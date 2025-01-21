أعلى 5 القلة الحديثة الذين هم أغنياء للغاية

اعتبر الفيلسوف اليوناني العملاق أرسطو (384 إلى 322 قبل الميلاد) الأوليغارشية شكلاً منحرفًا من الأرستقراطية. وقال إن الأرستقراطية هي حكم الأشخاص الأكثر ملاءمة للحكم، وهو وضع نادر. تحدث الأوليغارشية عندما يتوقف من هم في السلطة عن العمل من أجل الصالح العام ويسعون فقط إلى إثراء أنفسهم أو تمكينهم. وبعبارة أخرى، فإن أصحاب المصلحة الذاتية والأثرياء يتورطون في الحكومة. قد يجيب الناس: “يبدو هذا في كل مكان”. لكن في بعض الدول، تكون الميول الأوليغارشية أقوى بكثير من غيرها.
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منذ أن بدأ الغزو الأخير لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، ظلت إحدى الدول تُوصف بأنها دولة الأوليغارشية: روسيا. هذا ليس بدون سبب وجيه. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو دكتاتور محاصر في حاجز من “أباطرة الصناعة” الروس الأثرياء، كما تقول صحيفة واشنطن بوست. إنهم يمتلكون اليخوت الفاخرة والمناجم ومصافي النفط والمصانع. لقد وصلوا إلى السلطة في أعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي، حيث قامت حكومة بوريس يلتسين بخصخصة الصناعات بأكملها وبدأت في بيع صناعات بأكملها بسعر رخيص.
والآن يجلس أفراد حكم القِلة من الجيل القديم والجيل الجديد بشكل مباشر في جيب فلاديمير بوتن. هؤلاء الأفراد هم الذين تضرروا من العقوبات في بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وهؤلاء الأفراد هم الذين أفرغوا ثرواتهم إلى دول أجنبية. وتبلغ قيمتها مجتمعة حوالي 600 مليار دولار. تتوزع هذه الأموال على عدد غير قليل من الأفراد، لكن الأكثر ثراءً بالترتيب هم فلاديمير بوتانين، وليونيد ميخيلسون، وأليكسي مورداشوف، وفلاديمير ليسين، وأليشر عثمانوف. كل شخص لديه مبلغ صغير مقارنة بشخص مثل إيلون ماسك، الذي تبلغ ثروته حوالي 440 مليار دولار، ويُطلق عليه هو نفسه اسم الأوليغارشية. لكن بالنسبة لمعظم الناس، ما زالوا أثرياء بشكل سخيف.
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ليونيد ميخيلسون تبلغ ثروته 29.1 مليار دولار
ضع في اعتبارك أن قائمة أغنى القلة الروسية تتغير كل شهر مع استنزاف الثروة وتراكمها وتقلبها، وأكثر من ذلك. أيضًا، تختلف الأرقام اعتمادًا على المصدر، لكننا سنعتمد على أرقام فوربس حتى كتابة هذه السطور. وبما أننا نتعامل مع مليارديرات يخضعون للعقوبات ويهتمون بحماية ثرواتهم، فلا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كان أي رقم دقيق بنسبة 100٪.
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ومع ذلك، اعتبارًا من 20 يناير 2025، ذكرت مجلة فوربس أن أغنى رجل – والأوليغارشي – في روسيا هو ليونيد ميخيلسون، بقيمة 29.1 مليار دولار. وهذا يجعله أغنى رجل في العالم في المرتبة 63، وهو ما يشير بدقة إلى مدى ثراء أغنى البشر. قبل ثلاث سنوات فقط، في مارس 2022 – بعد وقت قصير من غزو روسيا لأوكرانيا – جلس ميخلسون في المرتبة الثانية على قائمة ثروة القلة الروسية بقيمة 22.6 مليار دولار. لكن الحظ كان ألطف معه من غيره. بصفته “المستفيد” من الحرب الروسية الأوكرانية، وفقًا لشركة Trap Aggressor، أُطلق على ميخلسون لقب “سيد الغاز” بسبب تعاملاته البتروكيميائية. وهو أكبر مساهم في شركة الغاز الطبيعي نوفاتيك بنسبة 24.76%، والتي تعود جذورها إلى تفكك الاتحاد السوفيتي في عام 1991. وفي عام 2017، استحوذ أيضًا على ما يقرب من 50% من شركة سيبور، أكبر شركة للبتروكيماويات في روسيا.
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كما يتمتع ميخلسون وفلاديمير بوتين بعلاقات وثيقة ومتبادلة المنفعة. وكما أوضحت إذاعة أوروبا الحرة/راديو ليبرتي، فقد مارس ميخلسون ضغوطاً على الرئيس الروسي لحمله على سن تغييرات قانونية من شأنها أن تفيد مشاريعه. كما أنه يوظف ابنة بوتين، كاترينا تيخونوفا، في دورين منفصلين في مؤسسة الروك أند رول البهلوانية لعموم روسيا ومؤسسة إينوبراكتيكا. مثل العديد من الأوليغارشيين الروس الآخرين، يخضع ميخلسون للعقوبات بغض النظر عن مدى ازدهاره.
