجل الصالح العام ويسعون فقط إلى إثراء أنفسهم أو تمكينهم. وبعبارة أخرى، فإن أصحاب المصلحة الذاتية والأثرياء يتورطون في الحكومة. قد يجيب الناس: “يبدو هذا في كل مكان”. لكن في بعض الدول، تكون الميول الأوليغارشية أقوى بكثير من غيرها.

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منذ أن بدأ الغزو الأخير لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، ظلت إحدى الدول تُوصف بأنها دولة الأوليغارشية: روسيا. هذا ليس بدون سبب وجيه. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو دكتاتور محاصر في حاجز من “أباطرة الصناعة” الروس الأثرياء، كما تقول صحيفة واشنطن بوست. إنهم يمتلكون اليخوت الفاخرة والمناجم ومصافي النفط والمصانع. لقد وصلوا إلى السلطة في أعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي، حيث قامت حكومة بوريس يلتسين بخصخصة الصناعات بأكملها وبدأت في بيع صناعات بأكملها بسعر رخيص.

والآن يجلس أفراد حكم القِلة من الجيل القديم والجيل الجديد بشكل مباشر في جيب فلاديمير بوتن. هؤلاء الأفراد هم الذين تضرروا من العقوبات في بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وهؤلاء الأفراد هم الذين أفرغوا ثرواتهم إلى دول أجنبية. وتبلغ قيمتها مجتمعة حوالي 600 مليار دولار. تتوزع هذه الأموال على عدد غير قليل من الأفراد، لكن الأكثر ثراءً بالترتيب هم فلاديمير بوتانين، وليونيد ميخيلسون، وأليكسي مورداشوف، وفلاديمير ليسين، وأليشر عثمانوف. كل شخص لديه مبلغ صغير مقارنة بشخص مثل إيلون ماسك، الذي تبلغ ثروته حوالي 440 مليار دولار، ويُطلق عليه هو نفسه اسم الأوليغارشية. لكن بالنسبة لمعظم الناس، ما زالوا أثرياء بشكل سخيف.

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