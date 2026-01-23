أعمال يدوية جميلة تحول مرطبانات الماسون إلى ديكور عتيق لأسطح العمل

تخدم العبوات الزجاجية العديد من الأغراض، وهو جزء من السبب وراء انتشار الجرار الماسونية في ديكور المنزل كثيرًا. من إعطائك كوبًا لطيفًا قابلاً لإعادة الاستخدام إلى تقديمه كحاوية للوجبات الخفيفة أثناء التنقل، يبدو أن كل شخص لديه استخدام خاص به لهذه البرطمانات. لكن ليس عليهم حتى مغادرة المنزل ليكونوا عمليين وجميلين. إذا كان لديك الكثير من هذه الحاويات، وتحاول منحها غرضًا جديدًا، فقد يكون تحويلها إلى ديكور مثالي لسطح العمل هو ما تحتاجه.
هناك العديد من الأفكار عبر الإنترنت، وقد قمنا بتجميع أفضل الطرق لإعادة استخدام البرطمانات الزجاجية لتزيين الطاولة أو الطاولة العتيقة. توفر لك المشاريع أدناه بعض الأمثلة الرائعة للطرق التي يمكنك من خلالها أخذ تلك الأوعية الزجاجية وتحويلها إلى شيء تريد الاحتفاظ به في وسط مطبخك، بدلاً من الاختباء في الجزء الخلفي من الخزانة، وجمع الغبار. الأفكار أدناه متنوعة، بدءًا من آلات العلكة الزائفة غريبة الأطوار إلى المزهرية القوطية. بعضها مخصص للزينة فقط، بينما البعض الآخر يمكن استخدامه لتخزين العناصر. معظمها سهل أيضًا، حيث يحتاج فقط إلى عدد قليل من الأدوات والمنتجات الصغيرة من متجر التوفير أو متجر الحرف اليدوية، إذا لم يكن لديك بالفعل كل ما تحتاجه.
القليل من الطين والطلاء يمكن أن يصنع وعاء من النحاس الصناعي
ليس من الضروري أن تبدو الجرار الماسونية الخاصة بك تمامًا مثل التحف الأصلية للحصول على تأثير عتيق لطيف. تُظهر Kitty Ideas على YouTube أنه باستخدام القليل من الدانتيل المطرز والطين الجاف والطلاء، يمكنك تحويل الجرة إلى مزهرية زجاجية على الطراز الفيكتوري مع حامل من النحاس الصناعي. على الرغم من أن النتيجة النهائية تبدو مفصلة وحساسة للغاية، إلا أنه تصميم بسيط جدًا. “التركيب” عبارة عن دانتيل مطلي ببساطة ومغطى بالطين المضغوط في قالب مثل قالب Scrollworks من FUNSHOWCASE على أمازون. إذا كنت تريد هذا المظهر العتيق، فإن طبقات طلاء الأكريليك باللونين الأسود والذهبي تعمل بشكل مثالي.
أضف ملصقًا على الطراز العتيق للحصول على مظهر ريفي
في مقطع الفيديو الخاص بها على YouTube، تعرض Upcycle with Andrea عدة طرق للحصول على مرطبانات ذات مظهر عتيق من خلال إضافة ملصقات كلاسيكية إلى الجوانب الخارجية، واستخدام العديد من المواد المختلفة لتعتيق الزجاج. يمكن لسلسلة من طلاء الأكريليك ذو الطبقات البنية والأسود الممزوجة بقليل من القهوة سريعة التحضير أو القرفة أن تكرر الأوساخ المتراكمة على جانب الجرة. استخدم ModPodge لإضافة ملصق ذو مظهر عتيق مأخوذ من مجلة أو عبر الإنترنت، وسيكون لديك إكسسوار مثالي للمزرعة.
اصنع أو ابحث عن صندوق حليب لوضع الجرار الزجاجية الخاصة بك
هناك طريقة أخرى لإضافة لمسة مزرعة عتيقة إلى مرطبانات البناء الخاصة بك، والحفاظ عليها منظمة، وهي بناء صندوق حليب لها: كل ما يتطلبه الأمر هو بعض الصناديق الحرفية المصنوعة من شجرة الدولار والغراء وعصي المصاصة (يتم لصقها بالخارج للحصول على مظهر منظم). هذه الحاوية الريفية هي المكان المثالي لتخزين العديد من الجرار الماسونية المزخرفة. اعتمادًا على طريقة تزيينك، يمكن لهذه البرطمانات أيضًا أن تخدم غرضًا عمليًا من خلال حمل أشياء مثل الأواني أو الزهور أو حتى الحلوى.
تضفي التشققات ذات الخطوط الدقيقة مظهرًا خزفيًا مهترئًا
إذا كنت تريد أن يكون للجرار الخاص بك ملمس خزفي، فإن فكرة تشقق الخطوط الدقيقة هذه من تصميم Mason Creations وما إلى ذلك على YouTube هي خيار رائع. إذا كنت قد استخدمت أطباق البورسلين، فربما لاحظت أنه مع مرور الوقت، يمكن أن تشكل شقوقًا دقيقة. يمكنك إعادة إنشاء هذا المظهر العتيق باستخدام مرطبانات زجاجية إما باستخدام طلاء Mod Podge المتشقق أو اتباع الطريقة المفضلة لدى الحرفيين بطبقة من طلاء الأكريليك، تليها طبقة من الغراء، ثم طبقة أخرى من الطلاء (بلون مختلف) بمجرد أن يجف الغراء.