فلاديمير ليسين تبلغ ثروته 29 مليار دولار
ويأتي في أعقاب ليونيد ميخلسون فلاديمير ليسين، الذي تقول فوربس إن ثروته تبلغ 29 مليار دولار ويحتل المرتبة 64 في قائمة أغنى الأشخاص في العالم، خلف ميخلسون مباشرة. مثل ميخلسون، ليسين هو مستفيد آخر من الحرب الروسية الأوكرانية. مباشرة بعد غزو عام 2022، جلس في المرتبة الرابعة في قائمة أغنى القلة الروسية بقيمة 21.6 مليار دولار. ولا يأتي ارتفاع ثروته من المعاملات التجارية على مدى العامين الماضيين فحسب، بل يأتي أيضًا من زيادة مشاركته في صناعة الأسلحة في البلاد.
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جمع ليسين أمواله في الأصل من صناعات الصلب والنقل. وهو مالك شركة Novolipetsk Steel Company (NLMK)، وFreight One، وPort One سابقًا. وفي عام 2023، باع الأخير لشركة SG-Trans، أكبر شركة نقل للغاز البترولي في روسيا، مقابل حوالي 2.15 مليار دولار. والأهم من ذلك، أن ليسين قام بتزويد العديد من أسلحة الجيش الروسي بالصلب منذ غزو البلاد لشبه جزيرة القرم في أوكرانيا عام 2014. ويشمل ذلك مصنع ماريسكي لبناء الآلات، وجمعية أبحاث وإنتاج إلكتروماشينا، ومعهد أبحاث عموم روسيا للفيزياء التقنية، وشركة تيكنوديناميكا المساهمة، ومركز بوليوس للأبحاث والإنتاج، ومصنع كوبول للكهروميكانيكية في إيجيفسك. تنتج هذه الشركات كل شيء بدءًا من الرادار المضاد للطائرات وحتى أجزاء المدافع الرشاشة وأنظمة طاقة الطيران والأسلحة النووية والمزيد.
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وكما يوضح موقع Disclouse، فإن ليسين لا يخضع لنفس العقوبات التي يتعرض لها الأثرياء الروس الآخرون، إلى جانب عدم قدرته على الطيران بطائرته الخاصة إلى أستراليا. ومع ذلك، أجرى المنفذ تحقيقًا في شركة الشحن التابعة له، Volga Shipping، ووجد أنها كانت تتجاوز لوائح الاتحاد الأوروبي (EU) فيما يتعلق بشحن البضائع، بما في ذلك النفط. نُشرت نتائج التحقيق في عام 2022، لكن لا يبدو أنها أدت إلى فرض عقوبات على الاتحاد الأوروبي.
فاجيت ألكبيروف تبلغ ثروته 27.2 مليار دولار
والقلة الروسية التالية في القائمة، فاجيت ألكبيروف، له أيضًا جذور في خصخصة الصناعة الروسية بعد تفكك الاتحاد السوفيتي. تم تعيينه نائباً لوزير صناعة النفط والغاز في البلاد في عام 1990، وقد حصل على الثروة من خلال دمج ثلاث شركات نفط – لانجيباس، وأوراي، وكوجاليم – في شركة نفط واحدة، لوك أويل. هذا وضعه فوق علامة الملياردير. بعد فترة وجيزة، أوضحت PBS أن منفذ الأخبار الروسي إزفستيا حقق في تورط ألكبيروف في الجريمة المنظمة. اشترتها شركة لوك أويل وطردت كبار محرريها.
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وقد ارتفعت ثروة أكبيروف بشكل أو بآخر منذ ذلك الحين، باستثناء حدوث انخفاض كبير في عام 2022. في ذلك العام، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا وبعد تعرضه لعقوبات شديدة، استقال أكبيروف من منصبه في شركة لوك أويل. كما تخلى عن حصته في شركة اليخوت الفاخرة الهولندية Heesen Yachts، التي قامت ببناء اليخت الفاخر الخاص بـ Alekperov (الذي لا يمكنه الوصول إليه الآن). وكما نقلت مجلة فوربس عن العقوبات الهولندية، فإن أي يخوت مملوكة لروسيا “قد لا يتم توريدها أو نقلها أو تصديرها في هذا الوقت”. وفي ذلك العام، تراجعت ثروة ألكبيروف من 24.9 مليار دولار في عام 2021 إلى 10.5 مليار دولار. ومع ذلك، في العام التالي في عام 2023، عادت إلى 20.5 مليار دولار لتصل الآن إلى 27.2 مليار دولار، وفقًا لمجلة فوربس.
