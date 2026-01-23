أعمال يدوية جميلة تحول مرطبانات الماسون إلى ديكور عتيق لأسطح العمل

تخدم العبوات الزجاجية العديد من الأغراض، وهو جزء من السبب وراء انتشار الجرار الماسونية في ديكور المنزل كثيرًا. من إعطائك كوبًا لطيفًا قابلاً لإعادة الاستخدام إلى تقديمه كحاوية للوجبات الخفيفة أثناء التنقل، يبدو أن كل شخص لديه استخدام خاص به لهذه البرطمانات. لكن ليس عليهم حتى مغادرة المنزل ليكونوا عمليين وجميلين. إذا كان لديك الكثير من هذه الحاويات، وتحاول منحها غرضًا جديدًا، فقد يكون تحويلها إلى ديكور مثالي لسطح العمل هو ما تحتاجه.

هناك العديد من الأفكار عبر الإنترنت، وقد قمنا بتجميع أفضل الطرق لإعادة استخدام البرطمانات الزجاجية لتزيين الطاولة أو الطاولة العتيقة. توفر لك المشاريع أدناه بعض الأمثلة الرائعة للطرق التي يمكنك من خلالها أخذ تلك الأوعية الزجاجية وتحويلها إلى شيء تريد الاحتفاظ به في وسط مطبخك، بدلاً من الاختباء في الجزء الخلفي من الخزانة، وجمع الغبار. الأفكار أدناه متنوعة، بدءًا من آلات العلكة الزائفة غريبة الأطوار إلى المزهرية القوطية. بعضها مخصص للزينة فقط، بينما البعض الآخر يمكن استخدامه لتخزين العناصر. معظمها سهل أيضًا، حيث يحتاج فقط إلى عدد قليل من الأدوات والمنتجات الصغيرة من متجر التوفير أو متجر الحرف اليدوية، إذا لم يكن لديك بالفعل كل ما تحتاجه.