يضيف تلوين الطعام لونًا عتيقًا
قد تكون حاويات الأطلس الزرقاء هي الجرار الزجاجية العتيقة القيمة التي يريدها الجميع، ولكن يمكنك أيضًا إعادة إنشاء نفس المظهر عن طريق صباغة الجرار الماسونية الجديدة (أو المعاد استخدامها). كل ما عليك فعله هو مزج بضع قطرات من ألوان الطعام، وملعقة كبيرة من الماء، وحوالي ملعقتين كبيرتين من Gloss Mod Podge. قم بتغطية الجزء الداخلي بطبقة سميكة، ثم ضعه رأسًا على عقب في مكان ما لتصريفه وتجفيفه قبل خبزه على حرارة 175 درجة فهرنهايت لمدة 10 دقائق، ويمكنك إعادة إنشاء اللون الأزرق المرغوب فيه للغاية لزهرة الذرة.
احصل على مظهر محزن باستخدام الطلاء وورق الصنفرة
لتصميم مزرعة مع القليل من الضيق، يمكن للقليل من الطلاء الطباشيري وورق الصنفرة أن يوصلك إلى أبعد الحدود. كل ما عليك فعله هو طلاء الجزء الخارجي من الجرة ببضع طبقات رقيقة من طلاء الطباشير من اختيارك، ثم تنظيفه برفق باستخدام ورق الصنفرة الناعم للحصول على مستوى الكسر الذي تريده. إنه يعمل بشكل جيد حقًا للسماح لك بتسليط الضوء على الملصق الموجود على الجرة، ولكن يمكنك أيضًا إزالة بعض الأماكن الأخرى للحصول على تأثير إضافي.
الصور بالأبيض والأسود تصنع جرة ماسونية مخصصة
اجمع بين الحديث والعتيق مع جرة ميسون لألبوم الصور. ابدأ بطلاء الزجاج بأي لون تريده، ثم قم ببساطة بتغطية الجرة بصور لك ولعائلتك، باللونين الأبيض والأسود أو باللون البني الداكن للحصول على مظهر عتيق. لا تنسي استخدام مادة مانعة للتسرب مثل Mod Podge بعد ذلك لوقف أي تقشر. يمكنك أيضًا استخدام صور “العمر” المطبوعة على ورق الكمبيوتر بشكل مصطنع عن طريق صبغها بأكياس الشاي.
تضيف المفارش الكروشيه سحرًا مريحًا إلى أي برطمان ميسون
لمزيد من الشعور بالدفء في المنزل الريفي، يمكنك الجمع بين الجرار الماسونية الزائدة ومفارش الكروشيه الرائعة. هذه عملية سهلة، حيث أن كل ما عليك فعله هو طلاء القماش برذاذ لاصق ووضعه على الزجاج قبل تغطيته بطبقة مانعة للتسرب. يمكنك أيضًا استخدامها لحمل عناصر مثل الحلي أو الزهور العشوائية. إذا أعجبتك الفكرة ولكنك تريد القليل من اللون، يمكنك أيضًا صبغ المفارش أو طلاء البرطمان أولًا.
باستخدام حامل الشموع والقليل من الطلاء، يمكنك صنع آلة لصنع كرات العلكة
تتيح لك أداة DIY هذه تحويل الجرار والشموع إلى شيء يشبه إلى حد ما آلات العلكة القديمة. كل ما تحتاجه هو بعض الطلاء بالرش اللامع، وشمعدان كبير الحجم، وخرز خشبي مكتنز. كل ما عليك فعله هو طلاء حامل الشمعة والغطاء والخرز بالألوان التي تختارها، ثم تركها حتى تجف قبل لصق الجرة على القاعدة. قم بطلاء جميع الخرزات بألوان مختلفة لتشعر حقًا بمجموعة من كرات العلكة القديمة.
يضيف الزنجار النحاسي لمسة عتيقة إلى عداداتك
في حين أن الجرار النحاسية ليست شيئًا حقًا، إلا أنها لا تزال خيارًا رائعًا للديكور. يمكن أن يساعد استخدام اللمسات النحاسية في منح مطبخك العصري مزيدًا من السحر العتيق. لحسن الحظ، هذا DIY سهل بما فيه الكفاية للقيام به. كل ما تحتاجه هو بعض الطلاء المعدني والطلاء النحاسي ثم محلول تعتيق الزنجار الأزرق. للحصول على أفضل تأثير، أضف بضع طبقات من طلاء النحاس ثم رش المحلول بينما لا يزال النحاس مبتلًا. سيسمح ذلك للون بالانتشار بشكل طبيعي.
إن إضافة نسيج إلى الطلاء يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا
هناك طريقة أخرى ممتعة وبسيطة تجعل برطمان البناء الخاص بك يبدو عتيقًا، وهي إضافة بعض الصور إلى داخل الجرة باستخدام Mod Podge. لمزيد من الإضافة إلى التصميم، يسمح لك القليل من الطلاء المزخرف من الخارج باستخدام صودا الخبز الممزوجة باللون الذي تختاره أو إسفنجة سميكة بإضافة بُعد أكثر قليلاً. تأكد من ترك المنطقة أمام صورتك غير مصبوغة. يمكنك العبث بهذا التصميم للعثور على شيء يناسب ديكورك تمامًا.