تنبع هذه العودة المفاجئة للثروة من المصدر نفسه لخسائر كبيروف في عام 2022: الحرب الروسية الأوكرانية. وكما توضح شركة Awani International، احتفظ ألكبيروف بحصة قدرها 8.55% في شركة Lukoil بعد استقالته من الشركة. وهي الآن تزود محطات الطاقة الروسية في زمن الحرب بمنتجات مثل التولوين، وهو منتج ثانوي للنفط الخام.
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تبلغ قيمة أليكسي مورداشوف 25.4 مليار دولار
كان أليكسي مورداشوف يحتل سابقًا المرتبة الأولى في قائمة أغنى الأثرياء الروس، ويحتل الآن المرتبة الرابعة بثروة قدرها 25.4 مليار دولار. فهو يحتل مكانة غريبة وسط قطاعات الأعمال الروسية، حيث تعمل كل من صناعتي الصلب والسياحة. لقد جمع مورداشوف أمواله من خلال عمله كرئيس تنفيذي لأكبر شركة للصلب في روسيا، سيفرستال، وهو نوع من الأعمال الشاملة التي تحتوي على ما لا يقل عن 24 عملية ذات صلة بالصلب. وفي مكان آخر، فهو أكبر مساهم في شركة توي الألمانية، وهي واحدة من أكبر شركات السياحة في العالم. وكما كشف الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، فقد عمل أيضًا مع شركة الاستشارات الضريبية PwC لتحويل أمواله عبر 65 شركة وهمية في جميع أنحاء العالم.
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يمتلك مورداشوف أيضًا حصة في بنك روسيا، الذي وصفه الاتحاد الأوروبي بأنه “البنك الشخصي” لمسؤولي الحكومة الروسية (حسب صحيفة الغارديان). ولهذا السبب تعرض مورداشوف لضربة مبكرة وقوية بالعقوبات. وفقًا لـ Open Sanctions، فهو “منخرط في القطاعات الاقتصادية التي توفر مصدرًا كبيرًا للإيرادات لحكومة الاتحاد الروسي” و”يدعم أيضًا وينفذ الإجراءات والسياسات التي تقوض وتهدد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها”. ” يدعي مورداشوف خلاف ذلك بالطبع.
وتأتي خسارة مورداشوف للأموال في عام 2022 من هذه العقوبات، والتي يبلغ مجموعها 400 مليون دولار. وهذا صحيح على الرغم من قيامه بنقل ملكية أمواله عندما وقعت العقوبات. على سبيل المثال، قام بتحويل 1.1 مليار دولار إلى زوجته، حيث قاد مواقع مثل فوربس إلى عنوان معلومات مورداشوف تحت عنوان “أليكسي مورداشوف وعائلته”.
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تبلغ قيمة فلاديمير بوتانين حوالي 23.7 مليار دولار
لفترة قصيرة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، جلس فلاديمير بوتانين في المرتبة الأولى بين الأثرياء الروس من حيث الثروة البالغة 25.9 مليار دولار. تبلغ ثروته الآن حوالي 23.7 مليار دولار، يأتي معظمها من مشاركته مع شركة Norilsk Nickel، المعروفة أيضًا باسم Nornickel، وهي شركة تعدين وتكرير البلاديوم والنيكل. في عام 1990، قبل انهيار الاتحاد السوفييتي مباشرة، أسس بوتانين شركة Interros، وهي شركة قابضة ذات استثمارات موزعة على كل شيء من السياحة إلى الخدمات المصرفية إلى التعدين. وتمتلك شركة Interros بدورها 36% من شركة Nornickel. قبل المغامرة في ريادة الأعمال، عمل بوتانين أيضًا في الحكومة السوفيتية في وزارة التجارة الخارجية.
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مثل الكثير من القلة الروسية الأخرى، واجه بوتانين بعض العقبات بعد غزو البلاد لأوكرانيا في عام 2022. وفي غضون أسبوع، استقال من منصبه كأمين لمتحف غوغنهايم في مدينة نيويورك لأسباب غير معلنة، وإن كانت واضحة، مرتبطة بالحرب واعترفت بها الولايات المتحدة. المتحف (وقال أيضًا أن زمالة الحفاظ على البوتانين الخاصة بهم لم تعد موجودة). وفي الوقت نفسه، فرضت عدة دول عقوبات على مشاريع بوتانين، كما تعرضت أصوله العقارية في مدينة نيويورك البالغة 7 مليارات دولار للتهديد أثناء طلاقه.
عندما تمرد زعيم مجموعة فاغنر يفغيني بريجوزين ضد موسكو في يونيو 2023، فر بوتانين من روسيا إلى تركيا. يبدو أنه على قيد الحياة وبصحة جيدة ويمارس أعماله كالمعتاد. بالنسبة الى كارنيجي بوليتيكا، قام بوتانين بتحويل الكثير من صادرات نورنيكل المعدنية إلى الصين ويخطط لنقل إنتاج الشركة من النحاس إلى الصين بحلول عام 2027. “من الأفضل أن تكون داخل النظام بدلاً من أن تراقب من الخارج ما تحصل عليه، إذا جاز التعبير. “، قال “.
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